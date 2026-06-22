Rue Bugeaud débaptisée à Lyon : Samuel Soulier dénonce une décision prise "sans consultation"

La possible disparition de la rue Bugeaud du paysage lyonnais continue de faire réagir.
Le maire Horizons Samuel Soulier critique la méthode employée par la majorité écologiste concernant le projet de débaptisation de cette artère emblématique du 6e arrondissement.
L’élu affirme avoir appris, comme les habitants, la relance du dossier à travers un article de Tribune de Lyon.
Selon lui, une réunion technique devait se tenir moins de vingt-quatre heures plus tard sans que les élus d’arrondissement n’aient été consultés au préalable. "Pas d’information, pas de discussion, encore moins de débat", déplore-t-il.
Samuel Soulier rappelle également qu’une pétition contre le changement de nom de la rue aurait recueilli près de 2000 signatures.
Une alternative autour d’une figure de la Résistance
Sans s’opposer frontalement à l’idée de faire évoluer la dénomination de la voie, le maire du 6e estime qu’une solution de compromis aurait pu être trouvée.
Il suggère ainsi de remplacer le nom du maréchal Thomas Robert Bugeaud, régulièrement critiqué pour son rôle dans la conquête de l’Algérie, par celui de Pierre Bugeaud, membre du Comité national des prisonniers de guerre durant la Seconde Guerre mondiale.
L’élu estime que cette solution permettrait de mettre à l’honneur une figure de la Résistance tout en évitant aux riverains les conséquences administratives d’un changement complet de nom de rue.
Samuel Soulier souligne les difficultés que pourrait entraîner une débaptisation totale pour les habitants et les commerçants : changement d’adresse officielle, mise à jour de documents administratifs et commerciaux, modification des systèmes de géolocalisation ou encore actualisation des bases cadastrales.
Il évoque également le coût lié au remplacement de la signalisation urbaine et à la communication autour du changement de nom.
"La mairie de Lyon propose aux habitants du 6e le parcours du combattant, nous leur proposons le parcours des Résistants", conclut le maire de l'arrondissement.
En actant en catimini la débaptisation de la rue Bugeaud, les écologistes entendent désormais trouver un nouveau nom à cet axe. Il devrait être féminin, possiblement pioché dans les propositions faites lors de la débaptisation de la place Abbé-Pierre à la Duchère, devenue aujourd'hui place Gisèle-Halimi.
rien d 'autre à faire que de commenter !Signaler Répondre
Si des noms de rue avaient le nom de bourreaux nazis que ce soit en Allemagne ou en France cela me débecterait et je comprendrais l 'indignation que cela pourrait susciter des deux côtés du Rhin .
Ce maire a une idée originale et comme soutien de la mairie centrale actuelle , j 'y adhère .
Vous n'avez jamais déménagé dans votre vie?Signaler Répondre
Le temps passé à changer toutes leurs adresses auprès des impots, sécu, eau, electricité, téléphone, internet, abonnements divers, vente en ligne, préfecture (cartes de séjour, permis etc) et j'en oublie.
Le temps perdu a un cout. C'est pas en timbres. C'est en heures.
Lis l'article et envoie ton rib...tu verras... une broutilleSignaler Répondre
C'est une bonne idée, Monsieur le Maire.Signaler Répondre
Je ne vote pas du tout pour votre bord, mais en l’occurrence votre pragmatisme est louable.
Si l'on se penche sur la question dans une forme d'inquisition des CV, un bon nombre de bémols peuvent être apportés concernant de nombreuses personnalités qui ont donné leur nom à des rues ou à des places. C'est ce que font les partisans de la « cancel culture » envers les personnes qu'ils jugent devoir faire disparaître de l'histoire ; c'est la « culture » des militants écologistes.Signaler Répondre
lance un collectifSignaler Répondre
l'ukraine honore un criminel (ce qui a l'air de te déranger) et c'est ton argument pour que l'on ne débaptise pas la rue bugeaud...Signaler Répondre
Comme si il n'y a ait pas d'autres priorités à Lyon que cette bien pensante, ce wokisme à 2 balles.....Signaler Répondre
Monsieur Paul avait pour réputation d'etre un courreur de Jupon ( Rumeur ou pas rumeur?)Signaler Répondre
Cela le rendait symphatique aux yeux des Lyonnais au temps béni des ... sociétés patriacales .
Maintenant on voit bien que nos acteurs locaux sont montés plus fin ...et forcément complexés .
