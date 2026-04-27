"L’union pour gagner" : la gauche lyonnaise appelle à défiler ensemble le 1er mai (sans LFI)

L’appel est à l’unité. À Lyon, plusieurs formations de gauche, dont Les Écologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste français ou encore des mouvements comme Debout!, Voix Commune! et Victoires populaires, annoncent qu’elles défileront ensemble le 1er mai derrière une banderole commune. Point de LFI à l'horizon dans ce revival du NFP sans le parti mélenchoniste.

Dans un communiqué partagé, ces organisations expliquent vouloir afficher une unité politique dans un contexte qu’elles jugent préoccupant, à la fois sur le plan social et politique.

"Ce 1er mai 2026 revêt une importance toute particulière", écrivent-elles, évoquant une situation marquée par "une inflation galopante et des revenus du travail en berne".

Les signataires appellent notamment à un rattrapage généralisé des salaires et à une politique plus ambitieuse en matière de services publics, d’environnement ou encore de logement.

Au-delà des revendications sociales, le message est aussi politique. Les organisations évoquent explicitement la présidentielle de 2027 et la montée de l’extrême droite. "Face au risque d’accession au pouvoir de l’extrême droite en 2027, la responsabilité des organisations de gauche est historique", affirment-elles.

Dans cette perspective, elles annoncent vouloir multiplier les initiatives locales pour porter leurs propositions dans le débat public. A commencer donc ce 1er mai.