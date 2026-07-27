Faits Divers

Manifestation contre le Lyon-Turin : le chantier dévasté, les dégâts estimés à un million d’euros

Manifestation contre le Lyon-Turin : le chantier dévasté, les dégâts estimés à un million d’euros
DR : liberedilottare_noddl1660

Les conséquences des violents affrontements de samedi commencent à être chiffrées.

Les incidents survenus samedi 25 juillet lors de la mobilisation contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin ont laissé d'importantes traces. Dans un communiqué publié ce lundi 27 juillet, la société publique franco-italienne TELT estime à environ un million d'euros le montant des dégâts subis sur le seul chantier de Chiomonte, dans le Val de Suse, en Italie.

Cette première estimation concerne les dommages constatés sur le site après les affrontements ayant opposé une partie des manifestants aux forces de l'ordre. En revanche, l'entreprise n'est pas encore en mesure d'évaluer les conséquences de ces dégradations sur le calendrier des travaux.

Samedi, plusieurs milliers d'opposants au projet de ligne à grande vitesse s'étaient rassemblés dans le Val de Suse, près de la frontière française. Selon les autorités italiennes, plusieurs centaines de manifestants ont tenté de forcer les dispositifs de sécurité protégeant le chantier, donnant lieu à de violents heurts avec les policiers et les carabiniers.

Des images diffusées par plusieurs médias italiens montrent notamment des individus vêtus de noir et le visage dissimulé lançant des projectiles ainsi que des engins incendiaires en direction des forces de l'ordre. D'après les syndicats de police italiens, plus de 120 policiers et carabiniers auraient été blessés au cours des affrontements.

Selon plusieurs médias transalpins, une partie des personnes impliquées dans les violences appartiendrait à des groupes de type "black blocs", dont certains seraient venus de France. Les autorités italiennes n'ont toutefois pas apporté de précisions supplémentaires sur ce point.

TELT indique également qu'une dizaine d'ouvriers présents sur le chantier au moment des violences ont été évacués afin d'être mis en sécurité.

L'entreprise précise par ailleurs que les délais nécessaires pour déblayer les zones endommagées, remettre en état les espaces de travail et rétablir les installations souterraines restent, à ce stade, impossibles à chiffrer.

Pour rappel, dans la nuit du 22 au 23 mai, des militants d'Extinction Rebellion avaient aussi mené une action assez spectaculaire à Lyon. Le collectif avait revendiqué l'intrusion sur trois chantiers de l'agglomération, où de gigantesques banderoles opposées au projet de ligne Lyon-Turin avaient été suspendues sur des grues afin de dénoncer cette infrastructure et, plus largement, l'artificialisation des sols.



Tags :

Lyon-Turin

21 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Indicateur idéologique le 27/07/2026 à 18:48

La mentalité des militants qui incarnent l'écologie politique est détestable, infecte et abjecte, elle relève d'une logique totalement totalitaire.

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 27/07/2026 à 18:35

Merci au gouvernement d' incapables de laisser des terroristes agir de la sorte.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 27/07/2026 à 18:34

S'ils veulent sauver la planète, ils peuvent aller donner un coup de main en gironde .....

Ah oui, mais il faut du courage .....

Signaler Répondre
avatar
gerardini le 27/07/2026 à 18:24
Virage nord lyon a écrit le 27/07/2026 à 16h45

Toujours les mêmes depuis X années

A quand la dissolution de ces groupuscules déco terrorisme ?

Justice complice !

la dissolution ça fait marrer tout le monde puisque le groupe dissout se reforme sous un autre nom. Ce qu'il faut c'est la trique

Signaler Répondre
avatar
Ces gens sont à vomir .... le 27/07/2026 à 18:17

Ces personnes sont à vomir 🤮
Alors que nos forêts brulent, on s'attendait à voir des cohortes d'écolos et de zadistes accourirent pour sauver la faune et la flore .....
Que nenni ils se terrent comme des lapins et attaquent des entreprises oû il n'y a pas de risques ...
Vraiment un mentalité de rat 🤮
UN GRAND MERCI A NOS AGRICULTEURS QUI ONT LE COURAGE D'AIDER NOS POMPIERS A SAUVER NOS FORETS !!!!!

Signaler Répondre
avatar
derniere solution le 27/07/2026 à 18:17
Jino a écrit le 27/07/2026 à 17h39

Ce sera plus violent que les gilets jaunes. Les gilets jaunes ils manifestaient pour obtenir quelque chose. Là, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus rien à perdre, et ça le gouvernement et les autres partis politiques ne veulent pas le voir ni l'entendre.

les mettre en joue...mon oncle de 100 ans m explique qu il a connu çà à lyon place bellecour en 46,APRES la liberation..

Signaler Répondre
avatar
moi le 27/07/2026 à 18:14

et oui, a force d être pris pour des moins que rien, les gens se fâchent....

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 27/07/2026 à 18:05

à part tout casser et gaspiller de quoi sont capables les bobos pseudos écolos copains de Doucet ??? J avais oublier qu ils savaient augmenter les impôts locaux pour s’octroyer leurs propres augmentations de salaires et comme ça ne leur suffit pas, en bons bobos antisociaux ils maintiennent le parking payant dans Lyon pour faire payer un peu plus les pauvres lyonnais qui n ont pas les moyens de partir en vacances … c’est ça la politique sociale vue par Les VERTS et LFI … pour le grand gaspillage et tout casser LFI et sa filiale Les VERTS de Doucet les champions

Signaler Répondre
avatar
L'exemple à suivre le 27/07/2026 à 17:47

voila ce qu'il faut faire à Lyon contre Doucet, exactement la même chose en plus fort. Tout bruler. Y'a que comme ça que nous serons entendu et respecter. Il faut se mobiliser et lui faire entendre le message!!

