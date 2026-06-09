Circulation, ZTL, stationnement… la Métropole de Lyon dévoile ses premières mesures pour les mobilités

Ce mardi 9 juin, à Oullins-Pierre-Bénite, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a réuni la presse afin de présenter sa feuille de route sur les mobilités et détailler les premières mesures qui seront engagées dans les prochaines semaines.
Dès l'ouverture de la conférence de presse, la nouvelle majorité a assumé sa volonté de changer de méthode et de renouer avec les communes. "On ne peut pas continuer sans écouter les communes. On a subi cette situation pendant un mandat. La méthode a enfin changé", a ainsi affirmé Jérôme Moroge, maire d'Oullins-Pierre-Bénite et vice-président de la Métropole.
L'élu a notamment pris l'exemple de la Grande Rue d'Oullins-Pierre-Bénite. "Nous voulons garder une grande rue ouverte. Ça a été entendu par l'exécutif. On écoute, on n'ira pas au bras de fer et la Grande Rue restera à double sens", a-t-il indiqué.
"Rééquilibrer" les mobilités
Pour Véronique Sarselli, l'objectif est désormais de revoir certaines orientations prises lors du précédent mandat. "L'ancienne mandature a privilégié un déplacement en particulier par rapport à d'autres. C'est le vélo, au détriment des voitures", a-t-elle déclaré.
Selon la présidente de la Métropole, cette politique aurait contribué à créer des tensions entre les différents usagers de l'espace public. "Il faut qu'on sorte d'une domination d'un mode de transport par rapport à un autre. L'espace public appartient à tous", a-t-elle insisté.
La nouvelle majorité affirme vouloir mener une politique fondée sur un principe de rééquilibrage. "Notre fil rouge, c'est de se dire qu'on ne privilégie plus un mode de déplacement par rapport à un autre", a poursuivi Véronique Sarselli, évoquant la nécessité de "fluidifier" les déplacements et de "sécuriser tout le monde : vélo, trottinette, piéton, automobiliste, services de livraison ainsi que les personnes âgées."
Un audit des points noirs lancé dans les 30 jours
Parmi les principales annonces figure le lancement d'un audit express des points noirs de circulation. "La crise des mobilités n'est plus idéologique, c'est une réalité", estime Gilles Gascon, vice-président chargé des mobilités et des transports en commun.
L'élu a notamment cité le TomTom Traffic Index 2025 qui classe Lyon au premier rang national des villes les plus congestionnées avec un taux moyen de congestion de 47,2 % et 121 heures perdues chaque année aux heures de pointe.
Dans les 30 prochains jours, la Métropole prévoit ainsi de publier une première cartographie des secteurs les plus problématiques pour les habitants, les transports en commun, les commerçants ou encore les professionnels.
Selon Gilles Gascon, cet audit s'appuiera notamment sur l'intelligence artificielle afin d'analyser les temps de parcours, les vitesses moyennes ou encore les niveaux de congestion. Les différents points noirs seront ensuite classés selon leur impact sur la fluidité, la sécurité et l'attractivité économique.
La collectivité promet également une cartographie publique permettant de suivre les corrections réalisées et leurs effets.
Deuxième annonce : l'ouverture prochaine d'une plateforme baptisée "Ça bloque, on agit". Les habitants pourront y signaler des situations jugées dangereuses, incohérentes ou pénalisantes et proposer des solutions. Chaque contribution sera analysée, qualifiée puis intégrée à une carte publique.
Premières modifications sur les feux de circulation
La Métropole entend également engager rapidement plusieurs ajustements de voirie. "La première action rapide, extrêmement importante, c'est la reprogrammation des feux", annonce Véronique Sarselli.
Les premiers changements concerneront notamment le quai Romain-Rolland, le long de la Saône, avec l'objectif affiché d'améliorer la fluidité de circulation.
