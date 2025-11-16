Et aussi à Lyon

"87 commerces, 78 adresses postales, 1020 familles" : une pétition contre la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon - DR

La rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon sera-t-elle débaptisée avant la fin du mandat de Grégory Doucet ?

Oui selon le collectif "Non à la débaptisation de la rue Bugeaud" qui a participé au comité Histoire et Mémoire de la Ville (CHMV) censé recenser les lieux et emblèmes problématiques de Lyon.

"L'exécutif veut rapidement débaptiser cette rue pour répondre à quelques associations extérieures en se moquant bien des conséquences administratives et financières d'une telle décision. Ce sera aux habitants, commerçants et entreprises d'en supporter les frais", fustige le collectif qui prédit une galère administrative pour ceux qui vivent et travaillent rue Bugeaud en cas de changement de nom : "La rue Bugeaud c'est 87 commerces, 78 adresses postales, 1020 familles, des études de Notaires, commissaires de justice, avocats, architectes, une école et le plus important garage de l'arrondissement".

Une pétition en ligne a été lancée, elle regroupe déjà près de 900 signatures de personnes opposées à cette débaptisation.

Pour rappel, le maréchal Thomas Robert Bugeaud est considéré comme un bourreau de l'Algérie, auteur de plusieurs massacres de civils et d'enfumades de grottes. Il y a un nom, l'Union Algérienne, association de la diaspora du pays maghrébin en France, avait porté plainte contre Grégory Doucet et la Ville de Lyon, estimant que ce maintien du nom de la rue était une apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

rue Bugeaud

23 commentaires
Jacques1 le 16/11/2025 à 20:04
Les écolos savent ce que le peuple ignore a écrit le 16/11/2025 à 17h02

Un grand merci Grégory de nous montrer le chemin à suivre vers la Lumière !

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Quel argument !!! C'est quoi que tu fumes ?

je pense que le 16/11/2025 à 19:52
LFI 69 a écrit le 16/11/2025 à 18h51

Il est temps de débaptiser les rues qui portent les noms de l'infamie et la honte de la France.

Tu devrais aller te coucher de bonne heure , cela te fera le plus grand bien !

Joubs le 16/11/2025 à 19:51

Ça sera fait !
Car Doucet aime bien emmer….der les lyonnais
Il ira jusqu’au bout. Ce sont les habitants qui paieront

Ggboy le 16/11/2025 à 19:48

Combat d'arrière garde ,à 77 ans je ne sais toujours pas qui était Bugeaud sauf une histoire de pantalon ou casquette, il y en a qui on vraiment du temps à perdre,autre sujet intéressant :le sexe des anges.

ou Arnaud Beltrame le 16/11/2025 à 19:48
Bellota a écrit le 16/11/2025 à 18h40

OK si la doucette la renomme rue Samuel Paty

On peut toujours rêver...

Question de fond le 16/11/2025 à 19:23
LFI 69 a écrit le 16/11/2025 à 18h51

Il est temps de débaptiser les rues qui portent les noms de l'infamie et la honte de la France.

Il y a une rue Doucet ou Melanchon?

GLOUGLOU 1er le 16/11/2025 à 19:14

Vous allez rire il reste un quartier Bugeaud en Algérie .!

Castor le 16/11/2025 à 18:59

il serait souhaitable que le rédacteur de cet article révise son histoire. un général français ne peut pas être bourreau de l’Algerie car c’est la France qui a créée l’Algerie en 1830..
Après je veux bien comprendre qu un jeune pigiste du dimanche utilise chat gpt pour se simplifier la tâche …🙄

LFI 69 le 16/11/2025 à 18:51

Il est temps de débaptiser les rues qui portent les noms de l'infamie et la honte de la France.

Augustin le 16/11/2025 à 18:50

Certains ont proposé comme nouveau nom "rue du 17 octobre 1961".

Bellota le 16/11/2025 à 18:40

OK si la doucette la renomme rue Samuel Paty

Ana le 16/11/2025 à 18:24

Ils n'ont franchement rien d'autre à penser ?
Si ça se réalise, bonne chance a ceux qui logent dans cette rue pour le changement d'adresse 🙃

Le torchon rouge le 16/11/2025 à 17:59

Agitez le torchon rouge sous le nez des moutons et des simplets et vous obtiendrez ce que vous voulez.
Doucet va t il débaptiser la rue Bugeaud ?
Oh que oui ! disent les porteurs de torchons rouges .Et le troupeau s'engouffre dans les pétitions , les manifestations ...
Alors je vais vous dire une bonne chose : Cette rue sera débaptisée ...quand les poules auront des dents!
Psst : il y a une promo sur le dentifrice pour poulet en ce moment ...
En attendant faites fonctionner votre jugeote : c est un excellent exercice ...surtout pour les rouillés ..

fatboy le 16/11/2025 à 17:51

Pétition signée. Merci lyonMag

Virage Vert de la propagande le 16/11/2025 à 17:39

L'idée de ces militants écolos c'est de renommer la rue avec un nom d'un responsable du FLN ou dans le genre avec un personnage qui vomit la France pour correspondre à leurs dogmes anticolonialistes ? Comme ce qu'a d'exigé l'activiste maire du 1er arrondissement en imposant le nom de Frantz Fanon pour donner le nom d'une place, une "voix inspirante" pour elle, lui qui était un défenseur du FLN.

ben dit donc le 16/11/2025 à 17:30

Les verts se disent ne pas comprendre pourquoi beaucoup ne les aime pas, voilà un exemple qui illustre leur décadence, ils font sans concertation.

Consultation + concertation façon EELV le 16/11/2025 à 17:14

Les militants écolos ont consulté les résidents de cette rue ? Comme pour le reste visiblement : à leur façon pour imposer leur vision des choses...

Rue Bugeaud le 16/11/2025 à 17:08

Pétition signée. Marre de ces associations qui veulent refaire l'histoire.

Les écolos savent ce que le peuple ignore le 16/11/2025 à 17:02

Un grand merci Grégory de nous montrer le chemin à suivre vers la Lumière !

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Catalan le 16/11/2025 à 16:49

Si Doucet debaptise Aulas rebaptisera. En réalité si Doucet fait ça il est certain de prendre une raclée aux élections car Aulas aura un magnifique argument pour montrer le mépris que les ecolos ont pour les français

ah ben alors le 16/11/2025 à 16:42

Pas de pot pour ceux qui veulent nous refaire l'histoire de FRANCE !

Les écolos savent qu'ils vont quitter le pouvoir le 16/11/2025 à 16:19

Alors ils se dépêchent de tout bousiller avant de partir, en espérant que leur successeur ne reviendra pas sur chacune de leurs décisions.

C'est à ça qu'on reconnaît les idéologues : ce qui compte, c'est la cause, l'idée, bien plus que l'avis de la population.

Ex Précisions le 16/11/2025 à 16:16

La droite (donc les commerçants) ne votera de toute façon pas pour lui, il va le faire pour assurer les voix de gauche.

