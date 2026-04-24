Action violente visant les communautés juive ou homosexuelle : interpellé dans le Rhône, l'adolescent voulait "mourir en martyr"

Le lieu de l’interpellation du suspect n’a pas été précisé.
Arrêté le 17 avril, cet adolescent de 15 ans a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes", a indiqué le Pnat à l’AFP.
En garde à vue, l’individu a reconnu avoir "souhaité mourir en martyr".
Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril. Les investigations avaient été confiées au renseignement intérieur, la DGSI.
Une information judiciaire est désormais en cours.
Le suspect a été placé en détention provisoire.
Quand j'avais 15 ans, un copain du lycée un peu plus âgé me dit un jour "C'est l'âge bête, 15 ans"Signaler Répondre
A peine 6 ou 8 mois plus tard, je me suis rendu compte à quel point il avait raison.
Moi la violence je l’a vois à quelques milliers de kilomètres de la France !! Et c’est pas de la violence,c’est de la barbarie !!! Mais n’est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir !Signaler Répondre
Un pruneau...problème résoluSignaler Répondre
Je suis mort de rigolerSignaler Répondre
Un électeur LFI...Signaler Répondre
C'est pas bien grave.........lorsque ça arrive aux autresSignaler Répondre
Mais lorsque les autres auront disparu ce sera pour nous ,ce genre de personnage ne connaît que la violence
La LFI n'en pense pas moins. On vous laisse volontiers cet apprenti terroriste d'extrême droite.Signaler Répondre
Il va avoir droit à sa piqure mensuelle au centre medico psychologique, paraît-il que ça remet bien les idées et le cerveau en place.Signaler Répondre
et LFI ils en pensent quoi.Signaler Répondre
plusieurs articles sorte à fin d’attirer les lecteurs et créer une ambiance d’angoisse et après quelques jours d’enquêtes s’avère que le sujet n’a rien avoir et dis que s’approchera de la compagne de 2027 les réseaux sociaux et les médias feront tout pour nos faire croire que la France et en guerre civile avant les municipales nous avons bien vue comment les médias se sont comportés heureusement que la guerre est arrivé et qui fait réveillée les françaisSignaler Répondre
peut être même un futur élu LFISignaler Répondre
Le gouvernement laisse s'installer les extrêmes de tous bords et on voit le résultat d'un lavage de cerveau dans les règles :15 ans il est déjà complètement foutu le gamin.Signaler Répondre
Quelques années en prison? Tu habites dans quel pays? Dans 6 mois, il est dehors!!!!!!Signaler Répondre
Partir au Liban ou en Iran !Signaler Répondre
Pour l’heure il va passer quelques années derrière les barreaux en rat. C’est tout ce qu’il mérite.Signaler Répondre
A 15 ans..., je mettrai ses parents en taule avec lui.Signaler Répondre
Allez encore un kassos a la charge du contribuable pendant 30 ans............Signaler Répondre
Heureusement que les services de renseignements ont appréhendé cet imbécile.Signaler Répondre
La perpétuité me semble appropriée, même si on peut rêver je pense
Tout va bien madame la marquiseSignaler Répondre
C'est la nouvelle France, la France des racailles islamistes.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Un futur électeur LFISignaler Répondre
Mineur isolé sans doute.Signaler Répondre
MERCI LE COLLECTIF