"L’union pour gagner" : la gauche lyonnaise appelle à défiler ensemble le 1er mai (sans LFI)

L’appel est à l’unité. À Lyon, plusieurs formations de gauche, dont Les Écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste français ou encore des mouvements comme Debout!, Voix Commune! et Victoires populaires, annoncent qu’elles défileront ensemble le 1er mai derrière une banderole commune. Point de LFI à l'horizon dans ce revival du NFP sans le parti mélenchoniste.
Dans un communiqué partagé, ces organisations expliquent vouloir afficher une unité politique dans un contexte qu’elles jugent préoccupant, à la fois sur le plan social et politique.
"Ce 1er mai 2026 revêt une importance toute particulière", écrivent-elles, évoquant une situation marquée par "une inflation galopante et des revenus du travail en berne".
Les signataires appellent notamment à un rattrapage généralisé des salaires et à une politique plus ambitieuse en matière de services publics, d’environnement ou encore de logement.
Au-delà des revendications sociales, le message est aussi politique. Les organisations évoquent explicitement la présidentielle de 2027 et la montée de l’extrême droite. "Face au risque d’accession au pouvoir de l’extrême droite en 2027, la responsabilité des organisations de gauche est historique", affirment-elles.
Dans cette perspective, elles annoncent vouloir multiplier les initiatives locales pour porter leurs propositions dans le débat public. A commencer donc ce 1er mai.
Mais c'est quoi exactement la gauche Lyonnaise ? ? ? ? ? ? ? on se le demande !Signaler Répondre
L'union de la gauche, du réchauffé dont la date de péremption est largement dépassée.Signaler Répondre
Toujours les mêmes ficelles pour arnaquer le citoyen.
Plus menteurs qu'eux tu meurs.
Comme d’habitude, la gauche se prosternera devant LFI à la prochaine élection pour essayer d’avoir un plat de lentilles!Signaler Répondre
La gauche on a déjà donner! Macron fais aussi une politique de gauche! En 2027, ça va pas être facile de choisir 🤔Signaler Répondre
mdr la gauche veut défiler sans LFI le 1 mai par contre si la gauche a besoin d eux pour se faire élire, elle va vite les rejoindre ces personnes me font vomirSignaler Répondre
Sur ce coup là, la LFI s'en fout royalement de la gauche. Pas besoin d'eux en vrai !Signaler Répondre
Comme le bolcheviques, les maoïstes, les khmers, catsristes, chavistes... ecSignaler Répondre
En sfusionnant avec LFI, Greg en a perdu son binôme métropolitain et sa manne budgetaire, 4 fois celle de la mairie. Va ramer pendant 6 ans le khmer!Signaler Répondre
"L’union pour gagner" comme la NUPESS et le NFP ! 2 Titanic qui sombrent !Signaler Répondre
J'ai besoin de toi pour me faire élire Je ne veux pas de toi pour défiler !!!!Signaler Répondre
C'est une blague ? Tu as vu ce que vaut LFI au niveau national ? Rien, nada !Signaler Répondre
mais sans LFI la gauche n est rien à Lyon on l a vu aux municipales !!! attention va y avoir de la casse dans les rues si la gauche manifeste…si le maire appelle à la manif La Nouvelle Garde ne sera pas loin et LFI non plus car il ne peut rien sans eux ses « partenaires privilégiés »Signaler Répondre
Tu vas encore pleurer en 2027, quand Edouard Philippe battre Kévin Merdella a plate couture au deuxième tour..Signaler Répondre
Bolloré a acheté les plus gros instituts de sondages, mais l'intox ne prend pas, les Français ne sont pas majoritairement d'extrême droite et ne le seront jamais.
Ne t'en déplaise.
LFi représente le peuple et l’avenir de la France sans eux la gauche n’existe pas LFI combat l’extrême droite israélienne ce qui dérange les élites médiatique Macron a choisi l’extrême droite comme allié pour gouverner comme wauguiez et retallieu la gauche doit resté unis pour battre la droite et l’extrême droite et MacronSignaler Répondre
Désolée, cette année encore je ne peux pas, j ai piscine🤣🤣🤣Signaler Répondre
Les pastèques et lfi marchent main dans la main, pas nous prendre pour des pigeons non plus...Signaler Répondre
Quoique ce sont des écolos ils n'en sont plus à une contradiction près.
Encore l’ecran de fumée l’estreme drouate, ils devraient être vent debout contre le recul de la liberté d’expression des ecrivains, des journalistes emprisonnés, ils devraient hurler au fait de censurer une commission d'enquête, ils devraient brandir haut et fort les revendications de res publica dans son sens premier. Ces gens sont contre la liberté des peuples et des citoyens dés lors qu’ils ne sont de leur bord, et le fascisme commence toujours par le jugement morale, l’effacement social, l’interdiction de s’exprimer et finir par l'élimination physique de tout opposant.Signaler Répondre