Signaler Répondre
avatar
LFI toujours là où ça détruit ... le 27/07/2026 à 17:42
Chris6969699 a écrit le 27/07/2026 à 17h36

"ainsi que des engins incendiaires en direction des forces de l'ordre".

Franchement, ce n'est pas un acte criminel ça ?

Ça sent le renfort de Archenault, déjà ciblé par la justice italienne pour ses participations violentes......l internationale fasciste islamiste est en route...

Signaler Répondre
avatar
Ouvrez les yeux devant l'aberration de ce chantier le 27/07/2026 à 17:41

Ceux qui refusent de voir que certaines décisions politiques ne font qu'attiser la violence .. et qu'il n'y a plus que la violence comme ultime recours de lutte.

Signaler Répondre
avatar
Avoir 2 mains gauche, et l air frais... le 27/07/2026 à 17:39
Mort d'une société humaine a écrit le 27/07/2026 à 17h31

A part détruire, que savent-ils faire?

Rien, c est même a cela qu on les reconnaît....
Combien de médecins, chercheurs, vrais ingénieurs, vrais paysans ou artisans, chefs d' entreprises chez eux ?

Signaler Répondre
avatar
Jino le 27/07/2026 à 17:39
bientot bientot a écrit le 27/07/2026 à 17h09

tkt bientôt le retour des gilets jaunes septembre sa va pete la crise sociale est énorme

Ce sera plus violent que les gilets jaunes. Les gilets jaunes ils manifestaient pour obtenir quelque chose. Là, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus rien à perdre, et ça le gouvernement et les autres partis politiques ne veulent pas le voir ni l'entendre.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 27/07/2026 à 17:36

"ainsi que des engins incendiaires en direction des forces de l'ordre".

Franchement, ce n'est pas un acte criminel ça ?

Signaler Répondre
avatar
ils sont le 27/07/2026 à 17:36
Mort d'une société humaine a écrit le 27/07/2026 à 17h31

A part détruire, que savent-ils faire?

pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour (definition du trotskiste formatée par le gars leon,mais pas celui des raviolis ,celui qui a eu de terribles migraines en amerique du sud)

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 27/07/2026 à 17:33
LFI 69 a écrit le 27/07/2026 à 16h04

Pour le prix du carburant : personnes
Pour une ligne de train ou soutenir la palestine et les terroristes : ils répondent présent

Tout simplement on s'en branle de cette ligne de train, qui ne changera pas les salaires, l'insécurité, le logement, l'inflation...
Après tu es contradictoire, si on soutien la Palestine impossible de soutenir les terroristes qui sont en face!!! Continu a attiser guignol, quand bientôt tu seras en Fransraël, au lieu de defendre la France!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Mort d'une société humaine le 27/07/2026 à 17:31

A part détruire, que savent-ils faire?

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 27/07/2026 à 17:16
Watt a écrit le 27/07/2026 à 16h15

Du coup le train c'est bien ou pas ?

Je n'arrive plus à suivre...

Non, il n'y a que le vélo cargo qui est bien !
Surtout pour passer les cols...

Signaler Répondre
avatar
bientot bientot le 27/07/2026 à 17:09
LFI 69 a écrit le 27/07/2026 à 16h04

Pour le prix du carburant : personnes
Pour une ligne de train ou soutenir la palestine et les terroristes : ils répondent présent

tkt bientôt le retour des gilets jaunes septembre sa va pete la crise sociale est énorme

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/07/2026 à 17:08

Et voilà un des bras armés de LFI, dont leur chef ose se présenter à la présidentielle...
Décidemment ils sont contre les juifs, contre l'écologie avec cette casse, contre l'Europe, par contre ils sont pour l'anarchie et pro-poutine !

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 27/07/2026 à 17:03

Envoyez donc la facture à LFI !

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 27/07/2026 à 16:48

c fou les ultra gauchos…

Signaler Répondre
avatar
Mits le 27/07/2026 à 16:47
Hildegonde a écrit le 27/07/2026 à 16h00

Bravo les écolos et autres Black blocs !
Belle manière de préserver les ressources...
Toute cette énergie serait mieux employée en luttant contre les feux qui dévastent les pays méditerranéens

Bien d’accord! on peut juste être soulagé qu’il n’y ait pas eu un nouvel incendie..

Signaler Répondre
avatar
Virage nord lyon le 27/07/2026 à 16:45

Toujours les mêmes depuis X années

A quand la dissolution de ces groupuscules déco terrorisme ?

Justice complice !

Signaler Répondre
avatar
Contribuable69 le 27/07/2026 à 16:40

Bravo les écolos gauchos. Les camions vont continuer de circuler..

Signaler Répondre
avatar
Watt le 27/07/2026 à 16:15

Du coup le train c'est bien ou pas ?

Je n'arrive plus à suivre...

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 27/07/2026 à 16:09

Il est impossible, depuis le temps que ces "black-blocks" existent , qu'on ne sache pas en "haut-lieu" QUI finance ces groupes et qui en fait partie... Ou alors, nos services seraient-ils constitués de "Rantamplans*", incapables d'enquêter réellement ? Tout ça reste un peu dur à avaler !

Qui a donc intérêt à ce qu'on fasse toujours mine de ne rien savoir ? et QUI va payer les dégâts ?

*: Rantamplan est le chien débile dans la BD "Lucky-Luke."

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 27/07/2026 à 16:04

Pour le prix du carburant : personnes
Pour une ligne de train ou soutenir la palestine et les terroristes : ils répondent présent

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 27/07/2026 à 16:00

Bravo les écolos et autres Black blocs !
Belle manière de préserver les ressources...
Toute cette énergie serait mieux employée en luttant contre les feux qui dévastent les pays méditerranéens

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.