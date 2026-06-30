Transports

Villeurbanne : le Défi Mobilité revient pour inciter les habitants à laisser leur voiture au garage

Villeurbanne : le Défi Mobilité revient pour inciter les habitants à laisser leur voiture au garage

Le réseau TCL lance un appel à candidatures pour la quatrième édition du Défi Mobilité. Vingt habitants de Villeurbanne seront sélectionnés pour tester gratuitement, durant un mois, des alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun, le vélo, le covoiturage ou l’autopartage.

Après plusieurs éditions organisées dans différents secteurs de l’agglomération, le Défi Mobilité pose ses valises à Villeurbanne.

Portée par le réseau TCL et plusieurs partenaires, l’opération se déroulera du 5 au 30 octobre et permettra à vingt habitants de tester gratuitement de nouveaux modes de déplacement pendant un mois.

Anciennement baptisé "Mois sans ma voiture", le Défi Mobilité vise à accompagner les automobilistes dans la découverte d’alternatives à l’usage quotidien de leur véhicule personnel.

Selon leurs habitudes et leurs besoins, les participants seront invités à privilégier les transports en commun, le covoiturage, l’autopartage, le vélo ou encore la marche à pied afin de réduire l’utilisation de leur voiture.

Qui peut participer ?

L’appel à candidatures est réservé aux personnes majeures résidant à Villeurbanne, disposant d’un permis de conduire valide, possédant un véhicule et utilisant régulièrement leur voiture pour leurs déplacements quotidiens. Les candidats ne doivent pas être abonnés au réseau TCL au moment de leur inscription.

Les vingt participants retenus bénéficieront d’un accompagnement personnalisé ainsi que d’un ensemble de services gratuits pour tester différentes solutions de mobilité.

Le kit comprendra notamment trois mois d’abonnement gratuit au réseau TCL, trois mois d’accès au service de covoiturage En Covoit’, trois mois d’abonnement au service d’autopartage Citiz, trois mois d’abonnement à Vélo’v et un accompagnement à la pratique du vélo grâce à une vélo-école.

Tout au long du défi, les participants seront suivis par des conseillers mobilité chargés de les aider à trouver les solutions les plus adaptées à leurs trajets quotidiens. Des ateliers et animations seront également proposés pour faciliter la découverte des différents services.

Le dispositif s’appuiera aussi sur l’application VAZY, qui transforme les déplacements réalisés à pied, à vélo, en transports en commun, en covoiturage ou en autopartage en points échangeables auprès de commerces partenaires.

L’objectif affiché par TCL et ses partenaires est d’aider les participants à adopter durablement de nouvelles habitudes de déplacement tout en découvrant l’ensemble des solutions de mobilité disponibles sur le territoire métropolitain.

Les candidatures sont ouvertes dès à présent sur le site du réseau TCL.

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villeurbanne

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4 commentaires
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Ex Précisions le 30/06/2026 à 15:18

20 seulement ?
Quels radins ;-)

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Ça m'a refait ma journée le 30/06/2026 à 14:51

"un accompagnement à la pratique du vélo" signe que les ayatollahs du vélo ne sont pas tous des anges. Il leur faudrait un permis à eux aussi...

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Stage de survie le 30/06/2026 à 14:32

A quand le défi je me déplace à Villeurbanne en passant à travers les balles ?

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oui d'accord le 30/06/2026 à 13:45

On ferait bien de s'occuper de sécurité à VILLEURBANNE ! ! ! ! !

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