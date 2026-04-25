Vols à répétition à Lyon : fin du cauchemar pour les automobilistes du parking Bellecour

Le parking souterrain de la place Bellecour, en plein cœur de Lyon, a été le théâtre d’une série de vols ces derniers mois. Des faits répétés qui ont mobilisé les services de police, jusqu’à l’interpellation récente de deux suspects.

Les investigations ont débuté en mars, après le signalement du vol d’une voiture électrique dans ce parking Indigo situé côté Saône, rapporte Actu.fr. Rapidement, d’autres infractions similaires ont été recensées, notamment une multitude de vols à la roulotte visant des véhicules stationnés sur place.

Face à la multiplication des faits, une enquête a été ouverte. Les policiers de la brigade spécialisée ont exploité les images de vidéosurveillance et procédé à des relevés sur les lieux. Ces éléments ont permis de remonter jusqu’à deux individus, soupçonnés d’être impliqués dans, au moins 16 vols commis depuis fin 2025, toujours dans ce même parking.

Les suspects quittaient ensuite les lieux en empruntant les transports en commun, notamment la ligne A du métro.

Grâce à des empreintes relevées et à différents recoupements, les enquêteurs ont identifié un premier suspect, un jeune majeur domicilié à Vaulx-en-Velin. Une opération a été menée pour procéder à son interpellation.

Mais lors de l’intervention, bonne surprise pour les policiers. Ces derniers ont découvert la présence d’un second individu dans l’appartement. Il s’agissait du frère du premier suspect, mineur, lui aussi impliqué dans les faits. L’analyse de ses données téléphoniques a confirmé sa présence sur les lieux au moment des vols.

À l’issue de leur garde à vue, le mineur a été présenté à un juge. Le majeur, quant à lui, a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.