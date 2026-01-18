Lou en direct

Challenge Cup : le LOU s’incline face à Trévise et quitte la compétition bredouille

DR : Lou Rugby


Déjà éliminé avant le coup d’envoi, le LOU Rugby espérait terminer sa campagne européenne avec honneur.

Mais la parenthèse européenne s’est refermée comme elle avait commencé : dans la douleur . Devant son public, le club lyonnais n’a pas réussi à enrayer la spirale négative en Challenge Cup, s’inclinant logiquement face au Benetton Trévise (19-38).

Pourtant, l’entame avait de quoi nourrir quelques espoirs. Bien entrés dans leur match, les hommes de Baptiste Couilloud ont rapidement pris l’avantage grâce à un doublé du centre parisien, portant le score à 14-0 après seulement huit minutes de jeu. Une avance trompeuse.

Comme trop souvent cette saison, l’indiscipline lyonnaise a ensuite pesé lourd. En concédant sept pénalités en première période, le LOU a offert de nombreuses munitions à une équipe italienne clinique. Trévise a progressivement pris le contrôle des débats, infligeant un sévère 31-0 en l’espace de vingt minutes avant la pause. Quatre essais, dont deux inscrits sur ballons portés, ont permis au Benetton de décrocher le bonus offensif dès la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont tenté de réagir. Une séquence conclue par un essai de Cretin en bout de ligne est venue récompenser une courte période d’orgueil. Insuffisant toutefois pour inverser le scénario d’une rencontre déjà scellée.

Battus pour la quatrième fois en quatre matches, les Lyonnais terminent leur parcours en Challenge Cup sans la moindre victoire, trois ans après avoir remporté la compétition. Place désormais au Top 14, où le LOU, actuellement 12e, devra rapidement se relancer. Dès samedi prochain, un déplacement chez le Racing 92 attend les Rhodaniens.

avatar
alors là le 18/01/2026 à 20:36

Franchement ça joue vraiment mal et il y a vraiment un problème !

avatar
yams1234 le 18/01/2026 à 16:27

Nous sommes pas bon, point final, même les règles nous les connaissons pas MDR.

avatar
Hitu le 18/01/2026 à 16:25

Quelle honte !!! Le 2eme plus gros budget qui se retrouve dans cette situation.

