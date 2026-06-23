Près de Lyon : un footballeur entre la vie et la mort après une noyade dans le Rhône

Mise à jour à 13h : L'identité de la victime a été dévoilée, il s'agit de Kenzo Kies, actuellement engagé avec la réserve de Guingamp. Originaire de Lyon où il a évolué brièvement avec le FC Lyon et même l'OL, il avait fait ses gammes à l'AS Saint-Etienne.
Article initial : Un dramatique accident s'est produit lundi 22 juin en fin d'après-midi à Villeurbanne, près de Lyon. Trois jeunes hommes se baignaient dans le fleuve lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté peu avant 17h30. Les secours sont rapidement intervenus pour les prendre en charge.
Deux des victimes ont pu être réanimées. Le troisième homme, un joueur de football évoluant dans un club de Ligue 2, âgé d'une vingtaine d'années, a été transporté dans un état extrêmement préoccupant. Selon les informations révélées par BFMTV, il se trouvait en état de mort cérébrale.
Les circonstances précises de cette noyade restent encore à éclaircir. Afin de déterminer le déroulement exact des faits, le parquet de Lyon a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.
Le spot est clairement identifié comme dangereux et mortel. De nombreuses victimes se sont déjà noyés sur place. A la rigueur se trempé jusqu'à la taille pour se rafraîchir ça passe. Vouloir nager sur zone est complètement suicidaire.Signaler Répondre
En même temps, c'est un footballeur, il n avait rien à faire laSignaler Répondre
Piscine ou pas, la jeunesse aime prendre tous les risques: si ils veulent mourir à 20 ans c'est leur droit.Signaler Répondre
Le preventif ils s'en moquent
Parce que les maîtres nageurs préfèrent aller se faire mieux payer sur les plages du Sud plutôt que de rester là où ils touchent leur salaire tout le reste de l'année...Signaler Répondre
Il nageait comme un cailloux !!!Signaler Répondre
et d ailleurs regarde un peu les autres commentaires ! c dingue on est plusieurs à ne pas être intelligents … heureusement que tu relèves le niveau mon grand ..Signaler Répondre
tu m as entendu rigoler ?? par contre c sur que si il plonge sur les terrains de vente c est pas facile .. tu devrais te relire le comique .. et t inquiète pas pour ma famille tout va bien , mes enfants sont éduqués et ne plonge pas des ponts . mais merci de te faire du souci …Signaler Répondre
Et pourquoi pas un maître nageur dans le coin payé sur mes côtelettes de contribuable, c'est pas con non ?Signaler Répondre
Pas besoin de développer, pas ma faute si t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir..Signaler Répondre
Rigoler du jeune qui est entre la vie et la mort sous prétexte qu'il plonge sur les terrains de foot..
Mais t'as raison rigole bien le jour où il arrivera quelque chose de similaire à un de tes proches (si t'en as mais ça j'en doute) tu feras les mêmes blagues
ah oui et tu peux developer gabin le rigoloSignaler Répondre
tu as pas l'air au top non plus 🤣 c'est comme les cinglés de la route qui respectent pas les limitations de vitesse, et pleurent quand ils se font prendre au radar 🤣🤣🤣Signaler Répondre
C'est triste se qui leurs arrivent, mais voilà il y a des risques et ils ne respectent rien, tant pis pour eux.......Signaler Répondre
Ils le sont sûrement plus que toi intelligent vu ton commentaireSignaler Répondre
On arrête pas de le dire, ces endroits sont dangereux ,c'est de l'inconscience, les cours d'eau et les fleuves sont dangereux avec les courants et les tourbillons. Il faut en prendre conscience avant qu'il y ait d'autres drames .Signaler Répondre
et oui on les voit à la télé plonger .. ils se croient plus intelligents que les autres .. bin voilàSignaler Répondre
Chaque année l'été ils ferment les piscines municipales pour je ne sais quelles raisons mais les laissent ouverte l'hiver.Signaler Répondre
Chaque année les mêmes drames se répéterons tant que le problème ne changera pas.
Cela ne sert à rien de tenir compte des avertissements et des lieux dansgereux pour les baignades.Signaler Répondre