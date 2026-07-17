Noyade dans une piscine municipale près de Lyon : la victime est décédée

La journée de la fête nationale avait été marquée ce mardi par un impressionnant déploiement de secours à la piscine d’Oullins-Pierre-Bénite. Le bassin avait été évacué à la suite de la découverte d’un corps inanimé dans l’eau.
La victime, un jeune homme de 25 ans, avait été prise en charge et transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Croix-Rousse. Les secours avaient tenté en vain de réanimer le nageur en lui prodiguant un massage cardiaque. Selon le Progrès, le jeune homme est finalement décédé. Un malaise cardiaque pourrait être à l’origine de ce drame.
Marcelo est sur côté c'est tout. Tu mets Christophe jallet à sa place et le real et le nresil deviennent meilleursSignaler Répondre
Non, mais la ! on touche le fond, toi, tu es dans le foot, tu es un professionnel du foot et le jour ou on sonne a ta porte, tu va voir sur wikifootix pour voir qui c 'est Marcello et tu te dis "c'est qui? oh non!!! il est trop cher et bien trop vieux, cette légende de ou? a oui du réal!" . En fait toi tu es yams , la chèvre des footix!!Signaler Répondre
Toute mait sincère condoléances à la famille dans cette terrible épreuveSignaler Répondre
Le malaise ou l arrêt cardiaque ne sont pas compris dans billet d entréeSignaler Répondre
lorsqu on paye l entrée d une piscine publique la surveillance est comprise ,ce drame semble incompréhensible !Signaler Répondre
Le gars où 300 personnes n'ont rien vu et 200 filmaient après...Signaler Répondre