LDLC : chiffre d’affaires en hausse mais fin d’année en recul

Année contrastée pour Groupe LDLC. Installé à Limonest, le spécialiste du high-tech annonce un chiffre d’affaires de 554,1 millions d’euros sur l’exercice 2025-2026, en hausse de +3,7 %.

Une progression portée par les neuf premiers mois de l’année, avant un retournement au quatrième trimestre. Sur cette période, l’activité recule de -11 %, notamment en raison de l’absence de nouveaux produits chez Nvidia, qui a pesé sur les ventes de cartes graphiques et d’ordinateurs.

"Le trimestre a été marqué par l’absence de lancement de nouveaux produits par Nvidia", explique le directeur général Olivier de la Clergerie.

Malgré ce ralentissement, plusieurs activités tirent leur épingle du jeu. Le segment grand public (BtoC) progresse de +4,5 %, tandis que le BtoB confirme une reprise avec une hausse de +1,4 %. Autre signal positif : la forte croissance de l’enseigne L’Armoire de Bébé (+13 %).

Côté rentabilité, le groupe vise une performance élevée, avec une marge brute supérieure à 24 % et un excédent brut d’exploitation attendu au-delà de 23 millions d’euros, un niveau record hors période Covid.

Pour la suite, LDLC reste prudent à court terme, mais mise sur un rebond de l’activité, notamment avec les futurs lancements de produits et le développement de l’intelligence artificielle.