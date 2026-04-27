Politique

"L’union pour gagner" : la gauche lyonnaise appelle à défiler ensemble le 1er mai (sans LFI)

"L’union pour gagner" : la gauche lyonnaise appelle à défiler ensemble le 1er mai (sans LFI)

Plusieurs partis et mouvements de gauche appellent à une mobilisation commune à Lyon pour la Fête du Travail, dans un contexte marqué par les enjeux sociaux et la présidentielle de 2027.

L’appel est à l’unité. À Lyon, plusieurs formations de gauche, dont Les Écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste français ou encore des mouvements comme Debout!, Voix Commune! et Victoires populaires, annoncent qu’elles défileront ensemble le 1er mai derrière une banderole commune. Point de LFI à l'horizon dans ce revival du NFP sans le parti mélenchoniste.

Dans un communiqué partagé, ces organisations expliquent vouloir afficher une unité politique dans un contexte qu’elles jugent préoccupant, à la fois sur le plan social et politique.

"Ce 1er mai 2026 revêt une importance toute particulière", écrivent-elles, évoquant une situation marquée par "une inflation galopante et des revenus du travail en berne".

Les signataires appellent notamment à un rattrapage généralisé des salaires et à une politique plus ambitieuse en matière de services publics, d’environnement ou encore de logement.

Au-delà des revendications sociales, le message est aussi politique. Les organisations évoquent explicitement la présidentielle de 2027 et la montée de l’extrême droite. "Face au risque d’accession au pouvoir de l’extrême droite en 2027, la responsabilité des organisations de gauche est historique", affirment-elles.  

Dans cette perspective, elles annoncent vouloir multiplier les initiatives locales pour porter leurs propositions dans le débat public. A commencer donc ce 1er mai.

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1er mai

14 commentaires
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ah bon le 27/04/2026 à 18:39

Mais c'est quoi exactement la gauche Lyonnaise ? ? ? ? ? ? ? on se le demande !

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Évidemment le 27/04/2026 à 18:37

L'union de la gauche, du réchauffé dont la date de péremption est largement dépassée.
Toujours les mêmes ficelles pour arnaquer le citoyen.
Plus menteurs qu'eux tu meurs.

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Pour un plat de lentilles le 27/04/2026 à 18:27

Comme d’habitude, la gauche se prosternera devant LFI à la prochaine élection pour essayer d’avoir un plat de lentilles!

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jmetate le 27/04/2026 à 17:51

La gauche on a déjà donner! Macron fais aussi une politique de gauche! En 2027, ça va pas être facile de choisir 🤔

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phil 6 le 27/04/2026 à 17:41

mdr la gauche veut défiler sans LFI le 1 mai par contre si la gauche a besoin d eux pour se faire élire, elle va vite les rejoindre ces personnes me font vomir

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Calahann le 27/04/2026 à 17:32

Sur ce coup là, la LFI s'en fout royalement de la gauche. Pas besoin d'eux en vrai !

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Qui perd gagne ! le 27/04/2026 à 17:29
Ha ha ha a écrit le 27/04/2026 à 15h31

Encore l’ecran de fumée l’estreme drouate, ils devraient être vent debout contre le recul de la liberté d’expression des ecrivains, des journalistes emprisonnés, ils devraient hurler au fait de censurer une commission d'enquête, ils devraient brandir haut et fort les revendications de res publica dans son sens premier. Ces gens sont contre la liberté des peuples et des citoyens dés lors qu’ils ne sont de leur bord, et le fascisme commence toujours par le jugement morale, l’effacement social, l’interdiction de s’exprimer et finir par l'élimination physique de tout opposant.

Comme le bolcheviques, les maoïstes, les khmers, catsristes, chavistes... ec

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Stalinien ! le 27/04/2026 à 17:28
Ex Précisions a écrit le 27/04/2026 à 16h20

Les pastèques et lfi marchent main dans la main, pas nous prendre pour des pigeons non plus...
Quoique ce sont des écolos ils n'en sont plus à une contradiction près.

En sfusionnant avec LFI, Greg en a perdu son binôme métropolitain et sa manne budgetaire, 4 fois celle de la mairie. Va ramer pendant 6 ans le khmer!

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Farce libre ! le 27/04/2026 à 17:20
Lfi pese lourd a écrit le 27/04/2026 à 16h40

LFi représente le peuple et l’avenir de la France sans eux la gauche n’existe pas LFI combat l’extrême droite israélienne ce qui dérange les élites médiatique Macron a choisi l’extrême droite comme allié pour gouverner comme wauguiez et retallieu la gauche doit resté unis pour battre la droite et l’extrême droite et Macron

"L’union pour gagner" comme la NUPESS et le NFP ! 2 Titanic qui sombrent !

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Condorcet le 27/04/2026 à 17:10

J'ai besoin de toi pour me faire élire Je ne veux pas de toi pour défiler !!!!

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Jacques20 le 27/04/2026 à 17:07
Lfi pese lourd a écrit le 27/04/2026 à 16h40

LFi représente le peuple et l’avenir de la France sans eux la gauche n’existe pas LFI combat l’extrême droite israélienne ce qui dérange les élites médiatique Macron a choisi l’extrême droite comme allié pour gouverner comme wauguiez et retallieu la gauche doit resté unis pour battre la droite et l’extrême droite et Macron

C'est une blague ? Tu as vu ce que vaut LFI au niveau national ? Rien, nada !

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saco697 le 27/04/2026 à 16:47

mais sans LFI la gauche n est rien à Lyon on l a vu aux municipales !!! attention va y avoir de la casse dans les rues si la gauche manifeste…si le maire appelle à la manif La Nouvelle Garde ne sera pas loin et LFI non plus car il ne peut rien sans eux ses « partenaires privilégiés »

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Quand tu te fais humilier et que tu en redemandes le 27/04/2026 à 16:43
Vivement 2027 a écrit le 27/04/2026 à 16h28

Désolée, cette année encore je ne peux pas, j ai piscine🤣🤣🤣

Tu vas encore pleurer en 2027, quand Edouard Philippe battre Kévin Merdella a plate couture au deuxième tour..
Bolloré a acheté les plus gros instituts de sondages, mais l'intox ne prend pas, les Français ne sont pas majoritairement d'extrême droite et ne le seront jamais.
Ne t'en déplaise.

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Lfi pese lourd le 27/04/2026 à 16:40

LFi représente le peuple et l’avenir de la France sans eux la gauche n’existe pas LFI combat l’extrême droite israélienne ce qui dérange les élites médiatique Macron a choisi l’extrême droite comme allié pour gouverner comme wauguiez et retallieu la gauche doit resté unis pour battre la droite et l’extrême droite et Macron

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Vivement 2027 le 27/04/2026 à 16:28

Désolée, cette année encore je ne peux pas, j ai piscine🤣🤣🤣

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Ex Précisions le 27/04/2026 à 16:20

Les pastèques et lfi marchent main dans la main, pas nous prendre pour des pigeons non plus...
Quoique ce sont des écolos ils n'en sont plus à une contradiction près.

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Ha ha ha le 27/04/2026 à 15:31

Encore l’ecran de fumée l’estreme drouate, ils devraient être vent debout contre le recul de la liberté d’expression des ecrivains, des journalistes emprisonnés, ils devraient hurler au fait de censurer une commission d'enquête, ils devraient brandir haut et fort les revendications de res publica dans son sens premier. Ces gens sont contre la liberté des peuples et des citoyens dés lors qu’ils ne sont de leur bord, et le fascisme commence toujours par le jugement morale, l’effacement social, l’interdiction de s’exprimer et finir par l'élimination physique de tout opposant.

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