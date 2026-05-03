Débordements du 1er-Mai à Lyon : poignet cassé pour un policier suite à un jet de projectile

Vendredi, quatre interpellations ont été menées au sein du cortège du défilé du 1er-Mai à Lyon.

Des dizaines de blacks blocs et d'antifas avaient infiltré la manifestation, se plaçant devant l'intersyndicale, de sorte que chaque intervention des forces de l'ordre soit rendue difficile, notamment sur l'usage de gaz lacrymogène.

Si les syndicats et des partis comme le PCF ne se gênent pas pour reprocher aux autorités d'avoir débordé du cadre lors de leurs tentatives de dispersion de l'ultragauche, les forces de l'ordre ont essuyé à de multiples reprises des tirs de mortiers d'artifice, que ce soit sur la place Gabriel-Péri à la Guillotière, sur la trémie du quai Gailleton et place Bellecour.

Selon nos informations, un policier de la CRS83 a même eu le poignet cassé suite à un jet de projectile.

On ignore encore si les quatre interpellés seront jugés ou non ce lundi en comparution immédiate.