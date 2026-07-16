Rue Bugeaud à Lyon : le maire du 6e publie des chiffres et demande à Grégory Doucet de "les entendre"

Alors que la Ville de Lyon a confirmé son intention de débaptiser cette rue du 6e arrondissement, le maire Samuel Soulier (Horizons) publie les résultats d'une consultation menée auprès des riverains et commerçants.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 16 juillet, l'élu explique avoir lancé cette démarche après que "l'exécutif de la Ville de Lyon a dépoussiéré son projet de débaptiser et renommer la rue Bugeaud, de façon unilatérale." Il estime que "sans la prise en compte de l'expression de la parole des habitants, la démocratie locale reste fantasmatique."

Selon les chiffres communiqués, plus de 230 personnes ont participé à cette consultation. Samuel Soulier affirme que 89,8 % des répondants soutiennent sa proposition de conserver le nom de la rue en l'associant à Pierre Bugeaud, dit "Poirier", figure de la Résistance. 3,6 % souhaitent maintenir le nom actuel sans modification, tandis que 6,7 % se prononcent pour un changement complet de dénomination.

Le maire du 6e en conclut que "93,4 % des répondants refusent la débaptisation de la rue Bugeaud telle qu'elle est aujourd'hui envisagée par la Ville de Lyon."

Pour rappel, le sujet fait débat depuis plusieurs mois. La Ville de Lyon a officialisé sa volonté de retirer le nom de Thomas Bugeaud (1784-1849), maréchal de France et gouverneur général de l'Algérie, une décision qui s'inscrit dans sa politique de réflexion sur les mémoires et la décolonisation de l'espace public. Un nouveau nom doit désormais être choisi dans le cadre d'une concertation annoncée par la municipalité.

Déjà en juin, Samuel Soulier dénonçait une décision prise "sans consultation". Dans son nouveau communiqué, il estime que sa consultation "confirme ce que nous défendons depuis plusieurs mois : les habitants souhaitent une solution qui rassemble et honore plutôt qu'une décision imposée."

L'élu appelle désormais l'exécutif lyonnais à tenir compte de ces résultats. "Les habitants ont parlé. Leur message est clair. Il appartient désormais au Maire de Lyon et à son adjointe, Madame Guitard, de les entendre", conclut-il, en réaffirmant sa volonté de construire "une solution équilibrée, respectueuse de notre Histoire, de notre mémoire et de la volonté des habitants."