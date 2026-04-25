Mission accomplie, non sans difficulté, face à Castres, avec un succès 26-21 arraché au terme d’un match longtemps indécis.

Dès les premières minutes, les Castrais ont imposé leur rythme et concrétisé leur domination avec une première réalisation à la 16e minute (0-7). Les Lyonnais, en difficulté dans le jeu, ont attendu le milieu de première période pour réagir. À la 26e minute, Charlie Cassang a permis aux siens de revenir dans la partie avec un essai inscrit en infériorité numérique temporaire (5-7).

Mais l’embellie fut de courte durée. Castres a immédiatement repris le large grâce à Teddy Durand, bien servi sur un jeu au pied d’Enzo Hervé (5-12), avant d’ajouter une pénalité pour creuser l’écart juste avant la pause (5-15).

Au retour des vestiaires, le visage lyonnais a changé. Plus incisifs, les joueurs de Karim Ghezal ont progressivement refait leur retard. Thomas Moukoro a d’abord relancé les siens à la 56e minute (12-15), avant que Mickaël Guillard ne permette au LOU de passer devant pour la première fois de la rencontre à la 64e (19-18).

Dans une fin de match tendue, Dylan Cretin est venu sceller le sort de la rencontre en inscrivant l’essai de la victoire (26-21), offrant au passage un succès bonifié aux Lyonnais.

Grâce à ce résultat, le LOU entretient l’espoir d’accrocher une place européenne en fin de saison. Prochain rendez-vous : un déplacement sur la pelouse du Stade Français, le 9 mai.