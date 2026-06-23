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Près de Lyon : un footballeur entre la vie et la mort après une noyade dans le Rhône

Près de Lyon : un footballeur entre la vie et la mort après une noyade dans le Rhône
Près de Lyon : un jeune footballeur entre la vie et la mort après une noyade dans le Rhône

Un dramatique accident s'est produit lundi 22 juin en fin d'après-midi à Caluire-et-Cuire, près de Lyon.

Mise à jour à 13h : L'identité de la victime a été dévoilée, il s'agit de Kenzo Kies, actuellement engagé avec la réserve de Guingamp. Originaire de Lyon où il a évolué brièvement avec le FC Lyon et même l'OL, il avait fait ses gammes à l'AS Saint-Etienne.

Article initial : Un dramatique accident s'est produit lundi 22 juin en fin d'après-midi à Villeurbanne, près de Lyon. Trois jeunes hommes se baignaient dans le fleuve lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté peu avant 17h30. Les secours sont rapidement intervenus pour les prendre en charge.

Deux des victimes ont pu être réanimées. Le troisième homme, un joueur de football évoluant dans un club de Ligue 2, âgé d'une vingtaine d'années, a été transporté dans un état extrêmement préoccupant. Selon les informations révélées par BFMTV, il se trouvait en état de mort cérébrale.

Les circonstances précises de cette noyade restent encore à éclaircir. Afin de déterminer le déroulement exact des faits, le parquet de Lyon a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.

Tags :

noyade

17 commentaires
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C PAS NOUVEAU le 23/06/2026 à 14:23

Le spot est clairement identifié comme dangereux et mortel. De nombreuses victimes se sont déjà noyés sur place. A la rigueur se trempé jusqu'à la taille pour se rafraîchir ça passe. Vouloir nager sur zone est complètement suicidaire.

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Libriste Tetdefion le 23/06/2026 à 13:46
Rlb a écrit le 23/06/2026 à 13h33

Piscine ou pas, la jeunesse aime prendre tous les risques: si ils veulent mourir à 20 ans c'est leur droit.
Le preventif ils s'en moquent

En même temps, c'est un footballeur, il n avait rien à faire la

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Rlb le 23/06/2026 à 13:33

Piscine ou pas, la jeunesse aime prendre tous les risques: si ils veulent mourir à 20 ans c'est leur droit.
Le preventif ils s'en moquent

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Le Petit Pop le 23/06/2026 à 13:08
Moi a écrit le 23/06/2026 à 10h13

Chaque année l'été ils ferment les piscines municipales pour je ne sais quelles raisons mais les laissent ouverte l'hiver.
Chaque année les mêmes drames se répéterons tant que le problème ne changera pas.

Parce que les maîtres nageurs préfèrent aller se faire mieux payer sur les plages du Sud plutôt que de rester là où ils touchent leur salaire tout le reste de l'année...

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Bob le 23/06/2026 à 11:51

Il nageait comme un cailloux !!!

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cri69 le 23/06/2026 à 11:46
Gabin69 a écrit le 23/06/2026 à 11h08

Pas besoin de développer, pas ma faute si t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir..
Rigoler du jeune qui est entre la vie et la mort sous prétexte qu'il plonge sur les terrains de foot..
Mais t'as raison rigole bien le jour où il arrivera quelque chose de similaire à un de tes proches (si t'en as mais ça j'en doute) tu feras les mêmes blagues

et d ailleurs regarde un peu les autres commentaires ! c dingue on est plusieurs à ne pas être intelligents … heureusement que tu relèves le niveau mon grand ..

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cri69 le 23/06/2026 à 11:25
Gabin69 a écrit le 23/06/2026 à 11h08

Pas besoin de développer, pas ma faute si t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir..
Rigoler du jeune qui est entre la vie et la mort sous prétexte qu'il plonge sur les terrains de foot..
Mais t'as raison rigole bien le jour où il arrivera quelque chose de similaire à un de tes proches (si t'en as mais ça j'en doute) tu feras les mêmes blagues

tu m as entendu rigoler ?? par contre c sur que si il plonge sur les terrains de vente c est pas facile .. tu devrais te relire le comique .. et t inquiète pas pour ma famille tout va bien , mes enfants sont éduqués et ne plonge pas des ponts . mais merci de te faire du souci …

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Les soldats Wagner contre Mozart le 23/06/2026 à 11:24

Et pourquoi pas un maître nageur dans le coin payé sur mes côtelettes de contribuable, c'est pas con non ?

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Gabin69 le 23/06/2026 à 11:08
cri69 a écrit le 23/06/2026 à 10h58

ah oui et tu peux developer gabin le rigolo

Pas besoin de développer, pas ma faute si t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir..
Rigoler du jeune qui est entre la vie et la mort sous prétexte qu'il plonge sur les terrains de foot..
Mais t'as raison rigole bien le jour où il arrivera quelque chose de similaire à un de tes proches (si t'en as mais ça j'en doute) tu feras les mêmes blagues

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cri69 le 23/06/2026 à 10:58
Gabin69 a écrit le 23/06/2026 à 10h27

Ils le sont sûrement plus que toi intelligent vu ton commentaire

ah oui et tu peux developer gabin le rigolo

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jouer perdu le 23/06/2026 à 10:40
Gabin69 a écrit le 23/06/2026 à 10h27

Ils le sont sûrement plus que toi intelligent vu ton commentaire

tu as pas l'air au top non plus 🤣 c'est comme les cinglés de la route qui respectent pas les limitations de vitesse, et pleurent quand ils se font prendre au radar 🤣🤣🤣

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Vendredi le 23/06/2026 à 10:32

C'est triste se qui leurs arrivent, mais voilà il y a des risques et ils ne respectent rien, tant pis pour eux.......

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Gabin69 le 23/06/2026 à 10:27
cri69 a écrit le 23/06/2026 à 10h16

et oui on les voit à la télé plonger .. ils se croient plus intelligents que les autres .. bin voilà

Ils le sont sûrement plus que toi intelligent vu ton commentaire

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Rob le 23/06/2026 à 10:17

On arrête pas de le dire, ces endroits sont dangereux ,c'est de l'inconscience, les cours d'eau et les fleuves sont dangereux avec les courants et les tourbillons. Il faut en prendre conscience avant qu'il y ait d'autres drames .

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cri69 le 23/06/2026 à 10:16

et oui on les voit à la télé plonger .. ils se croient plus intelligents que les autres .. bin voilà

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Moi le 23/06/2026 à 10:13

Chaque année l'été ils ferment les piscines municipales pour je ne sais quelles raisons mais les laissent ouverte l'hiver.
Chaque année les mêmes drames se répéterons tant que le problème ne changera pas.

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Sarah Connor le 23/06/2026 à 09:57

Cela ne sert à rien de tenir compte des avertissements et des lieux dansgereux pour les baignades.

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