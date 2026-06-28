Faits Divers

Panique dans une station-service à Lyon 7e : un braquage en pleine journée, un suspect en fuite

Panique dans une station-service à Lyon 7e : un braquage en pleine journée, un suspect en fuite
Panique dans une station-service à Lyon 7e : un braquage en pleine journée, un suspect en fuite - LyonMag

INFO LYONMAG. Une station-service AVIA du 7e arrondissement de Lyon a été la cible d'un braquage, ce dimanche 28 juin en milieu d'après-midi. Un important dispositif de police est intervenu sur place.

Aux alentours de 15h30 ce dimanche 28 juin, un braquage ou une tentative de braquage s'est produit à la station-service AVIA, située au 44 avenue Leclerc dans le quartier de Gerland à Lyon 7e. D'après nos informations, le suspect était a priori armé d'un revolver. 

L'alerte a entraîné le déploiement rapide d'un important dispositif de police. À leur arrivée, les fonctionnaires ont sécurisé les lieux avant de recueillir les premiers témoignages. Vers 16h15, des policiers étaient toujours présents afin de terminer la déposition de l'employée de la station, particulièrement choquée par les faits.

Les clients qui se présentaient sur place étaient informés que l'établissement resterait fermé pour le reste de la journée. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

Un suspect recherché

Selon une source sécuritaire, un seul individu est actuellement recherché. Le suspect aurait agi le visage dissimulé avant de prendre la fuite à trottinette, immédiatement après les faits.

À ce stade, les circonstances précises restent à éclaircir. Aucune information n'a, pour l'heure, filtré sur la réussite ou non du braquage ni, le cas échéant, sur un éventuel butin.

Une enquête devra permettre de déterminer avec précision le déroulement des faits et de retrouver l'auteur en fuite.

Tags :

braquage

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Dz69 le 28/06/2026 à 18:41
Gibus et monocle a écrit le 28/06/2026 à 17h39

Ah, la classique trottinette électrique ! Moyen du transport doux préféré de malfrats à travers Lyon.

On reconnaît de suite le petit mouton venu de la bergerie de CNews.
Le mec qui croit que l'insécurité y est seulement à Lyon, venant d'un mec qui sort pas de son écran, d'un mec qui marche tête baisser!
C'est ds toutes les villes, tous les pays et tous les continents. De partout l'insécurité a explosé, ce n'est pas que sur CNews c partout.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 28/06/2026 à 18:15

Alors Nunez, c'est l'extrême droite ?

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 28/06/2026 à 17:51

La "fuite à trottinette" qui devient un classique...

Signaler Répondre
avatar
Gibus et monocle le 28/06/2026 à 17:39

Ah, la classique trottinette électrique ! Moyen du transport doux préféré de malfrats à travers Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas Nasier le 28/06/2026 à 17:36

Mmm ' enfin !
Puisqu'on se tue à vous expliquer que ce n'est qu'un SEN-TI-MENT d'insécurité !!! Vous voulez vraiment ne rien comprendre !

Signaler Répondre
avatar
c est mieux en chanson..... le 28/06/2026 à 17:31

"Et ca continue encore et encore, c 'est que le début d'accord, d'accord"
"Cabrel, sors de ce corps "
"Je n'ai pas le choix, il n'y a plus de place dans celui de la maire".....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.