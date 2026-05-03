Débordements du 1er-Mai à Lyon : poignet cassé pour un policier suite à un jet de projectile

Vendredi, quatre interpellations ont été menées au sein du cortège du défilé du 1er-Mai à Lyon.
Des dizaines de blacks blocs et d'antifas avaient infiltré la manifestation, se plaçant devant l'intersyndicale, de sorte que chaque intervention des forces de l'ordre soit rendue difficile, notamment sur l'usage de gaz lacrymogène.
Si les syndicats et des partis comme le PCF ne se gênent pas pour reprocher aux autorités d'avoir débordé du cadre lors de leurs tentatives de dispersion de l'ultragauche, les forces de l'ordre ont essuyé à de multiples reprises des tirs de mortiers d'artifice, que ce soit sur la place Gabriel-Péri à la Guillotière, sur la trémie du quai Gailleton et place Bellecour.
Selon nos informations, un policier de la CRS83 a même eu le poignet cassé suite à un jet de projectile.
On ignore encore si les quatre interpellés seront jugés ou non ce lundi en comparution immédiate.
Les zéros de la routes .Signaler Répondre
Aussi chochotte que tes potes qui chialent dès qu’on les bouscule un peu.Signaler Répondre
😂 DAR Vador c’es casse le poignet ? Mon Dieuuu … il fallait faire un autre métier NON ? LolSignaler Répondre
On voit que les temps ont bien changé , avant le service d'ordre de la CGT aurait empêché ces débordements , aujourd'hui il devient complice ?Signaler Répondre
C'est super comme nouvelles 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Voilà ce qui arrive quand on oublie de s'échauffer avant de pratiquer la matraque.Signaler Répondre
Le clavier du phone dans le véhicule de service ne suffit pas ,,, entraine toi sur ton collègue.