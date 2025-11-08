Faits Divers

Projet d’attentat déjoué : trois jeunes femmes arrêtées, dont deux en région lyonnaise

Projet d’attentat déjoué : trois jeunes femmes arrêtées, dont deux en région lyonnaise
DR : DGSI

Trois jeunes suspectes sont mises en examen par le Parquet national antiterroriste (PNAT).

Trois femmes âgées de 18, 19 et 21 ans ont été mises en examen le 10 octobre dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs terroriste. Selon les informations de RTL, confirmées par le Parquet PNAT, elles échangeaient depuis plusieurs semaines autour d’un projet d’action violente visant des bars ou des salles de concerts à Paris.

Les interpellations ont été réalisées début octobre à Lyon, Villeurbanne et Vierzon, après plusieurs mois d’investigations menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le service de renseignement avait été alerté au milieu de l’été par le profil de l’une d’elles, repérée via un islamiste déjà suivi par les autorités. Ses communications ont ensuite été placées sous surveillance étroite.

Les investigations ont mis au jour ses contacts réguliers avec les deux autres jeunes femmes, toutes trois décrites comme radicalisées. Une note manuscrite évoquant la préparation d’une attaque a été saisie lors d’une perquisition. Toujours selon RTL, la suspecte considérée comme la meneuse aurait discuté du "prix d’acquisition d’un fusil mitrailleur de type Kalachnikov" et de la fabrication de ceintures explosives.

La plus jeune des trois, décrite comme particulièrement immature, aurait eu des échanges interceptés durant sa journée "défense et citoyenneté", où elle écrivait à ses correspondantes : "S'ils savaient qu'ils ont une terroriste au milieu d'eux !".

Le trio se serait rencontré physiquement au moins une fois, ce qui renforce, pour les enquêteurs, la possibilité d’un passage à l’acte. Les suspectes contestent toutefois l’existence d’un véritable projet. La principale mise en cause reconnaît une période de radicalisation, mais affirme avoir pris ses distances depuis l’été.

Tags :

attentat

terrorisme

villeurbanne

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Inpi le 08/11/2025 à 17:21
Nakba, Takya, Chitane .. ! a écrit le 08/11/2025 à 13h47

Vénissieux, Vaulx, Rillieux, Villeurbanne.. etc Au XIX° siècle, Lyon avait une ceinture de forts pour la protéger. Au XXI°, Lyon est ceinturé de communes agressives !

Un peu comme en Palestine !

Signaler Répondre
avatar
République en danger le 08/11/2025 à 16:57
Juste un petit peu inquiet a écrit le 08/11/2025 à 15h51

En tant que français musulman, je commence un peu à m’inquiéter. Les gens vont finir par croire que le fait d’être musulman incite a haine et la violence.

Ce qui m’inquiète moi, c’est la progression de l’extrême gauche.

Signaler Répondre
avatar
Ou bien le 08/11/2025 à 16:05
LFI 69 a écrit le 08/11/2025 à 14h29

Les nièces de Jean G. ?

La meuf à salah et ses potes

Signaler Répondre
avatar
Juste un petit peu inquiet le 08/11/2025 à 15:51

En tant que français musulman, je commence un peu à m’inquiéter. Les gens vont finir par croire que le fait d’être musulman incite a haine et la violence.

Signaler Répondre
avatar
Leont le 08/11/2025 à 15:48
Immatures, dépressives, enfance malheureuse ... bref on connaît d'avance l'argumentation des avocats. a écrit le 08/11/2025 à 14h29

Mais fouttez nous ça en taule jusqu'à la fin de leurs jours.
Et dire qu'elles feront des gosses ces truies.

Peut-être qu’il est temps de faire sortir les sauvages d’Europe ....

Signaler Répondre
avatar
dis donc le 08/11/2025 à 15:37
LFI 69 a écrit le 08/11/2025 à 14h29

Les nièces de Jean G. ?

Donne nous donc des nouvelles de tes amis après le concert philarmonique ?

Signaler Répondre
avatar
autrement le 08/11/2025 à 15:35
Immatures, dépressives, enfance malheureuse ... bref on connaît d'avance l'argumentation des avocats. a écrit le 08/11/2025 à 14h29

Mais fouttez nous ça en taule jusqu'à la fin de leurs jours.
Et dire qu'elles feront des gosses ces truies.

un aller simple pour Gaza ou la Syrie

Signaler Répondre
avatar
faut faire barrage… le 08/11/2025 à 15:33

à l’esstreme droaaate, hein !