La présidente a par ailleurs évoqué le secteur de Bellecour et de la rue de la Barre. "Il faut là aussi reprogrammer des feux", a-t-elle indiqué, en évoquant la réouverture de la sortie du parking Bellecour dans les deux sens.
D'ici la fin de l'année, la Métropole espère également lancer une expérimentation de gestion adaptative des feux de circulation grâce à l'intelligence artificielle.
ZTL : six mois d'observation avant toute décision
Concernant la Zone à trafic limité (ZTL) et la rue Grenette, la nouvelle majorité se donne davantage de temps."Pour la rue Grenette et la ZTL, on se laisse six mois, car il n'y a pas de consensus. Le but n'est pas de renverser une situation et de créer des conflits", a expliqué Véronique Sarselli.
La Métropole prévoit ainsi d'évaluer les dispositifs en place avant d'éventuelles évolutions.
Cette réflexion s'inscrit dans une deuxième phase du mandat consacrée à la "qualité de service", avec une attention particulière portée à la ZTL, à la rue Grenette mais aussi au fonctionnement des transports en commun.
Gel des futures hausses des parkings LPA
Autre annonce forte : le gel des futures augmentations tarifaires prévues dans les parkings de Lyon Parc Auto.
Emmanuel Hamelin, nouveau président de LPA, a souligné que les tarifs horaires avaient progressé de près de 31 % entre 2019 et 2025 et que des augmentations annuelles de 6 % avaient été votées jusqu'en 2032 sous le précédent mandat.
Selon les chiffres présentés par la Métropole, la fréquentation de la Presqu'île aurait reculé de 20 % depuis la mise en place de la ZTL et l'augmentation des tarifs des parkings. La fréquentation des parkings LPA suit également le même chemin.
La nouvelle majorité annonce donc le gel immédiat de cette augmentation des tarifs LPA qui devait entrer en vigueur au 1er août prochain. "La Presqu'île lyonnaise doit redevenir accessible", estime l'exécutif métropolitain.
La stratégie présentée par la Métropole s'articule autour de trois grandes phases. La première, correspondant aux 100 premiers jours, vise à "rééquilibrer et fluidifier" les déplacements grâce à des ajustements rapides du plan de circulation.
La deuxième, sur les six premiers mois, doit permettre de "réparer la qualité de service", notamment autour de la ZTL, de la rue Grenette et des transports en commun.
Enfin, la troisième phase, à horizon 18 mois, ambitionne de "sécuriser toutes les mobilités" avec des actions plus structurelles qui pourraient en particulier s'appuyer sur la future police métropolitaine.
Il y a de bonnes idéesSignaler Répondre
Je pense à la re-synchronisation des feux. Par exemple sur la rue Servient, le dimanche matin, on met un temps très important à rouler alors même qu'il n'y a PERSONNE. Il ne s'agit pas de permettre aux gens de faire du 100 à l'heure, mais au moins de synchroniser les feux pour une voiture roulant à 30 à l'heure comme c'est autorisé sur cet axe. Que de mesures nuisibles mises en place par les écolos.
Il y a aussi de nombreux "points noirs" avec des axes réduits jusqu'à l'absurde à 1 voie, avec des trottoirs surgissant du sol n'importe où, des voies cyclables larges de 5 mètres avec des pistes cyclables dessinées sur le bitume 3m plus loin.
Que de travail à faire face à ces absurdités. Résultat, même en heure creuse on ne roule pas aux vitesses maximales autorisées.
