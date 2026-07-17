Présidentielle 2027 : Gabriel Attal promet une "démonstration de force" lors d’un meeting à Lyon

Gabriel Attal prépare sa rentrée politique. L’ancien Premier ministre et candidat Renaissance à la présidentielle de 2027 a annoncé ce jeudi la tenue d’un meeting politique à Lyon. Le rendez-vous sera donné le 10 octobre au sein de la capitale des Gaules pour "une démonstration de force", a-t-il fait savoir lors d’une visioconférence avec ses sympathisants.
"Celui-là est important", a ajouté Gabriel Attal parlant également d’autres meetings dans les différentes régions françaises. De quoi renforcer la popularité du candidat Renaissance au niveau du bloc central face à son rival Édouard Philippe, candidat Horizons ?
Dans un récent sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, ni l’un ni l’autre n’ont les faveurs des sympathisants Renaissance pour le scrutin présidentiel. C’est en effet Sébastien Lecornu, qui obtient les faveurs des militants de la majorité présidentielle. L’actuel Premier ministre serait un meilleur candidat qu’Édouard Philippe pour 57% des personnes interrogées, et que Gabriel Attal pour 59% des sondés.
si, il y a un candidat qui a fait le bon diagnostic et proposé un programme pour changer de braquet. il parle cash sur nos problèmes. Sans réforme profonde de l état obèse qui nous asphyxie point de salut. prenez le temps de lire et écouter David Lisnard de Nouvelle Énergie.Signaler Répondre
Cabriel attalle c'est vraiment le type le plus méritant en France. Il doit tout a son travail. Il a brillamment réussi ses etudes sans aucun coup de pouce et après il a du cravacher dur pour avoir son premier poste. Vous n'avez pas travaillé un millième de ce que cabriel attalle a fait dans sa vie.Signaler Répondre
il va falloir qu'il prenne ses proteines car niveau muscle on cherche encore ou alors des retouches photo comme son mentor ou menteur.Signaler Répondre
@Catalan Votre analyse est malheureusement parfaitement juste. Quelle personnalité politique a une chance d'être élue avec un programme de réduction des dépenses et de la dette, d'allongement de l'âge de la retraite, de la réduction de la fonction publique et du nombre de fonctionnaires, de la supression des agences et des comités Théodule, de la réforme des aides sociales qui plombent l'économie du pays, etc ... C'est : aucune ! Avec en plus un Conseil Constitutionnel et un Conseil d'État qui bloquent systématiquement toutes les initiatives et les lois votées tant soit peu énergiques et de bon sens pour le bien du pays. Il ne reste plus qu'à attendre que le FMI vienne imposer par la contrainte des réformes musclées à la méthode grecque . Pauvre France !Signaler Répondre
Le bébé macron se voit déjà président ;-)Signaler Répondre
Déjà que macron n'est pas très âgé et on a vu ce que ça a donné.
Faire sa télé en allant acheter une baguette le 1er mai, pitoyable...
Non ! Vous n'êtes pas plumé comme vous le dites.Signaler Répondre
Faîte un effort
Et faîte l'inventaire de ce que l'état providence vous offre et dont vous profitez largement . Mais comme tout assisté vous en voulez toujours plus . J.M
Après les Macrons Q qui ont coulé la France avec leurs caprices leurs copains et le dernier caprice du couple Macron : ce maxi défilé qui a coûté une fortune sur le budget et au français … le petit copain des Macrons ne fait pas envie aux français … sans oublié que sa seule décision a été de supprimer les Canadairs du budget … comme toute la macronnie il a bien contribué à couler la France et la massacrerSignaler Répondre
C'est beau les folles entrent elles cette solidaritéSignaler Répondre
Gabriel Attal avec son discours de politique générale a l'assemblée nationale suite à ça nomination avait été très apprécié ( tu casses tu paies )Signaler Répondre
C'est un homme de son temps qui a une expérience dans la fonction gouvernementale
Et cela compte pour rapport a d'autres Y A CAS !
Qui n'ont jamais rien fait et qui se pavane a Monaco !
il est regrettable que Gabriel Attal ait été interrompue pour la dissolution qui a été une erreur de jugement .
Attal à l'intelligence et mérite l'attention !
Avant les prises de position spontanée sans avoir seulement commencé à l'écouter .J.M
'« Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter. » 'Signaler Répondre
Ah pour parler, il sont forts 😉
Attal et Macron: bonnet blanc et blanc bonnet.Signaler Répondre
Par pitié sortons de cette médiocrité !!!😭😭
j attends le candidat qui va faire une démonstration de force en disant que le pays est ruiné, que l on va faire des économies drastiques , que l on va supprimer certains avantages, a commencer par ceux des politiques, ,,,,,,, le candidat qui osera le dire n aura aucune chance.,,,, problème c est que vu l état dans lequel tous nos politiques ont mis le pays,a commencer par le show man médiatique, il va bien falloir y arriver et c est nous qui allons être plumés ,,,,,,il ne faut surtout pas le dire avant les élections.Signaler Répondre
Macron junior 🤣🤣Signaler Répondre
Celui qui veut supprimer la journée du 1er Mai qui est un acquis social. Faire du zèle n'est jamais très bon.Signaler Répondre
démonstration de force?? ah oui il fait peur, on vois qu il a de la poigne .....Signaler Répondre
Attal vient du PS, tout est ditSignaler Répondre
Qu’il passe son tour, il a déjà joué !Signaler Répondre
Pas de joker 49.3 pour accéder au trône.
comme c'est mignon !Signaler Répondre
On les connaît les démonstrations de force des macronistes, fort contre les agriculteurs, les gilets jaunes, Nicolas et faible contre les racailles et autres corrompus.Signaler Répondre
Notre futur président en visite ? je dis bravo, grâce à lui demain sera plus agréable dans nos villes. Il a été empêché d'exercer le pouvoir par le dictateur Makron, mais nul doute que les lyonnais voteront massivement pour luiSignaler Répondre