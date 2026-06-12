Vaulx-en-Velin : début d’incendie dans un appartement, la piste d’un mortier d’artifice tiré lors d’un mariage étudiée

Les secours sont intervenus ce vendredi après-midi dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin après le signalement d’un incendie dans un immeuble résidentiel situé chemin de la Godille.

Selon les premiers éléments, le feu s’est déclaré peu avant 15h dans une chambre située au septième étage d’un bâtiment qui en compte dix. Rapidement mobilisés, les sapeurs-pompiers ont engagé un dispositif conséquent pour éviter toute propagation. Au total, 23 soldats du feu et six engins ont été déployés sur place.

Le temps de l’intervention, 46 occupants ont dû quitter temporairement l’immeuble afin de permettre aux secours d’agir en toute sécurité. Les dégâts occasionnés par le sinistre seraient toutefois restés limités.

L’origine du feu pourrait être liée à l’utilisation d’un mortier d’artifice dans le cadre d’une célébration de mariage organisée à proximité, précise le Progrès. Reste désormais à déterminer comment l’engin pyrotechnique a pu provoquer ce départ de feu.

Une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances de l'incident et de confirmer l'origine du sinistre.