Signaler Répondre
avatar
ben en fait le 08/11/2025 à 15:22
Corsica3333 a écrit le 08/11/2025 à 14h47

C’Est quand la vraie guerre.........

nous le sommes (depuis Charlie , le Bataclan , Samuel Paty , Dominique Bernard ....) mais comme pour l 'Ukraine , nous refusons de le croire

Signaler Répondre
avatar
chèque en blanc !! le 08/11/2025 à 15:12

Il n'y a rien d'étonnant à ce que la France, soit une terre fertile, pour le terrorisme islamiste.

Des moins que rien, persistent à voter, pour des partis qui font croire qu'ils luttent contre cette idéologie nazislamistes.

Seuls le RN, Reconquête, Debout la France ne sont pas impliqués, dans des actes de collaboration avec cet ennemis.
Ces trois partis, sont des partis Patriotes.

Un ennemi, qui veut imposer ses lois religieuses et la convertion aux Français.

Alors allez-y bande de débiles !!
Continuez éviter, pour des partis ennemis de la France et des Français !
Mais ne venez pas vous plaindre ni chialer, quand vous serez à 4 pattes...

Signaler Répondre
avatar
La triste réalité le 08/11/2025 à 15:12

3 gamines qui ont subie un bon lavage de cerveau comme ils savent le faire dans tous ces quartiers perdus de la république, abandonnés aux milices intégristes. (qui patrouillent toute la journée).
Pour elles le quotidien c'est soit lutter et vivre l'enfer soit la facilité et embrasser la cause.
Auquel cas ça devient un mode de vie dans lequel ils ou elles s'investissent jusqu'à l'absurde et l'irréparable.
Quel gâchis.
La vie c'est court essayez d'en faire quelque chose de productif au lieu de vous laisser embringuer par des bas de plafonds haineux.

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 08/11/2025 à 15:02

Radicalisés, mafia des pays de l'est. On est envahi par la gangrène.
Et nos politiques: TOUT LE MONDE IL EST BEZU TOUT LE MONDE IL EST GENTIL.
Vous emmenez ce qu'il reste de la France au fonds du puits.

Signaler Répondre
avatar
Heu … le 08/11/2025 à 15:01

Encore un coup de l’estrêêême droate ?

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 08/11/2025 à 14:57

C'est juste de l' "enrichissement culturel " comme dit l'autre.

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 08/11/2025 à 14:47

C’Est quand la vraie guerre.........

Signaler Répondre
avatar
J6 le 08/11/2025 à 14:39

Saleté de badinteriste

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 08/11/2025 à 14:29

Les nièces de Jean G. ?

Signaler Répondre
avatar
Immatures, dépressives, enfance malheureuse ... bref on connaît d'avance l'argumentation des avocats. le 08/11/2025 à 14:29

Mais fouttez nous ça en taule jusqu'à la fin de leurs jours.
Et dire qu'elles feront des gosses ces truies.

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 08/11/2025 à 14:15

C'est juste un sentiment de menaces terroristes

Signaler Répondre
avatar
Watt le 08/11/2025 à 13:59

Mais le danger à Lyon c'est l'extrême droite...

Signaler Répondre
avatar
basta le 08/11/2025 à 13:57

pas un mort et le PNAT est en effervescence ! par contre à Oléron où il y a eu un réel attentat:circulez il n'y a rien à voir.

Signaler Répondre
avatar
Nakba, Takya, Chitane .. ! le 08/11/2025 à 13:47

Vénissieux, Vaulx, Rillieux, Villeurbanne.. etc Au XIX° siècle, Lyon avait une ceinture de forts pour la protéger. Au XXI°, Lyon est ceinturé de communes agressives !

Signaler Répondre
avatar
je rentre le 08/11/2025 à 13:42

En France c'est portes ouvertes, alors les politiques taisez vous!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Arretezun le 08/11/2025 à 13:20

Arretez un peu…changer de recette …ça prend plus !!

Signaler Répondre
avatar
une fois de plus le 08/11/2025 à 13:18

Villeurbanne sur la sellette ! que du beau monde ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.