Challenge Cup : le LOU jouera les huitièmes de finale contre les Sharks

🏆 Le LOU Rugby recevra les @SharksRugby le week-end des 4, 5 et 6 avril, pour les 8èmes de finale de @ChallengeCup_



La date et l'heure, ainsi que toutes les informations billetterie, seront communiqués dès que possible.#LaForceduLOU #LaMeute https://t.co/SmiyvaYSfy