Près de Lyon : un footballeur entre la vie et la mort après une noyade dans le Rhône

Mise à jour à 13h : L'identité de la victime a été dévoilée, il s'agit de Kenzo Kies, actuellement engagé avec la réserve de Guingamp. Originaire de Lyon où il a évolué brièvement avec le FC Lyon et même l'OL, il avait fait ses gammes à l'AS Saint-Etienne.

Article initial : Un dramatique accident s'est produit lundi 22 juin en fin d'après-midi à Villeurbanne, près de Lyon. Trois jeunes hommes se baignaient dans le fleuve lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté peu avant 17h30. Les secours sont rapidement intervenus pour les prendre en charge.

Deux des victimes ont pu être réanimées. Le troisième homme, un joueur de football évoluant dans un club de Ligue 2, âgé d'une vingtaine d'années, a été transporté dans un état extrêmement préoccupant. Selon les informations révélées par BFMTV, il se trouvait en état de mort cérébrale.

Les circonstances précises de cette noyade restent encore à éclaircir. Afin de déterminer le déroulement exact des faits, le parquet de Lyon a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.