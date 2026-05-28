Près de Lyon : une fillette de 3 ans se noie dans la piscine familiale

Les faits se sont déroulés à Charly, au sud de Lyon.
Selon les premiers éléments, cités par Le Progrès, la fillette de trois ans environ aurait échappé à la surveillance de ses parents et a été retrouvée inanimée dans la piscine familiale dont le dispositif de sécurité venait d’être désactivé.
La victime a été héliportée vers un hôpital. Si le quotidien régional a annoncé dans un premier temps le décès de la fillette, l'enfant se trouverait finalement en réanimation à l'HFME.
Une enquête a été ouverte.
Pas de mots pour décrire ou poser des mots sur de tels drames. Je n’ose imaginer la culpabilité des parents. Les enfants il ne faut pas les perdre de vue 1 seconde.Signaler Répondre