Lyon 2e : braquage éclair dans un bureau de tabac, le suspect immédiatement interpellé

Ce lundi 29 juin, aux alentours de 20h05, un bureau de tabac du 2e arrondissement de Lyon a été la cible d'un vol à main armée.
Selon nos informations, un individu s'est présenté dans le bureau de tabac "Des Voûtes", situé au 20 cours Charlemagne. Il aurait alors menacé l'employée avec une arme de poing afin de la contraindre à ouvrir la caisse enregistreuse.
Le malfaiteur s'est ensuite emparé des billets de banque contenus dans le tiroir-caisse avant de prendre la fuite à bord d'une trottinette.
Mais sa cavale a rapidement tourné court. Alerté des faits, un équipage de police-secours est intervenu sans délai et a réussi à interpeller le suspect à proximité immédiate du commerce.
Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur lui un revolver argenté à poudre noire. Le suspect était également en possession de 2 390 euros en billets de banque, d'une cagoule noire ainsi que d'un gant noir.
L'homme interpellé est de nationalité française. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de ce braquage.
Tout comme en 1912, la célèbre bande à Bonnot évacuait les lieux de ses crimes et larcins en automobile, dont la police française ne disposait pas encore.Signaler Répondre
P'tain, on avait une occasion de rendre illégale les voitures, et on ne l'a pas mise à profit, quel dommage !
Encore une chance pour la France ?Signaler Répondre
Malheureux! On a pas droit de dire ça en France! C' est comme le racisme antiblanc, ça n'existe pas 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Le braqueur est de nationalité française...La moitié des étrangers en France ont la nationalité française...je dis ça je dis rien...Signaler Répondre
Cette nationalité française ne trompera personne quant à l'origine de ce délinquant. Je doute qu'il s'appelle Pierre ou Jacques.Signaler Répondre
LYON2 1 : LYON7 0Signaler Répondre
L'homme interpellé est de nationalité françaiseSignaler Répondre
Ah du coup ça limite les commentaires des pro-nazes ?
Je pense que non, ça va pleuvoir, les coms orientés de certains abrutis.
dommage qu’il ne se soit pas vautré !Signaler Répondre
En exclusivité, voici la décision que va prendre le "juge" : "braquage éclair", ben c'était pour allumer sa cigarette... relaxe et stage de citoyenneté (à 140€). Affaire suivante !Signaler Répondre
Et il y en a encore ici qui soutiennent la légalité des trottinettes électriques synonymes d'un esprit hors la loi. Comme pour l'IA, j'exclus les utilisateurs de ces véhicules crimogènes de mon existence.Signaler Répondre
Bien joué les policiers félicitations.Signaler Répondre