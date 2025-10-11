Faits Divers

Près de Lyon : un homme de 76 ans retrouvé mort dans un lac, une enquête ouverte

Parti de chez lui en pleine nuit, il n’a jamais regagné son domicile.

Vers 6 heures, le corps d’un homme de 76 ans a été retrouvé immergé dans le lac de Fréminville sur la commune de Charvieu‑Chavagneux (Isère), situé à l’est de l’agglomération lyonnaise.

Selon le Dauphiné Libéré, la victime résidait à Janneyrias et avait quitté son domicile peu avant 3h du matin. Inquiète de ne plus avoir de nouvelles, son épouse a prévenu les gendarmes de Pont-de-Chéruy dans la nuit.

Rapidement sur place, une patrouille a localisé le véhicule de l’homme à proximité du plan d’eau. Son corps a été découvert peu après dans le lac. Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour l’intervention.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes du décès. Le parquet de Vienne a d’ores et déjà ordonné une autopsie dans les prochains jours.

