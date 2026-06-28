Aux alentours de 15h30 ce dimanche 28 juin, un braquage ou une tentative de braquage s'est produit à la station-service AVIA, située au 44 avenue Leclerc dans le quartier de Gerland à Lyon 7e. D'après nos informations, le suspect était a priori armé d'un revolver.

L'alerte a entraîné le déploiement rapide d'un important dispositif de police. À leur arrivée, les fonctionnaires ont sécurisé les lieux avant de recueillir les premiers témoignages. Vers 16h15, des policiers étaient toujours présents afin de terminer la déposition de l'employée de la station, particulièrement choquée par les faits.

Les clients qui se présentaient sur place étaient informés que l'établissement resterait fermé pour le reste de la journée. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Un suspect recherché

Selon une source sécuritaire, un seul individu est actuellement recherché. Le suspect aurait agi le visage dissimulé avant de prendre la fuite à trottinette, immédiatement après les faits.

À ce stade, les circonstances précises restent à éclaircir. Aucune information n'a, pour l'heure, filtré sur la réussite ou non du braquage ni, le cas échéant, sur un éventuel butin.

Une enquête devra permettre de déterminer avec précision le déroulement des faits et de retrouver l'auteur en fuite.