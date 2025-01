LOU Rugby : un duel face aux Cheetahs pour se qualifier en huitièmes de finale

Encore un match de Challenge Cup ce week-end pour l’équipe du LOU qui se prépare à affronter les Toyota Cheetahs à domicile.

Les Sud-africains sont arrivés ce mardi à Lyon et ils ont pu s’entraîner sur la pelouse de Gerland.

"Une équipe pas forcément engagée en compétition dans son championnat local, avec un schéma un peu particulier pour eux. C’est une équipe qui est costaude, qui vient avec des intentions particulières", évoque Baptiste Couillou, demi de mêlée.

En effet, les Sud-Africains participent uniquement à la Currie Cup (championnat sud-africain) et la Challenge Cup, mais ne jouent plus dans leur championnat URC.

"On a un sentiment de honte après la prestation à Galway"

Malgré leur lourde défaite la semaine dernière, 52-24, à Galway, les joueurs du LOU occupent la deuxième place du classement de la poule avec 9 points, juste derrière Connacht.

C’est un match qui a beaucoup d’enjeux pour le LOU pour la suite de la compétition. En effet, au-delà d’une qualification en huitièmes de finale de Challenge Cup, une victoire ce samedi assurerait la réception de ce match au Matmut Stadium. Ce qui serait un véritable atout pour l’équipe.

"C’est un match très important pour le club, pour l’équipe, en plus dans notre stade avec une envie de bien faire. Il nous reste seulement 6 matchs de championnat ici et un match de coupe d’Europe", explique Karim Ghezal, entraîneur de l’équipe.

"Le public suivra que si les joueurs avancent"

Du côté des joueurs, il y a eu de la nouveauté aussi avec Camille Chats, l’ancien talonneur du Racing 92, qui a rejoint le LOU ce lundi.

"Les joueurs m’ont beaucoup aidé, le staff aussi, on a tout simplifié pour que je m’intègre le mieux possible, et après ça viendra au fur et à mesure des semaines et des matchs", explique la nouvelle recrue du LOU, qui jouera à Lyon jusqu’à la fin de la saison.

"C’est un joueur de très haut niveau avec un esprit revanchard", ajoute le coach Karim Ghezal

A peine arrivé, il est déjà sur la fiche du match de ce week-end, en tant que remplaçant.

"J’ai envie de me mettre au service du collectif et de reprendre du plaisir à jouer", annonce Camille Chats.

Coup d’envoi du match de ce samedi, 18h30 (BeinSport).