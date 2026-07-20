Un homme casqué se bat avec le gérant d'un Carrefour City avant de fuir à moto près de Lyon : ce qu'il s'est passé

Filmée devant un Carrefour City de Villeurbanne, la vidéo montre un homme portant un casque de moto aux prises avec celui qui est présenté comme le gérant du magasin. Les deux hommes échangent plusieurs coups avant que le suspect ne prenne finalement la fuite.
Derrière cette scène particulièrement tendue se cache en réalité un braquage survenu quelques instants plus tôt.
Les services de police nous confirment qu'un "vol de numéraire dans un coffre" a été commis le samedi 18 juillet, vers 8h, dans un Carrefour City du quartier Maison Neuve. Selon la police, deux individus seraient impliqués.
Après s'être emparé de l'argent liquide, ils ont pris la fuite à moto. L'un d'eux apparaît sur la vidéo largement relayée en ligne, au moment où il est confronté à un homme présenté comme le gérant du commerce, qui tente visiblement de l'empêcher de partir.
Malgré cette altercation particulièrement musclée, aucune personne n'a été blessée. Une enquête est en cours. Les investigations se poursuivent désormais afin d'identifier et de retrouver les deux auteurs présumés.
🚨🇫🇷 FLASH | Une tentative de braquage s’est produite dans un magasin Carrefour City.— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) July 19, 2026
Le gérant s’est interposé face aux auteurs, provoquant une violente altercation avec l’un des braqueurs. Les suspects ont finalement pris la fuite. pic.twitter.com/20QroBZTtI
Villeurbanne territoire perdu des gauchistes. Doucet doit être jaloux de voir son voisin dans cet état.Signaler Répondre
Les assurés …Signaler Répondre
C'est vous et moi qui payons pour les incivilités et aussi les catastrophes naturelles, j'en suis consciente.Signaler Répondre
Ils tabassent bien comme il faut les carrefour city, parfois différence de plus de 1€ sur le même produit par rapport à la concurrence...voler un voleur ce n'est pas un pécher.Signaler Répondre
LFI et la magistrature gauchiste doivent s'insurger de la riposte du gérant.Signaler Répondre
Et pour les voitures qui brulent , et pour les émeutes , et tout le reste qui paient les assurances ? ? ?Signaler Répondre
Encore une fois Villeurbanne sur la sellette !Signaler Répondre
Des parasites qui ne savent que vivre au détriment d’autrui, du travail et des sacrifices des autres. Quelles pourritures… Je leur souhaite un pylône ou un 33 tonnes et le plus tôt sera le mieux. En espérant qu’ils ne se soient pas encore reproduits pour inculquer leur destruction sociale de père en fils. Et de mère en fils : « ouin ouin mon fils mineur qui a une dizaine d’interpellations à son compte a été tué par des fascistes pour une seule petite bêtise »… une petite bêtise qui mettait simplement la vie d’autrui en danger, pas de quoi fouetter un chat.Signaler Répondre
Je suis d'accord avec vous, il ne sert à rien de vouloir jouer au héros.Signaler Répondre
Néanmoins, je trouve dommage que l'on donne comme argument (ou comme solution) qu'en en cas d'agression il faut se laisser dépouiller car malheureusement, dans bien des cas cela ne suffit pas pour préserver son intégrité physique et même rester en vie....
Encore une trompette qui se prend pour un chaud ...un guignol. Bravo au gérant du carrefour, lui a deux grosses couilles dans le slip.Signaler Répondre
Il y'a un Métro (pour les professionnels) je crois à Vaulx en Vélin ...Signaler Répondre
Déjà discuté avec des anciens de ce magasin. Agressions insultes vols c'est presque leur quotidien.
Non,mais pour avoir travaillé comme caissière et avoir été braqué , il y a très longtemps, on nous avait toujours dit que si ça arrivait il fallait donner l'argent et de ne pas jouer au super héros.Signaler Répondre
Oui bin oui c'est lui le débile, il est étranger il en a ds le pantalon.Signaler Répondre
On voit le résultat du pays aujourd'hui quand tout le monde pense comme toi, mdrrrr
A force d'avoir baisser les yeux et la tête sur le trottoir dans ce pays depuis 70ans, bin les animaux profitent de vos faiblesses.
Bravo a ce commerçant et force a lui.
Avez-vous déjà eût a faire à des assurances dans ce cas de figure ?Signaler Répondre
LFI et les avocats vont ensuite parler de coups et blessures non nécessaires de la part du gérant, bah le braquage non plus n'était pas nécessaire, y'a France Travail et le RSA si besoin de fric donc bon...Signaler Répondre
De bon matin putaiin 7 h ! ces gamins n’ont rien à foutreSignaler Répondre
Il n'a pas peur le gérant même des représailles qu'il peut y avoir, il risque sa vie ,perso je trouve ça debile surtout qu'il y a les assurances pour çaSignaler Répondre