Rien avoir avec les mobilités cependant je tiens à signaler que les trottoirs sont toujours envahis par les herbes folles et je site en particulier celles au pied du mur de la gare Jean mace côté Gerland. Que font les services techniques ?Signaler Répondre
Enfin du bon sens après 6 ans de mépris, de dogmatisme crasse.Signaler Répondre
Vous êtes la directrice de cabinet de Véronique Sarselli vous non ?Signaler Répondre
Oui c'est extrêmement insecuritaire et sale dans notre centre ville, il est désert, il n'y'a plus personne, plus de commerces, c'est l'enfer pour se garer au centre-ville, il faut absolument ne plus jamais y venir et rester dans votre banlieue pour vous épargner ce massacre car tout le monde est absolument miserable iciSignaler Répondre
à pas pire qu'un mari cocu qui l'apprend. Une partie des électeurs de Madame la Présidente de Région ont voté pour elle car ils étaient impactés par la ZFE. Donc rien de nouveau, elle aurait pu à minima aborder ce sujet. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis.Signaler Répondre
Cher ami, tu n'as rien compris à la politique.Signaler Répondre
Tu devrais faire un stage pour te mettre à niveau.
Cette conférence de presse, c'est la réponse de la bergère au berger qui vient de publier des sondages sur la rue grenette
Aucune déclarations concernant la ZFE. Pas de dérogations supplémentaires, absence d'indications concernant le stationnement des crit'air 3,4,5 dans l'espace public mesure mise en place par Doucet. Aucune indication concernant l'implantation de radars de contrôle concernant les crit'air. J'ai voté en particulier pour Madame la Présidente de Région par rapport à la ZFE. Je reste sur ma faim.Signaler Répondre
Occupe toi de ta banlieue moche avec sa faune et laisse les Lyonnais vivre (dans le calme)Signaler Répondre
« sécuriser tout le monde : vélo, trottinette, piéton, automobiliste, services de livraison ainsi que les personnes âgées. » sauf que c’est impossible il faut faire des choix, ils nous font du en même tempsSignaler Répondre
La nouvelle métropole de lyon : tout pour les voitures, tant pis pour les TCLSignaler Répondre
Je ne suis absolument pas d’accord avec vousSignaler Répondre
Cela me parait clair, précis et réfléchi avec le souci de la concertation et du bon sens (sans jeu de mots!)
Pas de précipitation mais de l’analyse de l’existant et des solutions qui ne me semblent ni farfelues ni ubuesques ni dogmatiques
"la nouvelle majorité a assumé sa volonté de changer de méthode et de renouer avec les communes"Signaler Répondre
Lyon est une commune il me semble...
Et ton avis je m'en care complètement c'est plus le bordel qu'autre chose en parlant de banlieusard, juste à voir la faune qui traine en centre ville 👍Signaler Répondre
C'est bien vague tout ça ... la montagne a accouché d'une souris (de droite !!)Signaler Répondre
Notre maire de la ville des fiertés organise des sondages avec tous ses copains (ines)! Du coup, ses sondages sont biaisés … et nous aussi !!Signaler Répondre
Ca bloque on agit, c'est pas littéralement Toodego ?Signaler Répondre
J'espère qu'on ne va pas se retrouver avec encore une nouvelle plateforme qui ne sert à rien et qu'on va payer rubis sur l'ongle!
Les escalators du métro devaient tous fonctionné après le élections : rien remarqué comme changement ....Signaler Répondre
Faire une conférence de presse pour ne rien dire merci la métropoleSignaler Répondre
Je suis Lyonnaise et j'approuve ce message 👍Signaler Répondre
ben alors la rue grenette ca devait être dès cet été!Signaler Répondre
et hop 6 mois.
Je suis lyonnais et je ne pense vraiment pas comme toi !Signaler Répondre
ZTL : six mois d'observation ? Je pense que tout le monde a eu le temps d'observer, pas eux ?Signaler Répondre
Et la ZFE aucun engagement pour la faire sauter ????????
Seul bon point ils analysent avant de faire, les pastèques c'étaient on fait et on regarde après le boxon que l'on a mis.
Elle ne fera rien car les Lyonnais sont satisfaits des nouveaux aménagements dans leur ville de Lyon. Le banlieusards, on s'en fout.Signaler Répondre
On attend des annoncesSignaler Répondre
Derogation Petit rouleur etendue aux week end et la nuit ?
Très large augmentation du plafond financier de revenus pour annihiler l interdiction critair 3 ?
Autre ?