Faits Divers

Lyon : des recherches dans le Rhône après un signalement inquiétant

Après plusieurs heures d’intervention, aucune victime n’a été retrouvée.

Une importante opération de secours s’est déroulée ce mardi 7 octobre dans la soirée, au niveau du pont de la Guillotière, en plein centre de Lyon.
Selon les pompiers, des requérants ont alerté les services d’urgence après avoir vu une personne sauter dans le Rhône vers 23h.

Les plongeurs ont été rapidement dépêchés sur place. Arrivés en bateau, ils ont mené des recherches approfondies dans le fleuve pendant plusieurs heures.
Malgré leurs efforts, "personne n’a été retrouvé", confirment les sapeurs-pompiers.

Les recherches doivent reprendre dans l’après-midi de ce mercredi, indiquent les secours.  Pour l'heure, nous ne disposons d’aucune information sur le profil de la potentielle victime ni sur les circonstances des faits.

