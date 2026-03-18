"La rédaction du Progrès déshonore son histoire" : Anaïs Belouassa-Cherifi furieuse après des révélations sur l'accord avec Grégory Doucet

Et si la France insoumise n'avait pas joué la carte de l'indépendance aux élections municipales partout en France ? L'union totale de la gauche aurait-elle permis au parti mélenchoniste d'obtenir davantage de postes, plutôt que d'être aujourd'hui en position de faiblesse et d'accepter des alliances a minima, voire de devoir se retirer ?

Selon le Progrès, le cas lyonnais est révélateur. L'été dernier, Grégory Doucet aurait proposé à Anaïs Belouassa-Cherifi de faire front commun dès le 1er tour, en échange de quoi LFI aurait obtenu six postes d'adjoints à la Ville de Lyon en cas de victoire contre Jean-Michel Aulas.

Une main tendue rejetée, et que la députée insoumise paye désormais au prix fort, puisqu'avec l'accord d'entre deux tours, elle ne devrait envoyer que sept élus au conseil municipal, elle y-compris, à condition de battre Jean-Michel Aulas dimanche. Avec aucune promesse d'adjoint insoumis à la clé selon nos confrères.

Une révélation, probablement venue du camp de Grégory Doucet, qui a fait bondir l'intéressée.

Virulente, Anaïs Belouassa-Cherifi s'en est pris au quotidien lyonnais sur ses réseaux sociaux, réclamant un droit de réponse : "La rédaction du Progrès déshonore son histoire et le travail de ses journalistes en publiant aujourd’hui un article truffé de mensonges, uniquement pour faire du buzz. Après une campagne biaisée et un traitement inégal, vous passez à une nouvelle stratégie : raconter n’importe quoi. Votre article est rempli de mensonges, sans même m’avoir contacté pour vérifier. Pourquoi ? Parce que c’est faux".