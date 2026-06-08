Record de participation et plébiscite de la situation actuelle : Grégory Doucet dévoile les résultats de la concertation sur la rue Grenette

C'est un document qui risque de peser dans la balance. Ce lundi, Grégory Doucet a dévoilé les résultats de la concertation de la Ville de Lyon sur le devenir de la ZTL et notamment le cas de la rue Grenette.
Et le résultat va largement dans le sens du maire de Lyon et des écologistes puisque 72% des sondés se disent "favorable" au maintien de la rue Grenette sans circulation automobile. Avec même près de 12 000 votants "très favorables", contre 27% de "défavorable".
La mairie se félicite également d'avoir rassemblé 17 424 participants : "C'est un record, jamais une concertation n'a suscité autant de réponses".
Il convient toutefois de préciser que n'importe quelle personne en France et dans le monde pouvait participer à cette concertation avec un peu de malice. Difficile donc de prendre totalement au sérieux les résultats.
Dans le détail, 76% des personnes concertées se revendiquant habitants du 1er arrondissement sont favorables, et 66% des habitants du 2e arrondissement le sont également.
Les habitants de la Métropole de Lyon seraient aussi 68% à être favorables aux nouveaux aménagements de la Presqu'ile comme les bancs boudins blancs et la végétalisation.
"Rouvrir cet axe aux voitures serait aller contre les usages réels et contre l'avis largement exprimé des habitants", clame Grégory Doucet, qui appelle de ses voeux la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli d'écouter ce bilan : "Les enseignements de cette concertation doivent nourrir les décisions à venir concernant l'avenir de la rue Grenette".
"Nous continuerons à défendre une Presqu'île plus accessible, plus respirable et plus sûre pour tous", conclut la mairie de Lyon.
Ok, imaginons un instant que les 12000 personnes qui ont voté "pour" soient réellement de Lyon (ce qui est très peu vraisemblable vue la méthode).Signaler Répondre
12 000 sur 500 000 habitants, ça fait 2.4% de la population de Lyon qui est "pour" que la rue Grenette reste comme ça.
"Il convient toutefois de préciser que n'importe quelle personne en France et dans le monde pouvait participer à cette concertation avec un peu de malice"Signaler Répondre
Pour les boudins blancs aussi ??Signaler Répondre
Résultats conformes à l’avis général, rien de bien étonnant, la Presqu’île est tellement plus agréable comme ça.Signaler Répondre
C'est qui "on" ? Vous êtes plusieurs dans votre tête ou vous faites partie du clan idéologique du sondage bidon qui se satisfont de leur concertation bidon pour faire passer leurs idées ?Signaler Répondre
Exactement !!Signaler Répondre
On connaît les concertations de cette majorité bidonnées par les associations proches et en plus on pouvait participer plusieurs fois !!!Signaler Répondre
Très crédible les "concertations" des écolos, très transparent aussi. 😏😂🤣Signaler Répondre
j'ai des doutes sur la véracité des participants à ce sondage ...Signaler Répondre
Les consultations bidons pour tordre le bras au suffrage universel, on connaît.Signaler Répondre
Et voilà !! Ravie du résultat qui correspond à mes attentes et à celles de la plupart des personnes autour de moi : on ne veut pas de voitures sur la Presqu'ile, on vit bien mieux sans bruits, émanations, dangers permanentsSignaler Répondre