E-commerce : à Limonest, LDLC accélère encore au troisième trimestre

Au troisième trimestre de l’exercice 2025-2026, le spécialiste lyonnais du high-tech affiche un chiffre d’affaires de 164,5 millions d’euros, en progression de 7,6% sur un an, selon les résultats publiés ce jeudi 29 janvier.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé atteint 431,3 millions d’euros, en hausse de 8,8%, confirmant une dynamique positive engagée depuis le début de l’année. En intégrant le réseau de franchises et les places de marché, le volume d’affaires ressort à 461,4 millions d’euros, soit +9,7%.

L’activité BtoC demeure le pilier de la croissance du groupe, avec 310,1 millions d’euros de chiffre d’affaires sur neuf mois, en progression de 12,4%. Le troisième trimestre affiche à lui seul une hausse de 8,7%, portée à la fois par l’activité en ligne et par les boutiques physiques, qui continuent de bénéficier du maillage territorial du groupe.

La plateforme Rue du Commerce, consolidée depuis juillet 2024, contribue également à cette dynamique, avec 21,5 millions d’euros de volume d’affaires sur neuf mois, dont 10,3 millions d’euros sur le seul troisième trimestre, en forte progression annuelle.

Reprise progressive du BtoB et rebond de la puériculture

Côté BtoB, la tendance s’améliore progressivement. Le chiffre d’affaires atteint 42,9 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 3,7%, confirmant une reprise après plusieurs trimestres plus contrastés.

Parmi les autres activités, L’Armoire de Bébé enregistre un rebond marqué, avec une croissance de 29% au troisième trimestre, soutenue par le développement de la boutique en ligne et l’élargissement des gammes.

Malgré un contexte de hausse des prix des composants, liée notamment à la tension sur les puces mémoire, le groupe indique que ces évolutions n’ont, à ce stade, pas d’impact sur la marge brute ni sur la rentabilité. Le groupe précise disposer de stocks de sécurité suffisants et ne faire face à aucune pénurie de composants.

Dans ce contexte, la direction anticipe un niveau de profitabilité d’exploitation record, hors période Covid, et n’exclut pas, si les tendances se confirment, de relever à l’avenir sa fourchette normative de marge brute.