Un an après l'assassinat d'Aboubakar Cissé, Lyon lui rend hommage

Il s'appelait Aboubakar Cissé. Le 25 avril 2025, il priait dans la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard, quand il a été assassiné.

Un an plus tard, le Conseil des Mosquées du Rhône lui consacre une cérémonie de mémoire à Lyon, ce samedi 25 avril à 16h, à la Grande Mosquée dans le 8e arrondissement.

Élus, responsables religieux et acteurs associatifs sont attendus. Un arbre du souvenir et de la fraternité sera planté — geste symbolique que l'organisation place dans un contexte qu'elle juge préoccupant : hausse des actes anti-musulmans, violences visant les lieux de culte.

Le Conseil des Mosquées du Rhône présente cette cérémonie comme un appel à la "conscience collective", dans un esprit qu'il qualifie de "dignité, d'apaisement et de fraternité". Des prises de parole de représentants de la communauté musulmane sont prévues sur place.