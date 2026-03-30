Politique

Dénomination de la rue Bugeaud : le choix d'Aline Guitard comme adjointe au maire de Lyon contesté par un collectif

Dénomination de la rue Bugeaud : le choix d'Aline Guitard comme adjointe au maire de Lyon contesté par un collectif

À Lyon, la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire et à la Dénomination de l’espace public suscite des critiques. Un collectif opposé au changement de nom de la rue Bugeaud dénonce un possible manque d’impartialité.

La recomposition de l’exécutif municipal lyonnais suscite déjà des réactions. Dans un communiqué, le collectif Non à la débaptisation de la rue Bugeaud exprime son inquiétude après la nomination de Aline Guitard à une délégation jugée sensible.

L’élue communiste s’est vu confier les questions de Mémoire, de Laïcité, des Anciens combattants et surtout de la Dénomination de l’espace public. Ouvrant la porte à de futures dénominations de rues, comme celle du maréchal Bugeaud dans le 6e arrondissement.

Le collectif dit "s’étonner" de ce choix, estimant que cette délégation nécessite une "indépendance totale". Et rappelle que le Parti communiste fait partie des formations ayant soutenu un changement de nom de cette rue lyonnaise.

Dès lors, il s’interroge sur la capacité de la nouvelle adjointe à traiter ce dossier de manière impartiale.

"Comment peut-on être à la fois juge et partie ?", questionne le collectif.

Au-delà de la nomination, le collectif appelle également à revoir la composition du comité chargé des questions mémorielles. Il souhaite un organe "plus représentatif" et moins "orienté", estimant que les règles actuelles ne garantissent pas un avis suffisamment objectif, ou prenant l'avis des habitants et entreprises forcément impactés par un possible changement d'adresse.

Le dossier de la rue Bugeaud, déjà clivant, pourrait rapidement revenir au cœur du débat local.

Tags :

rue Bugeaud

Aline Guitard

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.