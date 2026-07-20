Un homme casqué se bat avec le gérant d'un Carrefour City avant de fuir à moto près de Lyon : ce qu'il s'est passé

Filmée devant un Carrefour City de Villeurbanne, la vidéo montre un homme portant un casque de moto aux prises avec celui qui est présenté comme le gérant du magasin. Les deux hommes échangent plusieurs coups avant que le suspect ne prenne finalement la fuite.

Derrière cette scène particulièrement tendue se cache en réalité un braquage survenu quelques instants plus tôt.

Les services de police nous confirment qu'un "vol de numéraire dans un coffre" a été commis le samedi 18 juillet, vers 8h, dans un Carrefour City du quartier Maison Neuve. Selon la police, deux individus seraient impliqués.

Après s'être emparé de l'argent liquide, ils ont pris la fuite à moto. L'un d'eux apparaît sur la vidéo largement relayée en ligne, au moment où il est confronté à un homme présenté comme le gérant du commerce, qui tente visiblement de l'empêcher de partir.

Malgré cette altercation particulièrement musclée, aucune personne n'a été blessée. Une enquête est en cours. Les investigations se poursuivent désormais afin d'identifier et de retrouver les deux auteurs présumés.