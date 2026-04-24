Action violente visant les communautés juive ou homosexuelle : interpellé dans le Rhône, l'adolescent voulait "mourir en martyr"

Le lieu de l’interpellation du suspect n’a pas été précisé.

Arrêté le 17 avril, cet adolescent de 15 ans a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes", a indiqué le Pnat à l’AFP.

En garde à vue, l’individu a reconnu avoir "souhaité mourir en martyr".

Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril. Les investigations avaient été confiées au renseignement intérieur, la DGSI.

Une information judiciaire est désormais en cours.

Le suspect a été placé en détention provisoire.