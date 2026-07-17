Présidentielle 2027 : Gabriel Attal promet une "démonstration de force" lors d’un meeting à Lyon

Gabriel Attal prépare sa rentrée politique. L’ancien Premier ministre et candidat Renaissance à la présidentielle de 2027 a annoncé ce jeudi la tenue d’un meeting politique à Lyon. Le rendez-vous sera donné le 10 octobre au sein de la capitale des Gaules pour "une démonstration de force", a-t-il fait savoir lors d’une visioconférence avec ses sympathisants.

"Celui-là est important", a ajouté Gabriel Attal parlant également d’autres meetings dans les différentes régions françaises. De quoi renforcer la popularité du candidat Renaissance au niveau du bloc central face à son rival Édouard Philippe, candidat Horizons ?

Dans un récent sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, ni l’un ni l’autre n’ont les faveurs des sympathisants Renaissance pour le scrutin présidentiel. C’est en effet Sébastien Lecornu, qui obtient les faveurs des militants de la majorité présidentielle. L’actuel Premier ministre serait un meilleur candidat qu’Édouard Philippe pour 57% des personnes interrogées, et que Gabriel Attal pour 59% des sondés.