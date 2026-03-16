Politique

"Dès demain, nous serons au travail" : Samuel Soulier élu maire du 6e arrondissement de Lyon

"Dès demain, nous serons au travail" : Samuel Soulier élu maire du 6e arrondissement de Lyon

Il n'a pas 30 ans mais va s'asseoir dans le siège de maire du 6e arrondissement de Lyon. Samuel Soulier annonce sa victoire dès le 1er tour des municipales.

Avec 51,50% des voix, celui qui était jusque-là adjoint de ce même arrondissement a écrasé la concurrence.

"Les habitants du 6e arrondissement ont exprimé leur défiance vis-à-vis d'une majorité de gauche et d'extrême-gauche qui a délibérément fait de notre arrondissement le grand oublié des politiques publiques", a réagi Samuel Soulier.

"Dès demain, nous serons au travail au service des habitants du 6e arrondissement. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. Il reste encore à gagner le match retour pour que Lyon retrouve son ADN de métropole européenne", conclut le nouveau maire du 6e, qui demande à son camp de rester mobilisé.

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Samuel Soulier

6e arrondissement de Lyon

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