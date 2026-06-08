Politique

Record de participation et plébiscite de la situation actuelle : Grégory Doucet dévoile les résultats de la concertation sur la rue Grenette

Record de participation et plébiscite de la situation actuelle : Grégory Doucet dévoile les résultats de la concertation sur la rue Grenette

Ce lundi 8 juin, la concertation de la Ville de Lyon sur le devenir de la Zone à trafic limité a rendu son verdict. Selon les écologistes, les Lyonnais refusent massivement le retour des voitures rue Grenette.

C'est un document qui risque de peser dans la balance. Ce lundi, Grégory Doucet a dévoilé les résultats de la concertation de la Ville de Lyon sur le devenir de la ZTL et notamment le cas de la rue Grenette.

Et le résultat va largement dans le sens du maire de Lyon et des écologistes puisque 72% des sondés se disent "favorable" au maintien de la rue Grenette sans circulation automobile. Avec même près de 12 000 votants "très favorables", contre 27% de "défavorable".

La mairie se félicite également d'avoir rassemblé 17 424 participants : "C'est un record, jamais une concertation n'a suscité autant de réponses".

Il convient toutefois de préciser que n'importe quelle personne en France et dans le monde pouvait participer à cette concertation avec un peu de malice. Difficile donc de prendre totalement au sérieux les résultats.

Dans le détail, 76% des personnes concertées se revendiquant habitants du 1er arrondissement sont favorables, et 66% des habitants du 2e arrondissement le sont également.

Les habitants de la Métropole de Lyon seraient aussi 68% à être favorables aux nouveaux aménagements de la Presqu'ile comme les bancs boudins blancs et la végétalisation.

"Rouvrir cet axe aux voitures serait aller contre les usages réels et contre l'avis largement exprimé des habitants", clame Grégory Doucet, qui appelle de ses voeux la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli d'écouter ce bilan : "Les enseignements de cette concertation doivent nourrir les décisions à venir concernant l'avenir de la rue Grenette".

"Nous continuerons à défendre une Presqu'île plus accessible, plus respirable et plus sûre pour tous", conclut la mairie de Lyon.

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rue grenette

ZTL

9 commentaires
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Math et Stats le 08/06/2026 à 12:01

Ok, imaginons un instant que les 12000 personnes qui ont voté "pour" soient réellement de Lyon (ce qui est très peu vraisemblable vue la méthode).
12 000 sur 500 000 habitants, ça fait 2.4% de la population de Lyon qui est "pour" que la rue Grenette reste comme ça.

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Quelle farce! le 08/06/2026 à 11:57

"Il convient toutefois de préciser que n'importe quelle personne en France et dans le monde pouvait participer à cette concertation avec un peu de malice"

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QuinK le 08/06/2026 à 11:55
Presqu'ile a écrit le 08/06/2026 à 11h35

Et voilà !! Ravie du résultat qui correspond à mes attentes et à celles de la plupart des personnes autour de moi : on ne veut pas de voitures sur la Presqu'ile, on vit bien mieux sans bruits, émanations, dangers permanents

Pour les boudins blancs aussi ??

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Fritex le 08/06/2026 à 11:52

Résultats conformes à l’avis général, rien de bien étonnant, la Presqu’île est tellement plus agréable comme ça.

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Qui se ressemble.... le 08/06/2026 à 11:52
Presqu'ile a écrit le 08/06/2026 à 11h35

Et voilà !! Ravie du résultat qui correspond à mes attentes et à celles de la plupart des personnes autour de moi : on ne veut pas de voitures sur la Presqu'ile, on vit bien mieux sans bruits, émanations, dangers permanents

C'est qui "on" ? Vous êtes plusieurs dans votre tête ou vous faites partie du clan idéologique du sondage bidon qui se satisfont de leur concertation bidon pour faire passer leurs idées ?

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Presquile aussi le 08/06/2026 à 11:50
Presqu'ile a écrit le 08/06/2026 à 11h35

Et voilà !! Ravie du résultat qui correspond à mes attentes et à celles de la plupart des personnes autour de moi : on ne veut pas de voitures sur la Presqu'ile, on vit bien mieux sans bruits, émanations, dangers permanents

Exactement !!

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desgenies le 08/06/2026 à 11:47

On connaît les concertations de cette majorité bidonnées par les associations proches et en plus on pouvait participer plusieurs fois !!!

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Anti Secte le 08/06/2026 à 11:44

Très crédible les "concertations" des écolos, très transparent aussi. 😏😂🤣

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septique le 08/06/2026 à 11:39

j'ai des doutes sur la véracité des participants à ce sondage ...

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Dictature molle le 08/06/2026 à 11:38

Les consultations bidons pour tordre le bras au suffrage universel, on connaît.

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Presqu'ile le 08/06/2026 à 11:35

Et voilà !! Ravie du résultat qui correspond à mes attentes et à celles de la plupart des personnes autour de moi : on ne veut pas de voitures sur la Presqu'ile, on vit bien mieux sans bruits, émanations, dangers permanents

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