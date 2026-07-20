Faits Divers

Un homme casqué se bat avec le gérant d'un Carrefour City avant de fuir à moto près de Lyon : ce qu'il s'est passé

Un homme casqué se bat avec le gérant d'un Carrefour City avant de fuir à moto près de Lyon : ce qu'il s'est passé
DR : cpasdeslol_X

Les images ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Filmée devant un Carrefour City de Villeurbanne, la vidéo montre un homme portant un casque de moto aux prises avec celui qui est présenté comme le gérant du magasin. Les deux hommes échangent plusieurs coups avant que le suspect ne prenne finalement la fuite.

Derrière cette scène particulièrement tendue se cache en réalité un braquage survenu quelques instants plus tôt.

Les services de police nous confirment qu'un "vol de numéraire dans un coffre" a été commis le samedi 18 juillet, vers 8h, dans un Carrefour City du quartier Maison Neuve. Selon la police, deux individus seraient impliqués.

Après s'être emparé de l'argent liquide, ils ont pris la fuite à moto. L'un d'eux apparaît sur la vidéo largement relayée en ligne, au moment où il est confronté à un homme présenté comme le gérant du commerce, qui tente visiblement de l'empêcher de partir.

Malgré cette altercation particulièrement musclée, aucune personne n'a été blessée. Une enquête est en cours. Les investigations se poursuivent désormais afin d'identifier et de retrouver les deux auteurs présumés.

Tags :

braquage

Carrefour City

17 commentaires
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Gui le 20/07/2026 à 19:14

Villeurbanne territoire perdu des gauchistes. Doucet doit être jaloux de voir son voisin dans cet état.

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Quartfour le 20/07/2026 à 19:08
mais bien sur a écrit le 20/07/2026 à 18h23

Et pour les voitures qui brulent , et pour les émeutes , et tout le reste qui paient les assurances ? ? ?

Les assurés …

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Moi le 20/07/2026 à 19:03
mais bien sur a écrit le 20/07/2026 à 18h23

Et pour les voitures qui brulent , et pour les émeutes , et tout le reste qui paient les assurances ? ? ?

C'est vous et moi qui payons pour les incivilités et aussi les catastrophes naturelles, j'en suis consciente.

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Radgou le 20/07/2026 à 18:45

Ils tabassent bien comme il faut les carrefour city, parfois différence de plus de 1€ sur le même produit par rapport à la concurrence...voler un voleur ce n'est pas un pécher.

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Rlb le 20/07/2026 à 18:35

LFI et la magistrature gauchiste doivent s'insurger de la riposte du gérant.

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mais bien sur le 20/07/2026 à 18:23
Moi a écrit le 20/07/2026 à 16h17

Il n'a pas peur le gérant même des représailles qu'il peut y avoir, il risque sa vie ,perso je trouve ça debile surtout qu'il y a les assurances pour ça

Et pour les voitures qui brulent , et pour les émeutes , et tout le reste qui paient les assurances ? ? ?

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et re le 20/07/2026 à 18:21

Encore une fois Villeurbanne sur la sellette !

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Tiques le 20/07/2026 à 18:17

Des parasites qui ne savent que vivre au détriment d’autrui, du travail et des sacrifices des autres. Quelles pourritures… Je leur souhaite un pylône ou un 33 tonnes et le plus tôt sera le mieux. En espérant qu’ils ne se soient pas encore reproduits pour inculquer leur destruction sociale de père en fils. Et de mère en fils : «  ouin ouin mon fils mineur qui a une dizaine d’interpellations à son compte a été tué par des fascistes pour une seule petite bêtise »… une petite bêtise qui mettait simplement la vie d’autrui en danger, pas de quoi fouetter un chat.

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Chris6969699 le 20/07/2026 à 18:02
Moi a écrit le 20/07/2026 à 17h18

Non,mais pour avoir travaillé comme caissière et avoir été braqué , il y a très longtemps, on nous avait toujours dit que si ça arrivait il fallait donner l'argent et de ne pas jouer au super héros.

Je suis d'accord avec vous, il ne sert à rien de vouloir jouer au héros.

Néanmoins, je trouve dommage que l'on donne comme argument (ou comme solution) qu'en en cas d'agression il faut se laisser dépouiller car malheureusement, dans bien des cas cela ne suffit pas pour préserver son intégrité physique et même rester en vie....

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Mouimoui le 20/07/2026 à 17:52

Encore une trompette qui se prend pour un chaud ...un guignol. Bravo au gérant du carrefour, lui a deux grosses couilles dans le slip.

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Titeuf le 20/07/2026 à 17:38

Il y'a un Métro (pour les professionnels) je crois à Vaulx en Vélin ...

Déjà discuté avec des anciens de ce magasin. Agressions insultes vols c'est presque leur quotidien.

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Moi le 20/07/2026 à 17:18
Chris6969699 a écrit le 20/07/2026 à 16h40

Avez-vous déjà eût a faire à des assurances dans ce cas de figure ?

Non,mais pour avoir travaillé comme caissière et avoir été braqué , il y a très longtemps, on nous avait toujours dit que si ça arrivait il fallait donner l'argent et de ne pas jouer au super héros.

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Dz69 le 20/07/2026 à 16:56
Moi a écrit le 20/07/2026 à 16h17

Il n'a pas peur le gérant même des représailles qu'il peut y avoir, il risque sa vie ,perso je trouve ça debile surtout qu'il y a les assurances pour ça

Oui bin oui c'est lui le débile, il est étranger il en a ds le pantalon.
On voit le résultat du pays aujourd'hui quand tout le monde pense comme toi, mdrrrr
A force d'avoir baisser les yeux et la tête sur le trottoir dans ce pays depuis 70ans, bin les animaux profitent de vos faiblesses.
Bravo a ce commerçant et force a lui.

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Chris6969699 le 20/07/2026 à 16:40
Moi a écrit le 20/07/2026 à 16h17

Il n'a pas peur le gérant même des représailles qu'il peut y avoir, il risque sa vie ,perso je trouve ça debile surtout qu'il y a les assurances pour ça

Avez-vous déjà eût a faire à des assurances dans ce cas de figure ?

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matin le 20/07/2026 à 16:30

LFI et les avocats vont ensuite parler de coups et blessures non nécessaires de la part du gérant, bah le braquage non plus n'était pas nécessaire, y'a France Travail et le RSA si besoin de fric donc bon...

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TeddyXx le 20/07/2026 à 16:26

De bon matin putaiin 7 h ! ces gamins n’ont rien à foutre

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Moi le 20/07/2026 à 16:17

Il n'a pas peur le gérant même des représailles qu'il peut y avoir, il risque sa vie ,perso je trouve ça debile surtout qu'il y a les assurances pour ça

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