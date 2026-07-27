Les incidents survenus samedi 25 juillet lors de la mobilisation contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin ont laissé d'importantes traces. Dans un communiqué publié ce lundi 27 juillet, la société publique franco-italienne TELT estime à environ un million d'euros le montant des dégâts subis sur le seul chantier de Chiomonte, dans le Val de Suse, en Italie.
Cette première estimation concerne les dommages constatés sur le site après les affrontements ayant opposé une partie des manifestants aux forces de l'ordre. En revanche, l'entreprise n'est pas encore en mesure d'évaluer les conséquences de ces dégradations sur le calendrier des travaux.
Samedi, plusieurs milliers d'opposants au projet de ligne à grande vitesse s'étaient rassemblés dans le Val de Suse, près de la frontière française. Selon les autorités italiennes, plusieurs centaines de manifestants ont tenté de forcer les dispositifs de sécurité protégeant le chantier, donnant lieu à de violents heurts avec les policiers et les carabiniers.
Razzi e bombe incendiarie contro la #polizia, camionette dei #carabinieri date alle fiamme. È stato un pomeriggio di guerriglia in Val di #Susa, con un gruppo di antagonisti #NoTav che ha assaltato i cantieri dell’Alta Velocità. Più di 50 agenti feriti, chiusa l’A32…#Tg1 Fusai pic.twitter.com/4mxtFB9IAO— Tg1 (@Tg1Rai) July 25, 2026
Des images diffusées par plusieurs médias italiens montrent notamment des individus vêtus de noir et le visage dissimulé lançant des projectiles ainsi que des engins incendiaires en direction des forces de l'ordre. D'après les syndicats de police italiens, plus de 120 policiers et carabiniers auraient été blessés au cours des affrontements.
Selon plusieurs médias transalpins, une partie des personnes impliquées dans les violences appartiendrait à des groupes de type "black blocs", dont certains seraient venus de France. Les autorités italiennes n'ont toutefois pas apporté de précisions supplémentaires sur ce point.
TELT indique également qu'une dizaine d'ouvriers présents sur le chantier au moment des violences ont été évacués afin d'être mis en sécurité.
L'entreprise précise par ailleurs que les délais nécessaires pour déblayer les zones endommagées, remettre en état les espaces de travail et rétablir les installations souterraines restent, à ce stade, impossibles à chiffrer.
Il giorno dopo l’assalto degli antagonisti ai cantieri dell’Alta Velocità in #ValdiSusa, si lavora per identificare i circa 700 incappucciati che hanno lanciato molotov e bombe incendiarie contro le forze dell’ordine. Molti sono black bloc arrivati dalla Francia… pic.twitter.com/K6p26oz2ao— Tg1 (@Tg1Rai) July 26, 2026
Pour rappel, dans la nuit du 22 au 23 mai, des militants d'Extinction Rebellion avaient aussi mené une action assez spectaculaire à Lyon. Le collectif avait revendiqué l'intrusion sur trois chantiers de l'agglomération, où de gigantesques banderoles opposées au projet de ligne Lyon-Turin avaient été suspendues sur des grues afin de dénoncer cette infrastructure et, plus largement, l'artificialisation des sols.
La mentalité des militants qui incarnent l'écologie politique est détestable, infecte et abjecte, elle relève d'une logique totalement totalitaire.Signaler Répondre
Merci au gouvernement d' incapables de laisser des terroristes agir de la sorte.Signaler Répondre
S'ils veulent sauver la planète, ils peuvent aller donner un coup de main en gironde .....Signaler Répondre
Ah oui, mais il faut du courage .....
la dissolution ça fait marrer tout le monde puisque le groupe dissout se reforme sous un autre nom. Ce qu'il faut c'est la triqueSignaler Répondre
Ces personnes sont à vomir 🤮Signaler Répondre
Alors que nos forêts brulent, on s'attendait à voir des cohortes d'écolos et de zadistes accourirent pour sauver la faune et la flore .....
Que nenni ils se terrent comme des lapins et attaquent des entreprises oû il n'y a pas de risques ...
