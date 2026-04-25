Société

Un an après l'assassinat d'Aboubakar Cissé, Lyon lui rend hommage

Un an après l'assassinat d'Aboubakar Cissé, Lyon lui rend hommage

Ce samedi 25 avril, la Grande Mosquée de Lyon accueillera une cérémonie de mémoire en hommage au jeune homme tué en priant il y a un an dans le Gard. Un moment de recueillement, mais aussi un appel politique.

Il s'appelait Aboubakar Cissé. Le 25 avril 2025, il priait dans la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard, quand il a été assassiné.

Un an plus tard, le Conseil des Mosquées du Rhône lui consacre une cérémonie de mémoire à Lyon, ce samedi 25 avril à 16h, à la Grande Mosquée dans le 8e arrondissement.

Élus, responsables religieux et acteurs associatifs sont attendus. Un arbre du souvenir et de la fraternité sera planté — geste symbolique que l'organisation place dans un contexte qu'elle juge préoccupant : hausse des actes anti-musulmans, violences visant les lieux de culte.

Le Conseil des Mosquées du Rhône présente cette cérémonie comme un appel à la "conscience collective", dans un esprit qu'il qualifie de "dignité, d'apaisement et de fraternité". Des prises de parole de représentants de la communauté musulmane sont prévues sur place.

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Aboubakar Cissé

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