"87 commerces, 78 adresses postales, 1020 familles" : une pétition contre la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon

Oui selon le collectif "Non à la débaptisation de la rue Bugeaud" qui a participé au comité Histoire et Mémoire de la Ville (CHMV) censé recenser les lieux et emblèmes problématiques de Lyon.

"L'exécutif veut rapidement débaptiser cette rue pour répondre à quelques associations extérieures en se moquant bien des conséquences administratives et financières d'une telle décision. Ce sera aux habitants, commerçants et entreprises d'en supporter les frais", fustige le collectif qui prédit une galère administrative pour ceux qui vivent et travaillent rue Bugeaud en cas de changement de nom : "La rue Bugeaud c'est 87 commerces, 78 adresses postales, 1020 familles, des études de Notaires, commissaires de justice, avocats, architectes, une école et le plus important garage de l'arrondissement".

Une pétition en ligne a été lancée, elle regroupe déjà près de 900 signatures de personnes opposées à cette débaptisation.

Pour rappel, le maréchal Thomas Robert Bugeaud est considéré comme un bourreau de l'Algérie, auteur de plusieurs massacres de civils et d'enfumades de grottes. Il y a un nom, l'Union Algérienne, association de la diaspora du pays maghrébin en France, avait porté plainte contre Grégory Doucet et la Ville de Lyon, estimant que ce maintien du nom de la rue était une apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.