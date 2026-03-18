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"La rédaction du Progrès déshonore son histoire" : Anaïs Belouassa-Cherifi furieuse après des révélations sur l'accord avec Grégory Doucet

"La rédaction du Progrès déshonore son histoire" : Anaïs Belouassa-Cherifi furieuse après des révélations sur l'accord avec Grégory Doucet

La France Insoumise est furieuse après la publication d'un article révélant que l'accord passé avec Grégory Doucet à Lyon était moins avantageux que celui proposé avant le début de la campagne. Anaïs Belouassa-Cherifi s'en prend au Progrès.

Et si la France insoumise n'avait pas joué la carte de l'indépendance aux élections municipales partout en France ? L'union totale de la gauche aurait-elle permis au parti mélenchoniste d'obtenir davantage de postes, plutôt que d'être aujourd'hui en position de faiblesse et d'accepter des alliances a minima, voire de devoir se retirer ?

Selon le Progrès, le cas lyonnais est révélateur. L'été dernier, Grégory Doucet aurait proposé à Anaïs Belouassa-Cherifi de faire front commun dès le 1er tour, en échange de quoi LFI aurait obtenu six postes d'adjoints à la Ville de Lyon en cas de victoire contre Jean-Michel Aulas.

Une main tendue rejetée, et que la députée insoumise paye désormais au prix fort, puisqu'avec l'accord d'entre deux tours, elle ne devrait envoyer que sept élus au conseil municipal, elle y-compris, à condition de battre Jean-Michel Aulas dimanche. Avec aucune promesse d'adjoint insoumis à la clé selon nos confrères.

Une révélation, probablement venue du camp de Grégory Doucet, qui a fait bondir l'intéressée.

Virulente, Anaïs Belouassa-Cherifi s'en est pris au quotidien lyonnais sur ses réseaux sociaux, réclamant un droit de réponse : "La rédaction du Progrès déshonore son histoire et le travail de ses journalistes en publiant aujourd’hui un article truffé de mensonges, uniquement pour faire du buzz. Après une campagne biaisée et un traitement inégal, vous passez à une nouvelle stratégie : raconter n’importe quoi. Votre article est rempli de mensonges, sans même m’avoir contacté pour vérifier. Pourquoi ? Parce que c’est faux".

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Anaïs Belouassa-Cherifi

municipales 2026 à Lyon

36 commentaires
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neutre04 le 18/03/2026 à 11:47

doucet venant de vous, ça ne m'étonne pas. je m’y attendais je sais à quoi m''en tenir c’st nul. ( traître)

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oui-oui le 18/03/2026 à 11:46
LéoChater a écrit le 18/03/2026 à 11h07

Vous avez tout à fait raison, si LR avait conclu une alliance avec le RN, toute la gauche aurait crié au scandale. C’est toujours la même "mécanique" avec la gauche, ce qui est dénoncé chez les autres devient soudain acceptable quand cela sert un camp.
Cette indignation à géométrie variable finit par se voir, et les électeurs ne sont pas dupes. Beaucoup vont laisser tomber l'union de la honte dimanche.

" C’est toujours la même "mécanique" avec la gauche, ce qui est dénoncé chez les autres devient soudain acceptable quand cela sert un camp.".

Application du privilège rouge.

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çà laisse augurer le 18/03/2026 à 11:40
Évidemment a écrit le 18/03/2026 à 11h18

Question déshonneur Elle s'y connait..son pote Doucet aussi

des invectives severes et pagnolesques lors des prochains conseils municipaux à la mairie de lyon..doucet va bientot s'apercevoir qu à cote de cette furieuse enragée ,NPG etait jadis une sainte....çà va plus etre la meme limonade!!çà va tanguer chez la doucette ,çà va virer prurit!!et on va bien rigoler en comptant les points (et les coups de poings)

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RV90L le 18/03/2026 à 11:37

Si c’est vrai, c’est dans Le Progrès !!

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LFI ? Et c est partit.... le 18/03/2026 à 11:36

On va fout'la merde , fout'la merde !
Mais quelle surprise !
Bonne chance Monsieur Doucet .

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Arthur le 18/03/2026 à 11:35

On apprend donc que Doucet avait pris les devants pour collaborer avec LFI et sa milice politique.
De mieux en mieux... !

