"Dès demain, nous serons au travail" : Samuel Soulier élu maire du 6e arrondissement de Lyon

Avec 51,50% des voix, celui qui était jusque-là adjoint de ce même arrondissement a écrasé la concurrence.

"Les habitants du 6e arrondissement ont exprimé leur défiance vis-à-vis d'une majorité de gauche et d'extrême-gauche qui a délibérément fait de notre arrondissement le grand oublié des politiques publiques", a réagi Samuel Soulier.

"Dès demain, nous serons au travail au service des habitants du 6e arrondissement. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. Il reste encore à gagner le match retour pour que Lyon retrouve son ADN de métropole européenne", conclut le nouveau maire du 6e, qui demande à son camp de rester mobilisé.