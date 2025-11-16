"87 commerces, 78 adresses postales, 1020 familles" : une pétition contre la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon

Oui selon le collectif "Non à la débaptisation de la rue Bugeaud" qui a participé au comité Histoire et Mémoire de la Ville (CHMV) censé recenser les lieux et emblèmes problématiques de Lyon.
"L'exécutif veut rapidement débaptiser cette rue pour répondre à quelques associations extérieures en se moquant bien des conséquences administratives et financières d'une telle décision. Ce sera aux habitants, commerçants et entreprises d'en supporter les frais", fustige le collectif qui prédit une galère administrative pour ceux qui vivent et travaillent rue Bugeaud en cas de changement de nom : "La rue Bugeaud c'est 87 commerces, 78 adresses postales, 1020 familles, des études de Notaires, commissaires de justice, avocats, architectes, une école et le plus important garage de l'arrondissement".
Une pétition en ligne a été lancée, elle regroupe déjà près de 900 signatures de personnes opposées à cette débaptisation.
Pour rappel, le maréchal Thomas Robert Bugeaud est considéré comme un bourreau de l'Algérie, auteur de plusieurs massacres de civils et d'enfumades de grottes. Il y a un nom, l'Union Algérienne, association de la diaspora du pays maghrébin en France, avait porté plainte contre Grégory Doucet et la Ville de Lyon, estimant que ce maintien du nom de la rue était une apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Car Doucet aime bien emmer….der les lyonnais
Il ira jusqu’au bout. Ce sont les habitants qui paieront
Combat d'arrière garde ,à 77 ans je ne sais toujours pas qui était Bugeaud sauf une histoire de pantalon ou casquette, il y en a qui on vraiment du temps à perdre,autre sujet intéressant :le sexe des anges.Signaler Répondre
il serait souhaitable que le rédacteur de cet article révise son histoire. un général français ne peut pas être bourreau de l’Algerie car c’est la France qui a créée l’Algerie en 1830..Signaler Répondre
Après je veux bien comprendre qu un jeune pigiste du dimanche utilise chat gpt pour se simplifier la tâche …🙄
Il est temps de débaptiser les rues qui portent les noms de l'infamie et la honte de la France.Signaler Répondre
Certains ont proposé comme nouveau nom "rue du 17 octobre 1961".Signaler Répondre
OK si la doucette la renomme rue Samuel PatySignaler Répondre
Doucet va t il débaptiser la rue Bugeaud ?
L'idée de ces militants écolos c'est de renommer la rue avec un nom d'un responsable du FLN ou dans le genre avec un personnage qui vomit la France pour correspondre à leurs dogmes anticolonialistes ? Comme ce qu'a d'exigé l'activiste maire du 1er arrondissement en imposant le nom de Frantz Fanon pour donner le nom d'une place, une "voix inspirante" pour elle, lui qui était un défenseur du FLN.Signaler Répondre
Les verts se disent ne pas comprendre pourquoi beaucoup ne les aime pas, voilà un exemple qui illustre leur décadence, ils font sans concertation.Signaler Répondre
Les militants écolos ont consulté les résidents de cette rue ? Comme pour le reste visiblement : à leur façon pour imposer leur vision des choses...Signaler Répondre
Pétition signée. Marre de ces associations qui veulent refaire l'histoire.Signaler Répondre
Un grand merci Grégory de nous montrer le chemin à suivre vers la Lumière !Signaler Répondre
Si Doucet debaptise Aulas rebaptisera. En réalité si Doucet fait ça il est certain de prendre une raclée aux élections car Aulas aura un magnifique argument pour montrer le mépris que les ecolos ont pour les françaisSignaler Répondre
Alors ils se dépêchent de tout bousiller avant de partir, en espérant que leur successeur ne reviendra pas sur chacune de leurs décisions.Signaler Répondre
C'est à ça qu'on reconnaît les idéologues : ce qui compte, c'est la cause, l'idée, bien plus que l'avis de la population.
La droite (donc les commerçants) ne votera de toute façon pas pour lui, il va le faire pour assurer les voix de gauche.Signaler Répondre