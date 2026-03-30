Dénomination de la rue Bugeaud : le choix d'Aline Guitard comme adjointe au maire de Lyon contesté par un collectif

La recomposition de l’exécutif municipal lyonnais suscite déjà des réactions. Dans un communiqué, le collectif Non à la débaptisation de la rue Bugeaud exprime son inquiétude après la nomination de Aline Guitard à une délégation jugée sensible.

L’élue communiste s’est vu confier les questions de Mémoire, de Laïcité, des Anciens combattants et surtout de la Dénomination de l’espace public. Ouvrant la porte à de futures dénominations de rues, comme celle du maréchal Bugeaud dans le 6e arrondissement.

Le collectif dit "s’étonner" de ce choix, estimant que cette délégation nécessite une "indépendance totale". Et rappelle que le Parti communiste fait partie des formations ayant soutenu un changement de nom de cette rue lyonnaise.

Dès lors, il s’interroge sur la capacité de la nouvelle adjointe à traiter ce dossier de manière impartiale.

"Comment peut-on être à la fois juge et partie ?", questionne le collectif.

Au-delà de la nomination, le collectif appelle également à revoir la composition du comité chargé des questions mémorielles. Il souhaite un organe "plus représentatif" et moins "orienté", estimant que les règles actuelles ne garantissent pas un avis suffisamment objectif, ou prenant l'avis des habitants et entreprises forcément impactés par un possible changement d'adresse.

Le dossier de la rue Bugeaud, déjà clivant, pourrait rapidement revenir au cœur du débat local.