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Lyon : hommage à Aboubakar Cissé, un an après un meurtre "d’une brutalité inouïe"

Lyon : hommage à Aboubakar Cissé, un an après un meurtre "d’une brutalité inouïe"
Lyon : hommage à Aboubakar Cissé, un an après un meurtre "d’une brutalité inouïe"

Un an après le drame, l’émotion reste vive.

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Aboubakar Cissé

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