Vraiment un mentalité de rat 🤮
UN GRAND MERCI A NOS AGRICULTEURS QUI ONT LE COURAGE D'AIDER NOS POMPIERS A SAUVER NOS FORETS !!!!!
les mettre en joue...mon oncle de 100 ans m explique qu il a connu çà à lyon place bellecour en 46,APRES la liberation..Signaler Répondre
et oui, a force d être pris pour des moins que rien, les gens se fâchent....Signaler Répondre
à part tout casser et gaspiller de quoi sont capables les bobos pseudos écolos copains de Doucet ??? J avais oublier qu ils savaient augmenter les impôts locaux pour s’octroyer leurs propres augmentations de salaires et comme ça ne leur suffit pas, en bons bobos antisociaux ils maintiennent le parking payant dans Lyon pour faire payer un peu plus les pauvres lyonnais qui n ont pas les moyens de partir en vacances … c’est ça la politique sociale vue par Les VERTS et LFI … pour le grand gaspillage et tout casser LFI et sa filiale Les VERTS de Doucet les championsSignaler Répondre
voila ce qu'il faut faire à Lyon contre Doucet, exactement la même chose en plus fort. Tout bruler. Y'a que comme ça que nous serons entendu et respecter. Il faut se mobiliser et lui faire entendre le message!!Signaler Répondre
Ça sent le renfort de Archenault, déjà ciblé par la justice italienne pour ses participations violentes......l internationale fasciste islamiste est en route...Signaler Répondre
Ceux qui refusent de voir que certaines décisions politiques ne font qu'attiser la violence .. et qu'il n'y a plus que la violence comme ultime recours de lutte.Signaler Répondre
Rien, c est même a cela qu on les reconnaît....Signaler Répondre
Combien de médecins, chercheurs, vrais ingénieurs, vrais paysans ou artisans, chefs d' entreprises chez eux ?
Ce sera plus violent que les gilets jaunes. Les gilets jaunes ils manifestaient pour obtenir quelque chose. Là, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus rien à perdre, et ça le gouvernement et les autres partis politiques ne veulent pas le voir ni l'entendre.Signaler Répondre
"ainsi que des engins incendiaires en direction des forces de l'ordre".Signaler Répondre
Franchement, ce n'est pas un acte criminel ça ?
pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour (definition du trotskiste formatée par le gars leon,mais pas celui des raviolis ,celui qui a eu de terribles migraines en amerique du sud)Signaler Répondre
Tout simplement on s'en branle de cette ligne de train, qui ne changera pas les salaires, l'insécurité, le logement, l'inflation...Signaler Répondre
Après tu es contradictoire, si on soutien la Palestine impossible de soutenir les terroristes qui sont en face!!! Continu a attiser guignol, quand bientôt tu seras en Fransraël, au lieu de defendre la France!!!!!
A part détruire, que savent-ils faire?Signaler Répondre
Non, il n'y a que le vélo cargo qui est bien !Signaler Répondre
Surtout pour passer les cols...
tkt bientôt le retour des gilets jaunes septembre sa va pete la crise sociale est énormeSignaler Répondre
Et voilà un des bras armés de LFI, dont leur chef ose se présenter à la présidentielle...Signaler Répondre
Décidemment ils sont contre les juifs, contre l'écologie avec cette casse, contre l'Europe, par contre ils sont pour l'anarchie et pro-poutine !
Envoyez donc la facture à LFI !Signaler Répondre
c fou les ultra gauchos…Signaler Répondre
Bien d’accord! on peut juste être soulagé qu’il n’y ait pas eu un nouvel incendie..Signaler Répondre
Toujours les mêmes depuis X annéesSignaler Répondre
A quand la dissolution de ces groupuscules déco terrorisme ?
Justice complice !
Bravo les écolos gauchos. Les camions vont continuer de circuler..Signaler Répondre
Du coup le train c'est bien ou pas ?Signaler Répondre
Je n'arrive plus à suivre...
Il est impossible, depuis le temps que ces "black-blocks" existent , qu'on ne sache pas en "haut-lieu" QUI finance ces groupes et qui en fait partie... Ou alors, nos services seraient-ils constitués de "Rantamplans*", incapables d'enquêter réellement ? Tout ça reste un peu dur à avaler !Signaler Répondre
Qui a donc intérêt à ce qu'on fasse toujours mine de ne rien savoir ? et QUI va payer les dégâts ?
*: Rantamplan est le chien débile dans la BD "Lucky-Luke."
Pour le prix du carburant : personnesSignaler Répondre
Pour une ligne de train ou soutenir la palestine et les terroristes : ils répondent présent
Bravo les écolos et autres Black blocs !Signaler Répondre
Belle manière de préserver les ressources...
Toute cette énergie serait mieux employée en luttant contre les feux qui dévastent les pays méditerranéens