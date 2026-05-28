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Près de Lyon : une fillette de 3 ans se noie dans la piscine familiale

Près de Lyon : une fillette de 3 ans se noie dans la piscine familiale
Près de Lyon : une fillette de 3 ans meurt noyée dans la piscine familiale - Lyon Mag

Alors que la canicule sévit, une petite fille s'est noyée ce jeudi matin.

Les faits se sont déroulés à Charly, au sud de Lyon.

Selon les premiers éléments, cités par Le Progrès, la fillette de trois ans environ aurait échappé à la surveillance de ses parents et a été retrouvée inanimée dans la piscine familiale dont le dispositif de sécurité venait d’être désactivé.

La victime a été héliportée vers un hôpital. Si le quotidien régional a annoncé dans un premier temps le décès de la fillette, l'enfant se trouverait finalement en réanimation à l'HFME.

Une enquête a été ouverte.

Tags :

noyade

piscine

1 commentaire
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Epouvantable le 28/05/2026 à 15:47

Pas de mots pour décrire ou poser des mots sur de tels drames. Je n’ose imaginer la culpabilité des parents. Les enfants il ne faut pas les perdre de vue 1 seconde.

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