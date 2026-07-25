Près de Lyon : un chauffeur routier braqué pendant son sommeil, les suspects interpellés

Un chauffeur routier a été victime d'un braquage dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juillet sur une plateforme logistique de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

Le chauffeur, âgé de 24 ans, était arrivé aux alentours de 2h du matin sur le parking d'un entrepôt logistique afin d'attendre le déchargement de sa marchandise prévu quelques heures plus tard. Il s'était installé dans la cabine de son poids lourd pour dormir.

Mais, aux alentours de 4h, trois hommes l'ont brusquement réveillé. Sous la menace d'une arme de poing, ils l'ont contraint à quitter son véhicule.

L'un des malfaiteurs a immédiatement pris le volant du camion, chargé de palettes de vêtements Nike, tandis que ses deux complices reprenaient place dans une Renault Mégane utilisée pour l'opération.

Après avoir recueilli le témoignage du chauffeur, les gendarmes apprennent que les braqueurs sont déjà pris en chasse par les hommes de la BRI de Lyon. Les enquêteurs ont pu suivre la progression du poids lourd, qui a circulé en direction de Bron, puis de Givors, avant de rejoindre le secteur de Saint-Étienne. La Renault Mégane utilisée par les auteurs était, elle, équipée de fausses plaques d'immatriculation.

Si dans un premier temps l'interpellation d'un seul suspect avait été confirmée, selon le quotidien régional, les trois braqueurs présumés ont finalement été interpellés. Le camion volé, sa cargaison ainsi que la Renault Mégane ont été retrouvés.

L'enquête se poursuit désormais sous l'autorité du parquet de Lyon. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône, dont les enquêteurs suivaient déjà cette équipe de malfaiteurs.