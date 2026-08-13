Miribel-Jonage : la fillette de 3 ans victime d’une noyade est décédée

Le drame a finalement connu une issue tragique. La fillette de 3 ans victime d’une noyade samedi 8 août au Grand Parc de Miribel-Jonage est décédée en début de semaine, selon les informations du Progrès. Depuis son accident, elle était hospitalisée dans un état critique à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

Tout avait commencé peu avant 19h30, aux abords de la plage du Morlet, à Vaulx-en-Velin. Après avoir échappé à la surveillance de ses proches, l’enfant avait disparu dans les eaux.

Professionnels du parc et visiteurs s’étaient mobilisés pour la retrouver. Près d'un quart d'heure après sa disparition, la fillette avait été repêchée en arrêt cardiorespiratoire. Les secours avaient réussi à rétablir un faible pouls avant son transfert en urgence absolue à l’hôpital.

Cette tragédie constitue la première noyade mortelle de l’été au Grand Parc de Miribel-Jonage.

Et le contexte régional appelle d’autant plus à la vigilance. À Lyon, quatre hommes sont morts dans le Rhône depuis le début du mois d’août, dont trois au cours des seules journées des 10 et 11 août. Face à cette succession de drames, la préfecture a lancé mercredi un appel à la prudence, rappelant notamment que la baignade dans le Rhône et la Saône est interdite, tout comme les sauts depuis les ponts.