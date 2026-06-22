Rue Bugeaud débaptisée à Lyon : Samuel Soulier dénonce une décision prise "sans consultation"

La possible disparition de la rue Bugeaud du paysage lyonnais continue de faire réagir.

Le maire Horizons Samuel Soulier critique la méthode employée par la majorité écologiste concernant le projet de débaptisation de cette artère emblématique du 6e arrondissement.

L’élu affirme avoir appris, comme les habitants, la relance du dossier à travers un article de Tribune de Lyon.

Selon lui, une réunion technique devait se tenir moins de vingt-quatre heures plus tard sans que les élus d’arrondissement n’aient été consultés au préalable. "Pas d’information, pas de discussion, encore moins de débat", déplore-t-il.

Samuel Soulier rappelle également qu’une pétition contre le changement de nom de la rue aurait recueilli près de 2000 signatures.

Une alternative autour d’une figure de la Résistance

Sans s’opposer frontalement à l’idée de faire évoluer la dénomination de la voie, le maire du 6e estime qu’une solution de compromis aurait pu être trouvée.

Il suggère ainsi de remplacer le nom du maréchal Thomas Robert Bugeaud, régulièrement critiqué pour son rôle dans la conquête de l’Algérie, par celui de Pierre Bugeaud, membre du Comité national des prisonniers de guerre durant la Seconde Guerre mondiale.

L’élu estime que cette solution permettrait de mettre à l’honneur une figure de la Résistance tout en évitant aux riverains les conséquences administratives d’un changement complet de nom de rue.

Samuel Soulier souligne les difficultés que pourrait entraîner une débaptisation totale pour les habitants et les commerçants : changement d’adresse officielle, mise à jour de documents administratifs et commerciaux, modification des systèmes de géolocalisation ou encore actualisation des bases cadastrales.

Il évoque également le coût lié au remplacement de la signalisation urbaine et à la communication autour du changement de nom.

"La mairie de Lyon propose aux habitants du 6e le parcours du combattant, nous leur proposons le parcours des Résistants", conclut le maire de l'arrondissement.

En actant en catimini la débaptisation de la rue Bugeaud, les écologistes entendent désormais trouver un nouveau nom à cet axe. Il devrait être féminin, possiblement pioché dans les propositions faites lors de la débaptisation de la place Abbé-Pierre à la Duchère, devenue aujourd'hui place Gisèle-Halimi.