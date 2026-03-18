"La rédaction du Progrès déshonore son histoire" : Anaïs Belouassa-Cherifi furieuse après des révélations sur l'accord avec Grégory Doucet

Et si la France insoumise n'avait pas joué la carte de l'indépendance aux élections municipales partout en France ? L'union totale de la gauche aurait-elle permis au parti mélenchoniste d'obtenir davantage de postes, plutôt que d'être aujourd'hui en position de faiblesse et d'accepter des alliances a minima, voire de devoir se retirer ?
Selon le Progrès, le cas lyonnais est révélateur. L'été dernier, Grégory Doucet aurait proposé à Anaïs Belouassa-Cherifi de faire front commun dès le 1er tour, en échange de quoi LFI aurait obtenu six postes d'adjoints à la Ville de Lyon en cas de victoire contre Jean-Michel Aulas.
Une main tendue rejetée, et que la députée insoumise paye désormais au prix fort, puisqu'avec l'accord d'entre deux tours, elle ne devrait envoyer que sept élus au conseil municipal, elle y-compris, à condition de battre Jean-Michel Aulas dimanche. Avec aucune promesse d'adjoint insoumis à la clé selon nos confrères.
Une révélation, probablement venue du camp de Grégory Doucet, qui a fait bondir l'intéressée.
Virulente, Anaïs Belouassa-Cherifi s'en est pris au quotidien lyonnais sur ses réseaux sociaux, réclamant un droit de réponse : "La rédaction du Progrès déshonore son histoire et le travail de ses journalistes en publiant aujourd’hui un article truffé de mensonges, uniquement pour faire du buzz. Après une campagne biaisée et un traitement inégal, vous passez à une nouvelle stratégie : raconter n’importe quoi. Votre article est rempli de mensonges, sans même m’avoir contacté pour vérifier. Pourquoi ? Parce que c’est faux".
La rédaction du @Le_Progres déshonore son histoire et le travail de ses journalistes en publiant aujourd’hui un article truffé de mensonges, uniquement pour faire du buzz.— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) March 18, 2026
Après une campagne biaisée et un traitement inégal, vous passez à une nouvelle stratégie : raconter… https://t.co/nA2ov4f1zx
doucet venant de vous, ça ne m'étonne pas. je m’y attendais je sais à quoi m''en tenir c’st nul. ( traître)Signaler Répondre
" C’est toujours la même "mécanique" avec la gauche, ce qui est dénoncé chez les autres devient soudain acceptable quand cela sert un camp.".Signaler Répondre
Application du privilège rouge.
des invectives severes et pagnolesques lors des prochains conseils municipaux à la mairie de lyon..doucet va bientot s'apercevoir qu à cote de cette furieuse enragée ,NPG etait jadis une sainte....çà va plus etre la meme limonade!!çà va tanguer chez la doucette ,çà va virer prurit!!et on va bien rigoler en comptant les points (et les coups de poings)Signaler Répondre
Si c’est vrai, c’est dans Le Progrès !!Signaler Répondre
On va fout'la merde , fout'la merde !Signaler Répondre
Mais quelle surprise !
Bonne chance Monsieur Doucet .
On apprend donc que Doucet avait pris les devants pour collaborer avec LFI et sa milice politique.Signaler Répondre
De mieux en mieux... !
A enfermer avec tout la clique dans un vélo park, et ensuite direction la déchetterie accompagnés de leurs bacs à compost...petite parenthèse, ça va schlinguer bien comme il faut au pied de ton immeuble et dans ta rue d'ici 3 à 4 mois.Signaler Répondre
Vous avez aimé les écolos, l’immigration , l’insécurité et le drapeau palestinien devant la mairie...à partir de la semaine prochaine, vous serez comblé avec en plus LFI, sa violence et son antisemitisme...Signaler Répondre
Une honte d'avoir un maire comme ça, il avait passé des accords bien avant les élections, alors on comprend maintenant qu'il y a beaucoup qui ne vont pas voté, tous des vendus les politiques.Signaler Répondre
Plus personne ne lit Le Progrès, à part quelques personnes âgées. Ce journal ne tient que grâce aux subventions, comme la plupart des journaux en France, qui sont en difficulté financière, voire en faillite financière. »Signaler Répondre
Lyon a donné une Miss France, honorable médecin maintenant,Signaler Répondre
Lyon aurait il aussi la miss OUI OUIN de France ?🤪🤪😭😭
Aucune promesse d'adjointSignaler Répondre
Mais rien ensuite n'empêche Doucet et LFI de s'accorder en conseil municipal pour désigner un adjoint LFI.
Et ils n'auront plus de compte à rendre aux électeurs cocufiés dans les grandes largeurs.....
