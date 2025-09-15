Et aussi à Lyon

Après plus d’un an de travaux, la piscine de Vaise va rouvrir ses portes à Lyon

Photo d'illustration - LyonMag

La date est désormais connue.

Sa fermeture laissait orpheline les nageurs et les nageuses du 9e arrondissement de Lyon. Bonne nouvelle avec la date de réouverture de la piscine de Vaise.

En travaux depuis le mois de mai 2024, l’établissement va accueillir à nouveau le public dès ce samedi 20 septembre. Pour l’occasion, une inauguration sera organisée avec des démonstrations des clubs de plongeon, natation, water-polo et natation artistique.

Inaugurée en 1968, la piscine de Vaise attendait un coup de jeune depuis maintenant plusieurs années avec au programme la rénovation de l’étanchéité et des carrelages des deux bassins, ainsi que les plongeoirs. Les travaux, qui devaient initialement se terminer cet été, avaient pris du retard. Ils auront coûté 6,3 millions d’euros.

Laoumi le 15/09/2025 à 12:40

Budget de la ville à explosé !

Contribuable69 le 15/09/2025 à 11:57

On fait trainer les chantiers comme ça on a quelque chose à inaugurer en fin de mandat....

