Fin de la rue Bugeaud à Lyon ? : l’opposition dénonce un "comité Théodule" sur les politiques mémorielles

"Bien que n’ayant donc aucune existence légale à ce jour, ce comité Théodule a été installé le 10 juin", écrivent les élus de l’opposition dans un communiqué. Ils rappellent que Christian Termoz-Mazan, premier adjoint du 6e arrondissement, avait refusé de participer à une réunion du 8 juillet sur le "débaptême" de la rue Bugeaud, au motif que l’instance "n’existait officiellement pas".

Selon le groupe, une nouvelle réunion du comité convoquée le 17 septembre sur le même sujet illustre une volonté de "passage en force pour débaptiser la rue Bugeaud, nouveau totem politicien pour satisfaire, nous ne savons quel intérêt électoraliste."

Les élus LR, centristes et indépendants rappellent que "fin novembre 2020, [la municipalité] avait lancé un comité consultatif COVID, le réunissant dès le 12 décembre 2020 et il avait fallu attendre le conseil du 28 janvier 2021 pour qu’il ait une existence légale."

Et de conclure en interpellant le maire de Lyon : "Une question se pose : comment le Maire de Lyon, premier magistrat de la ville, officier de police judiciaire, peut-il ensuite tenir un quelconque discours sur l’ordre républicain et demander à ses concitoyens de respecter la loi quand il ne la respecte pas lui-même ?"