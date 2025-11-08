Projet d’attentat déjoué : trois jeunes femmes arrêtées, dont deux en région lyonnaise

Trois femmes âgées de 18, 19 et 21 ans ont été mises en examen le 10 octobre dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs terroriste. Selon les informations de RTL, confirmées par le Parquet PNAT, elles échangeaient depuis plusieurs semaines autour d’un projet d’action violente visant des bars ou des salles de concerts à Paris.
Les interpellations ont été réalisées début octobre à Lyon, Villeurbanne et Vierzon, après plusieurs mois d’investigations menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le service de renseignement avait été alerté au milieu de l’été par le profil de l’une d’elles, repérée via un islamiste déjà suivi par les autorités. Ses communications ont ensuite été placées sous surveillance étroite.
Les investigations ont mis au jour ses contacts réguliers avec les deux autres jeunes femmes, toutes trois décrites comme radicalisées. Une note manuscrite évoquant la préparation d’une attaque a été saisie lors d’une perquisition. Toujours selon RTL, la suspecte considérée comme la meneuse aurait discuté du "prix d’acquisition d’un fusil mitrailleur de type Kalachnikov" et de la fabrication de ceintures explosives.
La plus jeune des trois, décrite comme particulièrement immature, aurait eu des échanges interceptés durant sa journée "défense et citoyenneté", où elle écrivait à ses correspondantes : "S'ils savaient qu'ils ont une terroriste au milieu d'eux !".
Le trio se serait rencontré physiquement au moins une fois, ce qui renforce, pour les enquêteurs, la possibilité d’un passage à l’acte. Les suspectes contestent toutefois l’existence d’un véritable projet. La principale mise en cause reconnaît une période de radicalisation, mais affirme avoir pris ses distances depuis l’été.
