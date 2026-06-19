“On nous a imposé le projet” : la future baignade de la Confluence fait déjà des vagues, les riverains montent au créneau

Sur le papier, le futur bassin de baignade de la Darse de Confluence doit offrir aux Lyonnais un nouveau lieu de fraîcheur en période estivale.

Pour l'heure, ce projet est surtout menacé de prendre l'eau auprès d'une partie des habitants. Réunis au sein du collectif “Non au projet de baignade dans la Darse-Confluence”, des riverains viennent de lancer une pétition en ligne pour demander son abandon et réclamer davantage de transparence de la part de la Ville de Lyon. Elle comptabilise déjà plus de 350 signatures.

Au cœur de leur fronde, une crainte domine : le bruit. Entourée d'immeubles et du centre commercial, la darse est perçue comme un amplificateur sonore naturel : “La darse agit comme une caisse de résonance dont la dimension est sous-estimée par la mairie”, estime Alain Zanetti, représentant du collectif. Pour lui, l'arrivée d'un espace de baignade à proximité des logements bouleverserait profondément le quotidien du quartier : “On n'implante pas une piscine à 30 mètres des habitations”, analyse-t-il simplement.

Le collectif reproche aussi à la municipalité de n'avoir engagé qu'une concertation de façade. Une réunion “orageuse” avec des élus, organisée le 20 mai dernier, aurait laissé des traces. “On nous a imposé le projet”, déplore Alain Zanetti.

Selon lui, les représentants de la Ville ont notamment rappelé que cette baignade figurait dans le programme de Grégory Doucet, soumis au vote remporté lors des municipales. De quoi laisser les riverains sceptiques. Ils soulignent que Grégory Doucet n'a pas gagné le 2e arrondissement et qu'il a été reconduit à la mairie avec une avance d'environ 2 500 voix seulement. Pierre Oliver, maire LR de cet arrondissement, s'oppose également au projet.

Des remous bien au-delà du bruit

Au-delà de la question des nuisances sonores, les riverains redoutent une profonde mutation de leur cadre de vie. Ils craignent une hausse des incivilités, une fréquentation qu'ils jugent incompatible avec le caractère résidentiel du secteur et, à terme, une dépréciation de biens immobiliers acquis à prix élevé pour leur environnement paisible.

Les riverains pointent également la présence de rats et de ragondins dans la darse, un écosystème qu'ils jugent peu compatible avec un site de baignade familiale. Ils demandent donc à la Ville d'étudier d'autres implantations, évoquant notamment le parc de Gerland. Perturber un écosystème déjà installé de rongeurs ne semble pas non plus particulièrement cohérent avec une démarche écologique selon eux.

L'argument économique ne fait pas davantage consensus. Si certains commerçants estiment que l'arrivée de nouveaux visiteurs pourrait dynamiser le quartier, les opposants n'y croient guère : “Si c'est gratuit, ce n'est pas forcément une population qui va consommer”.

Anonymement, un commerçant du quartier, qui n'a pas signé la pétition, se montre plutôt favorable au projet : “Plus il y a de monde, mieux c'est pour les commerces”, estime-t-il, voyant dans cette future baignade un potentiel apport de clientèle. Il rappelle également que “certains riverains étaient déjà opposés à l'arrivée du centre commercial Confluence et sont aujourd'hui bien contents d'en profiter”.

Pour la municipalité, l'enjeu est aussi de garantir une continuité de l'offre de baignade. Le centre nautique Tony-Bertrand restera ouvert à l'été 2027 avant de fermer pour rénovation en septembre. Le projet de baignade à Confluence pourrait ainsi servir de solution de remplacement pendant la fermeture du centre nautique Tony-Bertrand et permettre de maintenir une offre de baignade dans une ville qui souffre de plus en plus l'été.

Une chose est certaine : le dossier n'a pas fini de faire des vagues à la Confluence.