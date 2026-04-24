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Action violente visant les communautés juive ou homosexuelle : interpellé dans le Rhône, l'adolescent voulait "mourir en martyr"

Action violente visant les communautés juive ou homosexuelle : interpellé dans le Rhône, l'adolescent voulait "mourir en martyr"
Lyon Mag

Le parquet antiterroriste a annoncé ce vendredi l’interpellation dans le Rhône d’un mineur projetant de commettre une action violente visant les communautés juive ou homosexuelle.

Le lieu de l’interpellation du suspect n’a pas été précisé. 

Arrêté le 17 avril, cet adolescent de 15 ans a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes", a indiqué le Pnat à l’AFP.

En garde à vue, l’individu a reconnu avoir "souhaité mourir en martyr".

Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril. Les investigations avaient été confiées au renseignement intérieur, la DGSI.

Une information judiciaire est désormais en cours.

Le suspect a été placé en détention provisoire.

Tags :

attentat

martyr

interpellation

21 commentaires
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roulette russe le 24/04/2026 à 19:11

Quand j'avais 15 ans, un copain du lycée un peu plus âgé me dit un jour "C'est l'âge bête, 15 ans"
A peine 6 ou 8 mois plus tard, je me suis rendu compte à quel point il avait raison.

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Moila le 24/04/2026 à 18:55
Tarte a la rhubarbe a écrit le 24/04/2026 à 17h49

C'est pas bien grave.........lorsque ça arrive aux autres
Mais lorsque les autres auront disparu ce sera pour nous ,ce genre de personnage ne connaît que la violence

Moi la violence je l’a vois à quelques milliers de kilomètres de la France !! Et c’est pas de la violence,c’est de la barbarie !!! Mais n’est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir !

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Wp le 24/04/2026 à 18:39

Un pruneau...problème résolu

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Reponse à Chris le 24/04/2026 à 18:24

Je suis mort de rigoler

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La Meute le 24/04/2026 à 18:05

Un électeur LFI...

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Tarte a la rhubarbe le 24/04/2026 à 17:49

C'est pas bien grave.........lorsque ça arrive aux autres
Mais lorsque les autres auront disparu ce sera pour nous ,ce genre de personnage ne connaît que la violence

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Calahann le 24/04/2026 à 17:39
hollywood a écrit le 24/04/2026 à 17h22

et LFI ils en pensent quoi.

La LFI n'en pense pas moins. On vous laisse volontiers cet apprenti terroriste d'extrême droite.

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Ribeld le 24/04/2026 à 17:37

Il va avoir droit à sa piqure mensuelle au centre medico psychologique, paraît-il que ça remet bien les idées et le cerveau en place.

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hollywood le 24/04/2026 à 17:22

et LFI ils en pensent quoi.

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qui le coupable le 24/04/2026 à 16:29

plusieurs articles sorte à fin d’attirer les lecteurs et créer une ambiance d’angoisse et après quelques jours d’enquêtes s’avère que le sujet n’a rien avoir et dis que s’approchera de la compagne de 2027 les réseaux sociaux et les médias feront tout pour nos faire croire que la France et en guerre civile avant les municipales nous avons bien vue comment les médias se sont comportés heureusement que la guerre est arrivé et qui fait réveillée les français

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La force trankil le 24/04/2026 à 15:52
NEXT a écrit le 24/04/2026 à 14h22

Un futur électeur LFI

peut être même un futur élu LFI

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6mon le 24/04/2026 à 15:49

Le gouvernement laisse s'installer les extrêmes de tous bords et on voit le résultat d'un lavage de cerveau dans les règles :15 ans il est déjà complètement foutu le gamin.

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jugezdejugez le 24/04/2026 à 15:31
Lyonnais07 a écrit le 24/04/2026 à 15h25

Pour l’heure il va passer quelques années derrière les barreaux en rat. C’est tout ce qu’il mérite.

Quelques années en prison? Tu habites dans quel pays? Dans 6 mois, il est dehors!!!!!!

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par exemple le 24/04/2026 à 15:31

Partir au Liban ou en Iran !

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Lyonnais07 le 24/04/2026 à 15:25

Pour l’heure il va passer quelques années derrière les barreaux en rat. C’est tout ce qu’il mérite.

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Ex Précisions le 24/04/2026 à 15:10

A 15 ans..., je mettrai ses parents en taule avec lui.

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LéoChater le 24/04/2026 à 15:03

Allez encore un kassos a la charge du contribuable pendant 30 ans............

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maxPTT le 24/04/2026 à 15:03

Heureusement que les services de renseignements ont appréhendé cet imbécile.
La perpétuité me semble appropriée, même si on peut rêver je pense

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J6 le 24/04/2026 à 14:53

Tout va bien madame la marquise

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La France Islamiste le 24/04/2026 à 14:26

C'est la nouvelle France, la France des racailles islamistes.

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Solidarité 69 le 24/04/2026 à 14:22

La nouvelle France by LFI.

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NEXT le 24/04/2026 à 14:22

Un futur électeur LFI

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Rlb le 24/04/2026 à 14:12

Mineur isolé sans doute.
MERCI LE COLLECTIF

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