Ça démarre fort ! LFI le mot d’ordre est de bordeliser ! Doucet fait toujours des bons choix lol, honteux et non réfléchis. j’espère que cette alliance va se retourner contre euxSignaler Répondre
honneur au Progrès elle préfère lire la PravdaSignaler Répondre
Question déshonneur Elle s'y connait..son pote Doucet aussiSignaler Répondre
La capitale de la résistance en passe de devenir la capitale de l'antisémitisme réinventé par la gauche. Quelle honte, quel déshonneur pour notre ville.Signaler Répondre
Pas contente, pas contente, pas contente.Signaler Répondre
Exactement, c'est surtout doucet qui devrait avoir honte de s'allier avec un parti antisémite👌👌Signaler Répondre
Oh !!!!Signaler Répondre
Qu'ils sont méchants ces journalistes !!!!
Comme dirait le mentor de cette dame :
" Journaliste ferme ta petite bouche!!!"
Quel hypocrite , quel menteur éhonté que ce Doucet .Signaler Répondre
Prêt à tout pour garder son siège de maire .
Honteux !
LFI c'est la gestapo du 21 siècles les Français doivent se réveiller sinon ces islamo terroristes prendront le pouvoir en France et sa commence par les villes Historiques et les actes de DOUCET et des écologistes sont une véritable trahison à notre nation et tout ça pour garder son postes et ces privilèges d'un autre temps spolier le peuple toujours et encore par cette gauche mafieuse .Signaler Répondre
Qui s'étonne de cette information? Accuser Le Progrès de faire son travail de journal!Signaler Répondre
Pas question de voter pour une liste qui se préoccupe plus du soutien de la Palestine et du régime des mollah plutôt que de gérer une ville sans clientèlisme.
Rappelez vous que Bernard sifflait une bière au PMU avec son adjoint LFIstes avant les métropolitaines . Les écolos lyonnais sont des rouges qui ont toujours flirtés avec ce parti extrême qu'est LFI .Signaler Répondre
Vous avez tout à fait raison, si LR avait conclu une alliance avec le RN, toute la gauche aurait crié au scandale. C’est toujours la même "mécanique" avec la gauche, ce qui est dénoncé chez les autres devient soudain acceptable quand cela sert un camp.Signaler Répondre
Cette indignation à géométrie variable finit par se voir, et les électeurs ne sont pas dupes. Beaucoup vont laisser tomber l'union de la honte dimanche.
Elle ferait mieux de se taire, elle aurait dû se retirer. Quelle honte ce parti.Signaler Répondre
on vous connait! que des magouilles! j'espère vraiment que vous soyez balayé au 2nd tour! et les personnes ayant votées PS, votent aulasSignaler Répondre
et lfi vous ne servez a rien! votre place est sur le marché rayon poisson
fébrilité à gauche ??? 🥹Signaler Répondre
Le manque de courage, d'honneur est partout, à droite comme à gauche.Signaler Répondre
Pour les naïfs qui ont cru que la fusion était technique et qu ils ne siégerarient pas.....Signaler Répondre
Allez y votez DOUCET, vous ferez entrer le loup dans la bergerie et serez responsables de la violence et de l antisémitisme assume de LFI.
BADINTER, notre ancien garde des sceaux qui a fait vote la fin de la peine de mort en 1981, a vu ses parents juifs rafles rue Ste Catherine et partir dans les camps, auraient honte de cette gauche.....
Le progres insulte par ses amis gauchos...les crabes se bouffent toujours entre eux...Signaler Répondre
C'est pas jolie tout ça !Signaler Répondre
c'est simple ,elle a rouler pour sa poire !Signaler Répondre
elle c'est servi du groupe LFI et les électeurs sont tomber dans le panneau.
aucune mairie d'arrondissements n'a été LFI au deuxième ou acquise au premier tour.
elle la sortie au premier tour .
en gros elle a porter deux costumes pour une seule cravate de la meme couleur ,la seine !
Cela montre ce que fera LFI de la liberté de la presse si par malheur ils arrivaient au pouvoir...Signaler Répondre
Factuellement, le Progrès a raison, LFI est perdante par rapport au deal précédent.
Intéressant...Nous apprenons ainsi que Doucet était prêt à vendre notre ville dès le premier tour à LFI, en leur faisant miroiter des postes d'adjoints.Signaler Répondre
Quel petit cachottier...Il ne prévient même pas ses électeurs.
C'est écoeurant, et l'on imagine l'ambiance au Conseil si par malheur ils sont élus. Ah, elle a bon dos, la "fusion technique" !. (naturellement, c'est nous, habitants de cette ville, qui en paieront le prix).
Avec Aulas les postes et la vision sont claires, avec DOUCET ET LFI c'est très très flou. Quand c'est flou, il y a un loup.Signaler Répondre
Quel manque d'honneur et de courage il faut pour s'allier avec LFI. C'est plus pour garder un poste et ses avantages, beaucoup plus que pour Lyon et les lyonnais auquel M. Doucet ne comprend rien !Signaler Répondre