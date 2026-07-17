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Noyade dans une piscine municipale près de Lyon : la victime est décédée

Noyade dans une piscine municipale près de Lyon : la victime est décédée
Noyade dans une piscine municipale près de Lyon : la victime est décédée - LyonMag

Les faits remontent à ce mardi 14 juillet.

La journée de la fête nationale avait été marquée ce mardi par un impressionnant déploiement de secours à la piscine d’Oullins-Pierre-Bénite. Le bassin avait été évacué à la suite de la découverte d’un corps inanimé dans l’eau. 

La victime, un jeune homme de 25 ans, avait été prise en charge et transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Croix-Rousse. Les secours avaient tenté en vain de réanimer le nageur en lui prodiguant un massage cardiaque. Selon le Progrès, le jeune homme est finalement décédé. Un malaise cardiaque pourrait être à l’origine de ce drame.

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noyade

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Oullins-Pierre-Bénite

6 commentaires
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lyon avec Zemmour le 17/07/2026 à 16:52
Libriste Estungland a écrit le 17/07/2026 à 15h53

Non, mais la ! on touche le fond, toi, tu es dans le foot, tu es un professionnel du foot et le jour ou on sonne a ta porte, tu va voir sur wikifootix pour voir qui c 'est Marcello et tu te dis "c'est qui? oh non!!! il est trop cher et bien trop vieux, cette légende de ou? a oui du réal!" . En fait toi tu es yams , la chèvre des footix!!

Marcelo est sur côté c'est tout. Tu mets Christophe jallet à sa place et le real et le nresil deviennent meilleurs

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Libriste Estungland le 17/07/2026 à 15:53
roco a écrit le 17/07/2026 à 13h24

lorsqu on paye l entrée d une piscine publique la surveillance est comprise ,ce drame semble incompréhensible !

Non, mais la ! on touche le fond, toi, tu es dans le foot, tu es un professionnel du foot et le jour ou on sonne a ta porte, tu va voir sur wikifootix pour voir qui c 'est Marcello et tu te dis "c'est qui? oh non!!! il est trop cher et bien trop vieux, cette légende de ou? a oui du réal!" . En fait toi tu es yams , la chèvre des footix!!

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Jeanlaville le 17/07/2026 à 14:19

Toute mait sincère condoléances à la famille dans cette terrible épreuve

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ridicule le 17/07/2026 à 14:06
roco a écrit le 17/07/2026 à 13h24

lorsqu on paye l entrée d une piscine publique la surveillance est comprise ,ce drame semble incompréhensible !

Le malaise ou l arrêt cardiaque ne sont pas compris dans billet d entrée

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roco le 17/07/2026 à 13:24

lorsqu on paye l entrée d une piscine publique la surveillance est comprise ,ce drame semble incompréhensible !

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Ex Précisions le 17/07/2026 à 12:47

Le gars où 300 personnes n'ont rien vu et 200 filmaient après...

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