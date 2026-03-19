Ce sont en tout 83 000 billets qui ont déjà été écoulés. L'annonce a été faite par les organisateurs ce jeudi, au lendemain de l’ouverture de la billetterie.

Une quinzaine de spectacles sont déjà complets, notamment les concerts de MC Solaar, Vanessa Paradis ou encore Massive Attack, Pulp et Eddy de Pretto.

Mais des listes d’attente ont été ouvertes pour une bourse aux billets qui ouvrira le 21 avril. Cette bourse aux billets Reelax tickets servira de revente officielle de billets entre spectateurs.

Il reste malgré tout des places pour une quarantaine de spectacles à découvrir aux théâtres antiques et dans la métropole, notamment du cirque avec Revoir les étoiles de la Compagnie Circa, de la danse avec la chorégraphe Sharon Eyal, des concerts à travers les Samedis des Nuits, Patrick Watson o encore The Divine Comedy.