Lyon 2e : braquage éclair dans un bureau de tabac, le suspect immédiatement interpellé

Ce lundi 29 juin, aux alentours de 20h05, un bureau de tabac du 2e arrondissement de Lyon a été la cible d'un vol à main armée.

Selon nos informations, un individu s'est présenté dans le bureau de tabac "Des Voûtes", situé au 20 cours Charlemagne. Il aurait alors menacé l'employée avec une arme de poing afin de la contraindre à ouvrir la caisse enregistreuse.

Le malfaiteur s'est ensuite emparé des billets de banque contenus dans le tiroir-caisse avant de prendre la fuite à bord d'une trottinette.

Mais sa cavale a rapidement tourné court. Alerté des faits, un équipage de police-secours est intervenu sans délai et a réussi à interpeller le suspect à proximité immédiate du commerce.

Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur lui un revolver argenté à poudre noire. Le suspect était également en possession de 2 390 euros en billets de banque, d'une cagoule noire ainsi que d'un gant noir.

L'homme interpellé est de nationalité française. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de ce braquage.