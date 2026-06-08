Record de participation et plébiscite de la situation actuelle : Grégory Doucet dévoile les résultats de la concertation sur la rue Grenette

C'est un document qui risque de peser dans la balance. Ce lundi, Grégory Doucet a dévoilé les résultats de la concertation de la Ville de Lyon sur le devenir de la ZTL et notamment le cas de la rue Grenette.

Et le résultat va largement dans le sens du maire de Lyon et des écologistes puisque 72% des sondés se disent "favorable" au maintien de la rue Grenette sans circulation automobile. Avec même près de 12 000 votants "très favorables", contre 27% de "défavorable".

La mairie se félicite également d'avoir rassemblé 17 424 participants : "C'est un record, jamais une concertation n'a suscité autant de réponses".

Il convient toutefois de préciser que n'importe quelle personne en France et dans le monde pouvait participer à cette concertation avec un peu de malice. Difficile donc de prendre totalement au sérieux les résultats.

Dans le détail, 76% des personnes concertées se revendiquant habitants du 1er arrondissement sont favorables, et 66% des habitants du 2e arrondissement le sont également.

Les habitants de la Métropole de Lyon seraient aussi 68% à être favorables aux nouveaux aménagements de la Presqu'ile comme les bancs boudins blancs et la végétalisation.

"Rouvrir cet axe aux voitures serait aller contre les usages réels et contre l'avis largement exprimé des habitants", clame Grégory Doucet, qui appelle de ses voeux la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli d'écouter ce bilan : "Les enseignements de cette concertation doivent nourrir les décisions à venir concernant l'avenir de la rue Grenette".

"Nous continuerons à défendre une Presqu'île plus accessible, plus respirable et plus sûre pour tous", conclut la mairie de Lyon.