Ce phenomene correspond a de l inclusion positive .Signaler Répondre
Et c est autorisé par le petit livre rose et le petit livre vert (les 2 derniers prophetes)
quelle bande d'inutiles ... ils n'ont rien de mieux à faire ?Signaler Répondre
Débaptiser des rues??!! C'est vraiment cela la priorité???? Moi, j'aurais plutôt dit la sécurité, la situation du petit commerce, le niveau de la fiscalité......Signaler Répondre
merci monsieur Poutine de lire LM.Signaler Répondre
Peu probable avec la mentalité qui anime les militants écolos de la mairie, ils s'en moquent des valeurs lyonnaises leur idéologie à imposer passe avant.Signaler Répondre
Il y plus de "chance" avec eux d'avoir une personne qui n'a rien à voir avec Lyon mais à voir avec leur idéologie, ou un militant dans l'autre camp que Bugeaud, comme l'a fait l'activiste du 1er arrondissement pour nommer une place du coté du quai Saint-Vincent sans réelle concertation avec le nom d'un autre activiste comme elle, qui correspond à ses idées d'activiste. 🙃
En ce qui concerne la place Charles Hernu à Villeurbane. Le dossier avance j'espère ?. Les écologistes lui doivent beaucoup du côté de Tahiti...En ce qui concerne le reste du CV - il y a prescription voir Secret Défense. Aux grands hommes. La Patrie reconnaissante.Signaler Répondre
Moi je débaptiserai bien les lycées jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, et Louis Aragon. Ils aimaient bien les jeunes ados, ils l'ont même revendiqué dans une lettre.....Signaler Répondre
Si les élus lyonnais veulent à tout pris changer le nom de cette rue, une piste : il n'y a pas de rue Paul Bocuse à Lyon, c'est une idée avec ce personnage qui incarne certaines valeurs lyonnaises et Lyon de façon plus générale, les élus actuels sont-ils sensibles à ce que représente Lyon ? Sont-ils en adéquation avec les valeurs lyonnaises ?Signaler Répondre
En Ukraine ils ne se pressent pas de débaptiser les rues et places Stepan Bandera, présentes dans toutes les villes. "Son mouvement, l’OUN-B, et le bras armé de celui-ci, l’UPA, sont accusés d’avoir activement aidé le Troisième Reich dans le cadre de la Solution finale, de la Shoah par balles et aussi d'avoir perpétré les massacres des Polonais en Volhynie."(Wikipedia)Signaler Répondre
quel sont ces frais?Signaler Répondre
Les écolos devraient faire une concertation sur le sujet ou prendre en compte l'avis de riverains, pourquoi cette décision prise dans leur coin entre eux sans tenir compte de l'avis des habitants ?Signaler Répondre
Merci monsieur Soulier pour cette proposition.Signaler Répondre
Une belle facon de dire m.... aux revisionnistes .
Ami , entends tu le vol noir des corbeaux sur pos plaines ?
pour l'avenue Lénine a Vaux ...Signaler Répondre
Décision prise "sans consultation" : c'est souvent l'expression qui revient avec les écolos, c'est peut-être liée à leur mentalité et leur état d'esprit ? 😏🙄😆Signaler Répondre
On ne modifie pas l’histoire pour la faire à votre façon quand elle ne vous plait pas, mr et mme les gauchos biens pensants !Signaler Répondre
Beau compromis proposé !Signaler Répondre
Il faudrait vraiment que les écolos cessent leur dogmatisme...
quoiqu 'inattendue .Signaler Répondre
il paraitrait que la rue Adolph Thiers ne serait , par exemple ,pas dédier au massacreur de la commune mais un autre personnage .
C 'est vrai que le Bugeaud , initiateur des grottes à gaz , n 'avait heureusement pas une telle célébrité , que changer pour un autre personnage éviterait d 'ennuyer les habitants de la rue .
C 'est sur que si c 'était une rue ou place hitler , comme il y en avait tant en Allemagne de son vivant cela serait difficile d 'en trouver un autre :)
C’est vachement urgent de débaptiser une rue, priorité numéro un pour endiguer chaleur, violences, endettement, logements inaccessibles :-))Signaler Répondre
il est évident que la ville de Lyon va payer tous les frais engagés par les habitants suite à ce changement de nomSignaler Répondre
Plutôt que de faire un travail sur soi. Une ultra minorité dérangée par un nom de rue fait un caprice.Signaler Répondre
Le pire étant que les politiques les écoutent.
visiblement des élus qui n ont rien de mieux à faire … de la com de la com de la com …. mais pour garder les trottoirs de Lyon secures pour les piétons et faire respecter la loi au vélos et trottinettes électriques plus personne. incapable d assumer leur position et leur rôle des incapables qui n ont qu un objectif s en mettre plein les poches sur le dos des lyonnaisSignaler Répondre