Le Conseil des Mosquées du Rhône annonce l’organisation d’une cérémonie en hommage à Aboubakar Cissé, "tragiquement assassiné le 25 avril 2025, alors qu’il priait à la mosquée de La Grand-Combe (Gard)."

Le 25 avril 2026, soit un an jour pour jour après le drame, une cérémonie de recueillement se tiendra à la Grande Mosquée de Lyon à partir de 16h. Responsables religieux, élus, acteurs associatifs et citoyens sont attendus.

Dans son communiqué, le Conseil rappelle la violence des faits : Aboubakar Cissé, "un jeune homme musulman de 22 ans, a été sauvagement assassiné dans la mosquée Khadidja, victime de 57 coups de couteau accompagnés de propos islamophobes." Un crime qualifié de "brutalité inouïe", qui "a bouleversé la France entière."

L’institution entend, à travers cet hommage, dénoncer un acte qui "symbolise la souffrance de tant de nos concitoyens confrontés à la haine, au racisme, et à la peur dans leurs lieux de culte."

Lors de la cérémonie, "un arbre du souvenir et de la fraternité sera planté, symbole de paix, de vie en hommage à Aboubakar Cissé et à toutes les victimes de l’islamophobie." Un moment présenté comme "apaisé, digne et rassembleur."

Au-delà du recueillement, le Conseil des Mosquées du Rhône lance un appel : "Honorer la mémoire d’Aboubakar Cissé, c’est défendre la dignité humaine et les valeurs de la République." L’événement se veut aussi "un appel à la conscience collective, pour que de tels drames ne se reproduisent jamais."