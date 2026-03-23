6 février 2026 : le jour où j’étais le seul à prédire la victoire de Grégory Doucet

Oui, j’en conviens volontiers, la formule peut sembler audacieuse, presque immodeste, mais après tout, permettez-moi de rappeler un fait simple, presque trivial dans sa formulation, mais vertigineux dans ses implications : le 6 février dernier, j’étais probablement le seul à prédire que Grégory Doucet arriverait en tête au premier tour des élections municipales et finirait par les remporter.

Seul dans les tribunes médiatiques, bien sûr, mais cela, à la rigueur, n’a rien d’exceptionnel.

Non, ce qui est plus révélateur, presque plus intime, c’est que j’étais également seul à la machine à café.

Je me souviens avec une précision presque cinématographique de cette scène en apparence banale, mais qui, rétrospectivement, prend des allures de moment charnière. Le café de la Maison Voisin était chaud, les conversations légères, et pourtant, dans cette atmosphère anodine, se jouait déjà une forme de décalage.

Autour de moi, nos amis Alexandra, Alexis et Raphaël. Trois regards, trois sensibilités, trois manières d’accueillir ce qui, à cet instant, ressemblait davantage à une provocation intellectuelle qu’à une analyse politique.

Et moi, presque tranquillement, comme si je commentais une évidence encore invisible, lâchant cette phrase :

“Doucet va gagner les élections municipales.”

Chez Raphaël, d’abord, une forme de sympathie teintée d’amusement, presque tout autant que sa BD sur Jean-Michel Aulas pour un écologiste, comme si l’audace de la prédiction avait quelque chose d’élégant, voire de séduisant, indépendamment même de sa véracité.

Chez Alexandra, un étonnement total, un regard à la fois curieux et légèrement dubitatif, celui que l’on adresse à quelqu’un dont on se demande s’il perçoit quelque chose que l’on ne voit pas encore ou s’il s’égare totalement.

Et puis Alexis, dont nous connaissons la finesse d’analyse et la rigueur intellectuelle : chez lui, ce n’était pas simplement du scepticisme, mais une véritable stupéfaction, presque une suspension du raisonnement face à une hypothèse qui contredisait tous les indicateurs disponibles.

À cet instant précis, je n’étais pas simplement en désaccord avec les prédictions.

J’étais en dehors du cadre.

Car les sondages, eux, semblaient raconter une toute autre histoire : 29% pour Doucet, 47% pour Jean-Michel Aulas. Autrement dit, une élection déjà jouée dans l’esprit de beaucoup, un scénario verrouillé, une narration rassurante pour celles et ceux qui aiment que la politique ressemble à une équation.

Mais la politique n’est pas une équation. Et ce que j’avais perçu, ce jour-là, ce n’était pas une courbe, mais une dynamique. Pas un chiffre, mais un tempérament.

Grégory Doucet n’est pas simplement un candidat que l’on mesure ; C’est, au sens le plus pur du terme, un animal politique, c’est-à-dire quelqu’un qui comprend intuitivement que la victoire ne se proclame pas. Elle se prépare, patiemment, méthodiquement, presque silencieusement.

Il a su, avec une précision remarquable, placer les bonnes figures au bon moment.

Sandrine Runel en est sans doute l’exemple le plus éclairant : en la propulsant députée, il ne l’éloigne pas du terrain local, il l’inscrit au contraire dans une dimension plus large, renforçant ainsi la crédibilité et l’amplitude de son propre projet.

Et Sandrine Runel, il faut le reconnaître, joue cette partition avec une intelligence politique rare.

Elle navigue avec aisance entre des registres que beaucoup considèrent comme incompatibles : un geste vers la gauche radicale lorsqu’elle demande la dissolution de l’association Némésis, puis une proximité assumée avec François Hollande, incarnation d’une social-démocratie, tout en parvenant progressivement à trouver un certain écho auprès de l’électorat de droite, notamment dans le stratégique 6ᵉ arrondissement de Lyon.

Et pendant ce temps, la pétillante Marie-Charlotte Garin incarne une autre dimension du dispositif de victoire : toujours enthousiaste, avec une maîtrise totale des réseaux sociaux, une capacité à faire exister un discours politique dans un espace où l’attention est devenue la ressource la plus rare.

Grégory Doucet ne surjoue rien.

Il observe et il ajuste. C’est peut-être là sa plus grande force : être suffisamment sûr de lui pour ne pas avoir besoin de le prouver en permanence.

Alors oui, ce que beaucoup ont vécu comme une surprise n’en était pas une.

C’était simplement une évidence que l’on refusait de voir, parce qu’elle ne correspondait pas aux récits.

La politique n’est pas une affaire de pourcentages et de sondages. C’est une affaire de perception et de tempo.

Et parfois, il suffit d’un café chaud, de trois regards incrédules, et d’une phrase prononcée presque distraitement pour sentir qu’un basculement est déjà en train de se produire.

Moi, je ne l’avais pas calculé. Je l’avais senti et analysé.

Joris Hadj

Enseignant en université