Faits Divers

Tarare : un enfant de 18 mois grièvement blessé après une chute du deuxième étage

Tarare : un enfant de 18 mois grièvement blessé après une chute du deuxième étage

Un dramatique accident est survenu ce vendredi 24 juillet en soirée à Tarare, dans le Rhône.

Un enfant de seulement 18 mois a chuté depuis le deuxième étage d'un immeuble situé rue Serroux, dans des circonstances qui restent à préciser, rapporte le Progrès.

L'alerte a entraîné un important déploiement des secours. Plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers ont été engagés sur place, aux côtés des gendarmes. Le maire de Tarare, Bruno Peylachon, s'est également rendu sur les lieux.

Grièvement blessé, le jeune enfant a été médicalisé avant d'être transporté en hélicoptère vers un hôpital. Toujours selon le quotidien régional, son pronostic vital était engagé.

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