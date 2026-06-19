“On nous a imposé le projet” : la future baignade de la Confluence fait déjà des vagues, les riverains montent au créneau

Sur le papier, le futur bassin de baignade de la Darse de Confluence doit offrir aux Lyonnais un nouveau lieu de fraîcheur en période estivale.
Pour l'heure, ce projet est surtout menacé de prendre l'eau auprès d'une partie des habitants. Réunis au sein du collectif “Non au projet de baignade dans la Darse-Confluence”, des riverains viennent de lancer une pétition en ligne pour demander son abandon et réclamer davantage de transparence de la part de la Ville de Lyon. Elle comptabilise déjà plus de 350 signatures.
Au cœur de leur fronde, une crainte domine : le bruit. Entourée d'immeubles et du centre commercial, la darse est perçue comme un amplificateur sonore naturel : “La darse agit comme une caisse de résonance dont la dimension est sous-estimée par la mairie”, estime Alain Zanetti, représentant du collectif. Pour lui, l'arrivée d'un espace de baignade à proximité des logements bouleverserait profondément le quotidien du quartier : “On n'implante pas une piscine à 30 mètres des habitations”, analyse-t-il simplement.
Le collectif reproche aussi à la municipalité de n'avoir engagé qu'une concertation de façade. Une réunion “orageuse” avec des élus, organisée le 20 mai dernier, aurait laissé des traces. “On nous a imposé le projet”, déplore Alain Zanetti.
Selon lui, les représentants de la Ville ont notamment rappelé que cette baignade figurait dans le programme de Grégory Doucet, soumis au vote remporté lors des municipales. De quoi laisser les riverains sceptiques. Ils soulignent que Grégory Doucet n'a pas gagné le 2e arrondissement et qu'il a été reconduit à la mairie avec une avance d'environ 2 500 voix seulement. Pierre Oliver, maire LR de cet arrondissement, s'oppose également au projet.
Des remous bien au-delà du bruit
Au-delà de la question des nuisances sonores, les riverains redoutent une profonde mutation de leur cadre de vie. Ils craignent une hausse des incivilités, une fréquentation qu'ils jugent incompatible avec le caractère résidentiel du secteur et, à terme, une dépréciation de biens immobiliers acquis à prix élevé pour leur environnement paisible.
Les riverains pointent également la présence de rats et de ragondins dans la darse, un écosystème qu'ils jugent peu compatible avec un site de baignade familiale. Ils demandent donc à la Ville d'étudier d'autres implantations, évoquant notamment le parc de Gerland. Perturber un écosystème déjà installé de rongeurs ne semble pas non plus particulièrement cohérent avec une démarche écologique selon eux.
L'argument économique ne fait pas davantage consensus. Si certains commerçants estiment que l'arrivée de nouveaux visiteurs pourrait dynamiser le quartier, les opposants n'y croient guère : “Si c'est gratuit, ce n'est pas forcément une population qui va consommer”.
Anonymement, un commerçant du quartier, qui n'a pas signé la pétition, se montre plutôt favorable au projet : “Plus il y a de monde, mieux c'est pour les commerces”, estime-t-il, voyant dans cette future baignade un potentiel apport de clientèle. Il rappelle également que “certains riverains étaient déjà opposés à l'arrivée du centre commercial Confluence et sont aujourd'hui bien contents d'en profiter”.
Pour la municipalité, l'enjeu est aussi de garantir une continuité de l'offre de baignade. Le centre nautique Tony-Bertrand restera ouvert à l'été 2027 avant de fermer pour rénovation en septembre. Le projet de baignade à Confluence pourrait ainsi servir de solution de remplacement pendant la fermeture du centre nautique Tony-Bertrand et permettre de maintenir une offre de baignade dans une ville qui souffre de plus en plus l'été.
Une chose est certaine : le dossier n'a pas fini de faire des vagues à la Confluence.
Concertations de façade et projets imposés, souvent en dépit du bon sens , as usual avec nos chers verdâtres !.. Plus c'est con, mieux ça marche !Signaler Répondre
Envoyez-nous les liens pour la signature !!!!Signaler Répondre
C'est déjà pas jolie, c'est mal fréquenté, il y a un sacré ménage à faire au niveau de la darse.
Au secours, ça urge!!!
Toutes ces piscines et aiutre doivent être privatisés. Pendant que des infrastructures de bases ne sont pas financées, laissons les piscines aux acteurs privés qui sauront adapter l offre.Signaler Répondre
de toute façon l’immobilier est bourré de malfaçon dans le quartier, de le piètre qualité vendu à prix d’or et une population déplorable dans le secteur, de la gare de Perrache au centre commercial c’est vraiment la zone par là-bas, sans parler des embouteillages et d’une accessibilité déplorable également sauf pour les vélos et transports en commun soviétiquesSignaler Répondre
Ahah les richards autour de la darse sont pas contents. Désolé les bobos, vous devrez aussi vous tapez des pauvres comme nous tous !Signaler Répondre
Ce projet était dans le programme de Gregory Doucet, il a élu par l'ensemble des lyonnais.es pour son programme, dont acte!Signaler Répondre
Ces riverains de droite n'ont plus qu'à se taire et respecter la démocratie!
un espace baignade à la confluence pour les bobos et un autre à Gerland pour les gueux ça vous irait ?Signaler Répondre
Il fallait réflechir avant de voter !Signaler Répondre
La mairie n'en a rien à faire des riverains : regardez juste comme elles traitent les problèmes d'insécurité et de nuisances sonores. Ils s'en cognent royalement. Au lieu de construire une piscine car il n'y en a pas assez à Lyon pour la taille de la ville, on nous promet de se baigner dans une eau sale en plein cagnard et en dérangeant les riverains.Signaler Répondre
Vous parlez de ceux qui souhaitent se baigner gratuitement dans un égout à ciel ouvert?Signaler Répondre
Sans doute plus qu'on ne le pense.
Au minimum 350 (il faudrait lire l'article avant de commenter).Signaler Répondre
Une fois de plus la Mairie de Lyon est critiquée pour ses fameuses concertations .Signaler Répondre
Le cas se répétant il n y desormais plus aucun doute sur les transparences opaques de ces concertatins citoyennes : c est du flan .
Apres , le projet en lui meme est interessant : Créer une zone de baignade en plein centre ville et à mondre frais est interessant .
Apres , négliger le fait que l eau sera la plupart du temps impropre à la baignade en été (Chaleur et pollution) est...coupable .
Par contre , faire venir "nos chances" dans le deuxieme arrondissement ....certains ont le tricotin à la Mairie centrale et cela désengorgerait un peu le 7eme arrondissement.
C est de la stratégie .
Une idée de lescrolo, se baigner au milieu des rats et des détritus que les imbéciles et autres drogués et alccolos jettent dans la darse je les ai régulièrement vu je préfère encore mieux ma baignoire.Signaler Répondre
Combien sont-ils ces ouins-ouins ? 2, 3 ?Signaler Répondre