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Stakhanoviste le 18/03/2026 à 11:27

A enfermer avec tout la clique dans un vélo park, et ensuite direction la déchetterie accompagnés de leurs bacs à compost...petite parenthèse, ça va schlinguer bien comme il faut au pied de ton immeuble et dans ta rue d'ici 3 à 4 mois.

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velobobo le 18/03/2026 à 11:26

Vous avez aimé les écolos, l’immigration , l’insécurité et le drapeau palestinien devant la mairie...à partir de la semaine prochaine, vous serez comblé avec en plus LFI, sa violence et son antisemitisme...

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Vendredi le 18/03/2026 à 11:24

Une honte d'avoir un maire comme ça, il avait passé des accords bien avant les élections, alors on comprend maintenant qu'il y a beaucoup qui ne vont pas voté, tous des vendus les politiques.

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mimi de Lyon le 18/03/2026 à 11:23

Plus personne ne lit Le Progrès, à part quelques personnes âgées. Ce journal ne tient que grâce aux subventions, comme la plupart des journaux en France, qui sont en difficulté financière, voire en faillite financière. »

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Rirelyon le 18/03/2026 à 11:22

Lyon a donné une Miss France, honorable médecin maintenant,
Lyon aurait il aussi la miss OUI OUIN de France ?🤪🤪😭😭

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3 ème tour le 18/03/2026 à 11:20

Aucune promesse d'adjoint
Mais rien ensuite n'empêche Doucet et LFI de s'accorder en conseil municipal pour désigner un adjoint LFI.
Et ils n'auront plus de compte à rendre aux électeurs cocufiés dans les grandes largeurs.....

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Fredo tartass le 18/03/2026 à 11:20

Ça démarre fort ! LFI le mot d’ordre est de bordeliser ! Doucet fait toujours des bons choix lol, honteux et non réfléchis. j’espère que cette alliance va se retourner contre eux

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pravda le 18/03/2026 à 11:20

honneur au Progrès elle préfère lire la Pravda

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Évidemment le 18/03/2026 à 11:18

Question déshonneur Elle s'y connait..son pote Doucet aussi

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Perrachoisforever le 18/03/2026 à 11:17

La capitale de la résistance en passe de devenir la capitale de l'antisémitisme réinventé par la gauche. Quelle honte, quel déshonneur pour notre ville.

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Aucun rapport le 18/03/2026 à 11:16

Pas contente, pas contente, pas contente.

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bahlalou le 18/03/2026 à 11:13
Droit dans ses bottes a écrit le 18/03/2026 à 10h48

Quel manque d'honneur et de courage il faut pour s'allier avec LFI. C'est plus pour garder un poste et ses avantages, beaucoup plus que pour Lyon et les lyonnais auquel M. Doucet ne comprend rien !

Exactement, c'est surtout doucet qui devrait avoir honte de s'allier avec un parti antisémite👌👌

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Pot de confiture le 18/03/2026 à 11:13

Oh !!!!
Qu'ils sont méchants ces journalistes !!!!
Comme dirait le mentor de cette dame :
" Journaliste ferme ta petite bouche!!!"

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Hildegonde le 18/03/2026 à 11:13

Quel hypocrite , quel menteur éhonté que ce Doucet .
Prêt à tout pour garder son siège de maire .
Honteux !

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Free Lyon le 18/03/2026 à 11:11

LFI c'est la gestapo du 21 siècles les Français doivent se réveiller sinon ces islamo terroristes prendront le pouvoir en France et sa commence par les villes Historiques et les actes de DOUCET et des écologistes sont une véritable trahison à notre nation et tout ça pour garder son postes et ces privilèges d'un autre temps spolier le peuple toujours et encore par cette gauche mafieuse .

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Ddv le 18/03/2026 à 11:09

Qui s'étonne de cette information? Accuser Le Progrès de faire son travail de journal!
Pas question de voter pour une liste qui se préoccupe plus du soutien de la Palestine et du régime des mollah plutôt que de gérer une ville sans clientèlisme.

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GLOUGLOU 1er le 18/03/2026 à 11:09

Rappelez vous que Bernard sifflait une bière au PMU avec son adjoint LFIstes avant les métropolitaines . Les écolos lyonnais sont des rouges qui ont toujours flirtés avec ce parti extrême qu'est LFI .

