Noyade dans une piscine municipale près de Lyon : la victime est décédée

La journée de la fête nationale avait été marquée ce mardi par un impressionnant déploiement de secours à la piscine d’Oullins-Pierre-Bénite. Le bassin avait été évacué à la suite de la découverte d’un corps inanimé dans l’eau.

La victime, un jeune homme de 25 ans, avait été prise en charge et transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Croix-Rousse. Les secours avaient tenté en vain de réanimer le nageur en lui prodiguant un massage cardiaque. Selon le Progrès, le jeune homme est finalement décédé. Un malaise cardiaque pourrait être à l’origine de ce drame.