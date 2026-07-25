Tarare : un enfant de 18 mois grièvement blessé après une chute du deuxième étage

Un enfant de seulement 18 mois a chuté depuis le deuxième étage d'un immeuble situé rue Serroux, dans des circonstances qui restent à préciser, rapporte le Progrès.

L'alerte a entraîné un important déploiement des secours. Plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers ont été engagés sur place, aux côtés des gendarmes. Le maire de Tarare, Bruno Peylachon, s'est également rendu sur les lieux.

Grièvement blessé, le jeune enfant a été médicalisé avant d'être transporté en hélicoptère vers un hôpital. Toujours selon le quotidien régional, son pronostic vital était engagé.