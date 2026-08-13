L’ASVEL continue de remodeler sa raquette. Le club villeurbannais a officialisé la signature de Nate Sestina, ailier-fort américano-macédonien de 29 ans et 2,06 m. Son arrivée complète un secteur intérieur composé aussi de Yves Pons, Joël Bolomboy et Bodian Massa.

Passé par Valence, Fenerbahçe et Milan, Sestina compte 48 rencontres d’EuroLeague et 43 d’EuroCup lors des quatre dernières saisons. Redoutable derrière l’arc, il affiche 44,3 % de réussite à trois points en championnat depuis son arrivée en Europe en 2021. Sa dernière saison a toutefois été perturbée par une blessure au triceps droit, contractée… justement face à l’ASVEL.

Auteur de deux doublés Coupe-Championnat en Turquie (2024) et en Italie (2026), Nate Sestina apportera à LDLC ASVEL son intelligence de jeu, sa capacité à marquer…

Cette arrivée intervient alors que l’ASVEL doit rebâtir son effectif avec un budget prévisionnel ramené de 59 à 24 millions d’euros après le refus par la DNCCG des garanties apportées par un partenaire financier asiatique.

Dans le même temps, le club a annoncé le départ de Mbaye Ndiaye après trois saisons à Villeurbanne. L’intérieur rejoint l’Olympiacos dans le cadre d’une opération comprenant un buyout de 400 000 euros. Il s’est engagé pour deux ans, avec un salaire annoncé à 1,3 million d’euros la première saison puis 1,4 million la suivante. Une perte énorme pour la défense et la dimension physique de la raquette de Villeurbanne, qui perd son meilleur soldat.

Un changement de joueurs au même poste pour l’ASVEL qui continue son grand bricolage mais parvient tout de même à récupérer des éléments fiables.