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LéoChater le 18/03/2026 à 11:07
Droit dans ses bottes a écrit le 18/03/2026 à 10h48

Quel manque d'honneur et de courage il faut pour s'allier avec LFI. C'est plus pour garder un poste et ses avantages, beaucoup plus que pour Lyon et les lyonnais auquel M. Doucet ne comprend rien !

Vous avez tout à fait raison, si LR avait conclu une alliance avec le RN, toute la gauche aurait crié au scandale. C’est toujours la même "mécanique" avec la gauche, ce qui est dénoncé chez les autres devient soudain acceptable quand cela sert un camp.
Cette indignation à géométrie variable finit par se voir, et les électeurs ne sont pas dupes. Beaucoup vont laisser tomber l'union de la honte dimanche.

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Rob le 18/03/2026 à 11:04

Elle ferait mieux de se taire, elle aurait dû se retirer. Quelle honte ce parti.

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et oui le 18/03/2026 à 11:04

on vous connait! que des magouilles! j'espère vraiment que vous soyez balayé au 2nd tour! et les personnes ayant votées PS, votent aulas
et lfi vous ne servez a rien! votre place est sur le marché rayon poisson

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france22 le 18/03/2026 à 11:03

fébrilité à gauche ??? 🥹

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OH le 18/03/2026 à 11:02
Droit dans ses bottes a écrit le 18/03/2026 à 10h48

Quel manque d'honneur et de courage il faut pour s'allier avec LFI. C'est plus pour garder un poste et ses avantages, beaucoup plus que pour Lyon et les lyonnais auquel M. Doucet ne comprend rien !

Le manque de courage, d'honneur est partout, à droite comme à gauche.

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Ilfautlutter.... le 18/03/2026 à 11:01

Pour les naïfs qui ont cru que la fusion était technique et qu ils ne siégerarient pas.....
Allez y votez DOUCET, vous ferez entrer le loup dans la bergerie et serez responsables de la violence et de l antisémitisme assume de LFI.
BADINTER, notre ancien garde des sceaux qui a fait vote la fin de la peine de mort en 1981, a vu ses parents juifs rafles rue Ste Catherine et partir dans les camps, auraient honte de cette gauche.....

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Corsica3333 le 18/03/2026 à 11:00

Le progres insulte par ses amis gauchos...les crabes se bouffent toujours entre eux...

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oh là là là là le 18/03/2026 à 11:00

C'est pas jolie tout ça !

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JUST le 18/03/2026 à 10:57

c'est simple ,elle a rouler pour sa poire !
elle c'est servi du groupe LFI et les électeurs sont tomber dans le panneau.
aucune mairie d'arrondissements n'a été LFI au deuxième ou acquise au premier tour.
elle la sortie au premier tour .
en gros elle a porter deux costumes pour une seule cravate de la meme couleur ,la seine !

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OQTH le 18/03/2026 à 10:56

Cela montre ce que fera LFI de la liberté de la presse si par malheur ils arrivaient au pouvoir...

Factuellement, le Progrès a raison, LFI est perdante par rapport au deal précédent.

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JCBLYON le 18/03/2026 à 10:56

Intéressant...Nous apprenons ainsi que Doucet était prêt à vendre notre ville dès le premier tour à LFI, en leur faisant miroiter des postes d'adjoints.
Quel petit cachottier...Il ne prévient même pas ses électeurs.

C'est écoeurant, et l'on imagine l'ambiance au Conseil si par malheur ils sont élus. Ah, elle a bon dos, la "fusion technique" !. (naturellement, c'est nous, habitants de cette ville, qui en paieront le prix).

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Parponnes le 18/03/2026 à 10:53

Avec Aulas les postes et la vision sont claires, avec DOUCET ET LFI c'est très très flou. Quand c'est flou, il y a un loup.

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Droit dans ses bottes le 18/03/2026 à 10:48

Quel manque d'honneur et de courage il faut pour s'allier avec LFI. C'est plus pour garder un poste et ses avantages, beaucoup plus que pour Lyon et les lyonnais auquel M. Doucet ne comprend rien !

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