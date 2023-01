Samuel Soulier : "Au Qatar, on a vu une vie presque normale"

Un élu lyonnais a participé à la Coupe du Monde au Qatar. Samuel Soulier, recruté par une filiale du groupe GL Events, a supervisé l'accueil des espaces Hospitalité et VIP durant la compétition.

Une "opportunité professionnelle assez importante" que le jeune élu LR a saisi.

Quid du boycott ? "Ce boycott annoncé n'a pas eu lieu, on a vu les audiences meilleures que celle de la Coupe du Monde 2018", poursuit-il.

"Il y a des problèmes très importants, mais est-ce que ce genre d'évènements ne permet pas à ces pays de s'ouvrir et découvrir d'autres cultures grâce aux supporters et au personnel ?", s'interroge Samuel Soulier qui, sur place, "a vu une vie presque normale. On n'a pas vu toutes les restrictions annoncées".

L'adjoint au maire du 6e arrondissement est aussi revenu sur son soutien à Xavier Bertrand au sein de sa famille politique.

00:00 Présence à la Coupe du Monde au Qatar

00:43 Pas de boycott ?

01:49 Peu de supporters français

02:39 Action du personnel français ?

04:12 Signes d'ouverture ?

05:36 Qui a assisté au Mondial ?

06:41 Présence d'Emmanuel Macron

08:36 Bilan du Mondial

09:21 Xavier Bertrand

10:53 Laurent Wauquiez