Circulation, ZTL, stationnement… la Métropole de Lyon dévoile ses premières mesures pour les mobilités

Ce mardi 9 juin, à Oullins-Pierre-Bénite, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a réuni la presse afin de présenter sa feuille de route sur les mobilités et détailler les premières mesures qui seront engagées dans les prochaines semaines.

Dès l'ouverture de la conférence de presse, la nouvelle majorité a assumé sa volonté de changer de méthode et de renouer avec les communes. "On ne peut pas continuer sans écouter les communes. On a subi cette situation pendant un mandat. La méthode a enfin changé", a ainsi affirmé Jérôme Moroge, maire d'Oullins-Pierre-Bénite et vice-président de la Métropole.

L'élu a notamment pris l'exemple de la Grande Rue d'Oullins-Pierre-Bénite. "Nous voulons garder une grande rue ouverte. Ça a été entendu par l'exécutif. On écoute, on n'ira pas au bras de fer et la Grande Rue restera à double sens", a-t-il indiqué.

"Rééquilibrer" les mobilités

Pour Véronique Sarselli, l'objectif est désormais de revoir certaines orientations prises lors du précédent mandat. "L'ancienne mandature a privilégié un déplacement en particulier par rapport à d'autres. C'est le vélo, au détriment des voitures", a-t-elle déclaré.

Selon la présidente de la Métropole, cette politique aurait contribué à créer des tensions entre les différents usagers de l'espace public. "Il faut qu'on sorte d'une domination d'un mode de transport par rapport à un autre. L'espace public appartient à tous", a-t-elle insisté.

La nouvelle majorité affirme vouloir mener une politique fondée sur un principe de rééquilibrage. "Notre fil rouge, c'est de se dire qu'on ne privilégie plus un mode de déplacement par rapport à un autre", a poursuivi Véronique Sarselli, évoquant la nécessité de "fluidifier" les déplacements et de "sécuriser tout le monde : vélo, trottinette, piéton, automobiliste, services de livraison ainsi que les personnes âgées."

Un audit des points noirs lancé dans les 30 jours

Parmi les principales annonces figure le lancement d'un audit express des points noirs de circulation. "La crise des mobilités n'est plus idéologique, c'est une réalité", estime Gilles Gascon, vice-président chargé des mobilités et des transports en commun.

L'élu a notamment cité le TomTom Traffic Index 2025 qui classe Lyon au premier rang national des villes les plus congestionnées avec un taux moyen de congestion de 47,2 % et 121 heures perdues chaque année aux heures de pointe.

Dans les 30 prochains jours, la Métropole prévoit ainsi de publier une première cartographie des secteurs les plus problématiques pour les habitants, les transports en commun, les commerçants ou encore les professionnels.

Selon Gilles Gascon, cet audit s'appuiera notamment sur l'intelligence artificielle afin d'analyser les temps de parcours, les vitesses moyennes ou encore les niveaux de congestion. Les différents points noirs seront ensuite classés selon leur impact sur la fluidité, la sécurité et l'attractivité économique.

La collectivité promet également une cartographie publique permettant de suivre les corrections réalisées et leurs effets.

Deuxième annonce : l'ouverture prochaine d'une plateforme baptisée "Ça bloque, on agit". Les habitants pourront y signaler des situations jugées dangereuses, incohérentes ou pénalisantes et proposer des solutions. Chaque contribution sera analysée, qualifiée puis intégrée à une carte publique.

Premières modifications sur les feux de circulation

La Métropole entend également engager rapidement plusieurs ajustements de voirie. "La première action rapide, extrêmement importante, c'est la reprogrammation des feux", annonce Véronique Sarselli.

Les premiers changements concerneront notamment le quai Romain-Rolland, le long de la Saône, avec l'objectif affiché d'améliorer la fluidité de circulation.

La présidente a par ailleurs évoqué le secteur de Bellecour et de la rue de la Barre. "Il faut là aussi reprogrammer des feux", a-t-elle indiqué, en évoquant la réouverture de la sortie du parking Bellecour dans les deux sens.

D'ici la fin de l'année, la Métropole espère également lancer une expérimentation de gestion adaptative des feux de circulation grâce à l'intelligence artificielle.

ZTL : six mois d'observation avant toute décision

Concernant la Zone à trafic limité (ZTL) et la rue Grenette, la nouvelle majorité se donne davantage de temps."Pour la rue Grenette et la ZTL, on se laisse six mois, car il n'y a pas de consensus. Le but n'est pas de renverser une situation et de créer des conflits", a expliqué Véronique Sarselli.

La Métropole prévoit ainsi d'évaluer les dispositifs en place avant d'éventuelles évolutions.

Cette réflexion s'inscrit dans une deuxième phase du mandat consacrée à la "qualité de service", avec une attention particulière portée à la ZTL, à la rue Grenette mais aussi au fonctionnement des transports en commun.

Gel des futures hausses des parkings LPA

Autre annonce forte : le gel des futures augmentations tarifaires prévues dans les parkings de Lyon Parc Auto.

Emmanuel Hamelin, nouveau président de LPA, a souligné que les tarifs horaires avaient progressé de près de 31 % entre 2019 et 2025 et que des augmentations annuelles de 6 % avaient été votées jusqu'en 2032 sous le précédent mandat.

Selon les chiffres présentés par la Métropole, la fréquentation de la Presqu'île aurait reculé de 20 % depuis la mise en place de la ZTL et l'augmentation des tarifs des parkings. La fréquentation des parkings LPA suit également le même chemin.

La nouvelle majorité annonce donc le gel immédiat de cette augmentation des tarifs LPA qui devait entrer en vigueur au 1er août prochain. "La Presqu'île lyonnaise doit redevenir accessible", estime l'exécutif métropolitain.

La stratégie présentée par la Métropole s'articule autour de trois grandes phases. La première, correspondant aux 100 premiers jours, vise à "rééquilibrer et fluidifier" les déplacements grâce à des ajustements rapides du plan de circulation.

La deuxième, sur les six premiers mois, doit permettre de "réparer la qualité de service", notamment autour de la ZTL, de la rue Grenette et des transports en commun.

Enfin, la troisième phase, à horizon 18 mois, ambitionne de "sécuriser toutes les mobilités" avec des actions plus structurelles qui pourraient en particulier s'appuyer sur la future police métropolitaine.