Ouverture lundi de la billetterie pour les finales des Champions Cup et Challenge Cup 2027 à Lyon

Plus de 10 ans après avoir accueilli l’édition 2016 des finales, le Groupama Stadium va accueillir ces deux matchs au sommet du rugby européen les 21 et 22 mai 2027.

Le calendrier officiel de mise en vente des billets pour le week-end des Finales EPCR 2027 est désormais confirmé.

Un nombre limité de “Golden Tickets” sera disponible exclusivement pour les abonnés à la newsletter de l’EPCR à partir de lundi. Puis seront mis en vente les billets Early Bird à partir du 22 mai pour une durée limitée, avant l’ouverture des packs week-end à partir du 31 mai.