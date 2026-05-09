“Saisir les opportunités” : le LOU Rugby veut capitaliser sur cette fin de saison et se prépare pour un choc au Stade Français

Il ne reste que quatre rencontres cette saison à disputer pour le LOU Rugby. Avec un bilan presque à l’équilibre (10 victoires, 1 égalité et 11 défaites), Lyon peut tirer une croix sur une potentielle accession au Top 6.

En conférence de presse, le coach Karim Ghezal a donné la marche à suivre pour son équipe : ses hommes vont devoir “saisir les opportunités”.

Au classement, le LOU est 10e à égalité avec Castres, avec 48 points, battu le week-end au Matmut Stadium (26-21). Devancés par Toulon et La Rochelle qui comptent respectivement 6 et 7 unités de plus en Top 14, les Lyonnais ont à cœur d’encore progresser.

“Il nous reste deux matchs difficiles à l’extérieur”, détaille Karim Ghezal en parlant des déplacements à Toulouse fin mai, et celui sur la pelouse du Stade Français dès ce week-end.

Le club parisien, 4e du championnat, fait partie des équipes battues par le LOU Rugby à l’aller (42-37). Mais pour Ethan Dumortier, de retour après une longue blessure, ce match sera “un tout autre combat”, puisque “chaque match est différent”.

Pour Félix Lambey, deuxième ligne du LOU, l’équipe réalise une bonne phase retour du championnat. Il se dit également confiant pour ce choc face au Stade Français : “C’est un match de haut niveau, mais on a gagné des gros matchs à l’extérieur cette saison. On sait qu’on en est capables”.

L’objectif du LOU n’est donc plus d’accrocher le Top 6, qui devient mathématiquement presque impossible à atteindre, mais bien de produire du beau jeu pour préparer la saison suivante avec une vague de retours, des jeunes joueurs à développer, et un effectif “qui va être reconduit à 90%” comme l’affirme Karim Ghezal.

Ethan Dumortier résume bien cette pensée : “On n’a plus grand-chose à jouer d’un point de vue comptable, mais on veut renvoyer de bons indicateurs sur le terrain”.

Réponse dans la capitale ce samedi à 16h 35 face au solide Stade Français.