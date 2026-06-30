Faits Divers

Lyon 2e : braquage éclair dans un bureau de tabac, le suspect immédiatement interpellé

Lyon 2e : braquage éclair dans un bureau de tabac, le suspect immédiatement interpellé

La fuite à trottinette n'aura pas suffi à semer les forces de l'ordre.

Ce lundi 29 juin, aux alentours de 20h05, un bureau de tabac du 2e arrondissement de Lyon a été la cible d'un vol à main armée.

Selon nos informations, un individu s'est présenté dans le bureau de tabac "Des Voûtes", situé au 20 cours Charlemagne. Il aurait alors menacé l'employée avec une arme de poing afin de la contraindre à ouvrir la caisse enregistreuse.

Le malfaiteur s'est ensuite emparé des billets de banque contenus dans le tiroir-caisse avant de prendre la fuite à bord d'une trottinette.

Mais sa cavale a rapidement tourné court. Alerté des faits, un équipage de police-secours est intervenu sans délai et a réussi à interpeller le suspect à proximité immédiate du commerce.

Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur lui un revolver argenté à poudre noire. Le suspect était également en possession de 2 390 euros en billets de banque, d'une cagoule noire ainsi que d'un gant noir.

L'homme interpellé est de nationalité française. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de ce braquage.

Tags :

braquage

tabac

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
roulette russe le 30/06/2026 à 11:12
Marks and Lennon a écrit le 30/06/2026 à 10h20

Et il y en a encore ici qui soutiennent la légalité des trottinettes électriques synonymes d'un esprit hors la loi. Comme pour l'IA, j'exclus les utilisateurs de ces véhicules crimogènes de mon existence.

Tout comme en 1912, la célèbre bande à Bonnot évacuait les lieux de ses crimes et larcins en automobile, dont la police française ne disposait pas encore.
P'tain, on avait une occasion de rendre illégale les voitures, et on ne l'a pas mise à profit, quel dommage !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 30/06/2026 à 11:11

Encore une chance pour la France ?

Signaler Répondre
avatar
ahiiii le 30/06/2026 à 11:09
Français ou pas français a écrit le 30/06/2026 à 10h56

Le braqueur est de nationalité française...La moitié des étrangers en France ont la nationalité française...je dis ça je dis rien...

Malheureux! On a pas droit de dire ça en France! C' est comme le racisme antiblanc, ça n'existe pas 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Français ou pas français le 30/06/2026 à 10:56

Le braqueur est de nationalité française...La moitié des étrangers en France ont la nationalité française...je dis ça je dis rien...

Signaler Répondre
avatar
Nefilim le 30/06/2026 à 10:49

Cette nationalité française ne trompera personne quant à l'origine de ce délinquant. Je doute qu'il s'appelle Pierre ou Jacques.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 30/06/2026 à 10:30

LYON2 1 : LYON7 0

Signaler Répondre
avatar
lenaz. le 30/06/2026 à 10:28

L'homme interpellé est de nationalité française

Ah du coup ça limite les commentaires des pro-nazes ?
Je pense que non, ça va pleuvoir, les coms orientés de certains abrutis.

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 30/06/2026 à 10:22

dommage qu’il ne se soit pas vautré !

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 30/06/2026 à 10:20

En exclusivité, voici la décision que va prendre le "juge" : "braquage éclair", ben c'était pour allumer sa cigarette... relaxe et stage de citoyenneté (à 140€). Affaire suivante !

Signaler Répondre
avatar
Marks and Lennon le 30/06/2026 à 10:20

Et il y en a encore ici qui soutiennent la légalité des trottinettes électriques synonymes d'un esprit hors la loi. Comme pour l'IA, j'exclus les utilisateurs de ces véhicules crimogènes de mon existence.

Signaler Répondre
avatar
Rob le 30/06/2026 à 10:19

Bien joué les policiers félicitations.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.