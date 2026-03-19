Culture

Nuits de Fourvière à Lyon : une quinzaine de concerts déjà complets, une bourse aux billets à venir

Nuits de Fourvière à Lyon : une quinzaine de concerts déjà complets, une bourse aux billets à venir
Nuits de Fourvière à Lyon : une quinzaine de concerts déjà complets, une bourse aux billets à venir - Lyon Mag

Succès en vue pour l'édition 2026 des Nuits de Fourvière à Lyon.

Ce sont en tout 83 000 billets qui ont déjà été écoulés. L'annonce a été faite par les organisateurs ce jeudi, au lendemain de l’ouverture de la billetterie.

Une quinzaine de spectacles sont déjà complets, notamment les concerts de MC Solaar, Vanessa Paradis ou encore Massive Attack, Pulp et Eddy de Pretto.

Mais des listes d’attente ont été ouvertes pour une bourse aux billets qui ouvrira le 21 avril. Cette bourse aux billets Reelax tickets servira de revente officielle de billets entre spectateurs.

Il reste malgré tout des places pour une quarantaine de spectacles à découvrir aux théâtres antiques et dans la métropole, notamment du cirque avec Revoir les étoiles de la Compagnie Circa, de la danse avec la chorégraphe Sharon Eyal, des concerts à travers les Samedis des Nuits, Patrick Watson o encore The Divine Comedy.

Tags :

nuits de fourviere

billetterie

revente

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.