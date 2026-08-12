T3, T7 et Rhônexpress interrompus à Lyon : pas de retour à la normale avant vendredi

La galère va durer pour les voyageurs de l’Est lyonnais et ceux qui doivent rejoindre l’aéroport Saint-Exupéry.

Ce mercredi, un incident routier survenu au niveau du carrefour Salengro / Canuts a endommagé les lignes aériennes de contact utilisées par les tramways. Plusieurs sections électriques ont été touchées, obligeant TCL à interrompre la circulation des T3, T7 et Rhônexpress.

Et le retour à la normale ne sera pas immédiat : la reprise du trafic est désormais annoncée pour vendredi 14 août.

L’interruption concerne quasiment l’intégralité des trois lignes.

Seule exception : des rames du T3 continuent de circuler entre Part-Dieu Villette et Reconnaissance – Balzac.

Les équipes techniques de TCL et de RATP Dev Lyon doivent désormais réparer les installations endommagées puis s’assurer de leur conformité avant de pouvoir remettre les tramways en circulation.

Des bus relais jusqu’à Meyzieu et pour l’aéroport

Pour tenter de limiter les conséquences de cette interruption de plusieurs jours, des bus relais ont été déployés.

Ils circulent entre Reconnaissance – Balzac et Meyzieu ZI pour remplacer une partie des dessertes interrompues.

Un autre dispositif relie l’aéroport Lyon Saint-Exupéry à Vaulx-en-Velin La Soie, afin de pallier l’arrêt de Rhônexpress.

Du personnel Médialys est également présent à Vaulx-en-Velin La Soie pour renseigner les voyageurs, tandis que des informations sont diffusées sur les écrans et par annonces sonores dans les stations.

TCL explique devoir remettre l’infrastructure en état avant de pouvoir garantir une exploitation sécurisée.

Sauf évolution du calendrier des réparations, les voyageurs devront donc composer avec ces perturbations pendant toute la journée de jeudi, avant une reprise annoncée vendredi.

TCL présente ses excuses aux usagers et assure que ses équipes restent mobilisées pour rétablir les trois lignes "dans les meilleurs délais".