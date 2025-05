Finale de Challenge Cup : le LOU Rugby veut marquer l’histoire face à Bath

Une dernière ligne droite pour le Lou Rugby, qui pourrait être sacré champion d’Europe ce vendredi soir. C’est la finale de la Challenge Cup à Cardiff, et les Lyonnais pourraient à nouveau marquer l’histoire du club en cas de victoire.

Trois ans après leur titre face à Toulon à Marseille, l’histoire pourrait se répéter et sauver le LOU d’une saison très moyenne.

"Ce sont des moments pour lesquels on rêve de jouer au rugby. C'est une date qu'on avait cochée dans notre calendrier en début de saison. On avait vraiment ciblé cette compétition comme un objectif. Être là aujourd'hui, c'était une vraie volonté de notre part. On s'est donné les moyens et on joue notre carte à fond. On est tous très excités", a indiqué Baptiste Couilloud. Le capitaine lyonnais a ajouté : "On veut montrer qu'on est présents et qu'on n'est pas là par hasard".

Karim Ghezal a expliqué "très bien travailler" pour affronter "cette grande équipe, dans un grand stade" mais "on a de grands joueurs, qui ont aussi fait la Coupe du monde. C’est un match ouvert". S’il va falloir travailler sur la discipline qui a beaucoup affecté l’équipe lyonnaise, pour le coach "il faudra avoir une discipline de fer, mais aussi un peu de folie si on veut gagner un match comme ça, c’est notre ADN".

Félix Lambey s’est montré réaliste : "c’est l’une des meilleures équipes d’Europe, elle a très peu perdu cette saison et a largement fini première dans son championnat. On est conscient du gros défi qui nous attend. C’est une équipe complète, forte en conquête, avec des joueurs aussi très talentueux derrière". Le joueur a tout de même ajouté : "après, je pense qu’on a les armes pour rivaliser. Nous avons d’excellents joueurs. Si on relève le défi devant, on arrivera à les mettre en difficulté".

Actuellement 11e du championnat et avec une série de défaites trop importante ces derniers matchs, le Lou Rugby connait une saison en dents de scie, au contraire de Bath, leader du championnat anglais. "On est loin d’être favoris, mais on aime ça. On a envie de montrer notre qualité de jeu, notre engagement. On est sûr de nos forces, il ne faut pas se fier à nos montagnes russes en Top 14", a confirmé Léo Berdeu.

Comme indiqué en conférence de presse, Karim Ghezal va titulariser Léo Berdeau. Ce dernier évoluera aux côtés de : Rey, Chat, Ainsley - William, Guillard - Cretin, Saginadze, Botha - Couilloud (cap) - Dumortier, Millet, Maraku, Rattez – Niniashvili.

Le coup d’envoi sera donné à 21h, et une fan zone permettra aux supporters d’aller encourager les joueurs au Matmut Stadium grâce à la retransmission sur grand écran.