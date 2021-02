Samuel Soulier : "Important de participer à cet élan de solidarité pour les étudiants"

La semaine prochaine, une opération alimentaire sera organisée pour livrer des paniers repas aux étudiants lyonnais en proie à la précarité, souvent renforcée par la crise sanitaire. Samuel Soulier, adjoint au maire du 6e, pilote cette action soutenue par Super U et d’autres partenaires privés. "On a très peu de résidences étudiantes dans le 6e, donc on a dépassé nos frontières. (…) C’était important de participer à cet élan de solidarité pour les jeunes. (…) Une mairie d’arrondissement n’a que très peu de budget. La dotation d’animation locale qui permet d’organiser des évènements représente moins d’un euro par habitant et par an", précise le jeune élu.

Obligé de compter sur le soutien privé, Samuel Soulier souhaiterait que cette opération soit le début d’une phase plus globale en trois temps : l’urgence alimentaire, le plus long terme avec l’accompagnement psychologique et la gestion de l’après avec l’organisation d’un job-dating.

