Le footballeur Kenzo Kies est décédé après sa noyade près de Lyon

Le jeune attaquant se baignait avec plusieurs amis lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté dans une zone réputée dangereuse à Caluire-et-Cuire. Malgré l'intervention rapide des secours, le joueur n'a pas pu être sauvé, a annoncé son club : “L’En Avant Guingamp a eu la douleur d’apprendre le décès de Kenzo Kies, jeune joueur du Club. Guingampais depuis l’été dernier, il évoluait cette saison au sein de l’équipe réserve”.

Quelques heures après l'annonce de son décès, l'AS Saint-Étienne lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux. Le club évoque la disparition d'un "joueur talentueux" et d'un "jeune homme discret apprécié de tous", adressant également ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé son parcours chez les Verts. Dans son message, le club conclut par ces mots : "Kenzo, dans les couloirs de L'Étrat, personne ne t'oubliera jamais".

Originaire de la région lyonnaise, Kenzo Kies avait effectué une partie de sa formation à l'Olympique Lyonnais entre 2011 et 2017, avant de rejoindre l'AS Saint-Priest. En 2018, il avait intégré le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, où il est resté durant sept saisons. L'été dernier, il avait choisi de poursuivre sa progression à Guingamp.