ZTL à Lyon : une association s'impatiente et veut rouvrir partiellement la Presqu’île aux voitures et aux bus

Que va devenir la ZTL de Lyon ? Le nouvel exécutif métropolitain devrait trancher d'ici cet été.

De quoi inquiéter certains habitants et commerçants qui s'impatientent.

Dans un courrier adressé à la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli et à ses vice-présidents, le président de l’Association de Défense de la Presqu’île de Lyon (ADPL), Maxime Le Moing, demande une reprise rapide des discussions après l’abandon du projet de réaménagement de la rive droite de la Saône. L’association estime qu’il est désormais "urgent" de faire évoluer le dispositif actuel afin de redonner "une pleine attractivité" au cœur de ville.

Sans réclamer un abandon total du projet métropolitain, l’ADPL plaide pour des adaptations "rapides et à moindre coût", censées mieux concilier piétons, riverains, commerçants et automobilistes.

Première proposition : élargir le périmètre des ayants droit autorisés à circuler dans la zone à trafic limité.

L’association souhaite inclure davantage de résidents et commerçants des rues limitrophes, notamment autour de Croix-Paquet, des quais Pêcherie et Jean-Moulin, de la rue de la Barre ou encore du secteur Grolée et Ferrandière. Objectif affiché : fluidifier les déplacements contraints des habitants et professionnels.

L’ADPL demande également un accès simplifié pour les secours, avec un système de déclenchement à distance des bornes et des badges dédiés pour les véhicules d’intervention.

L’association avance aussi une idée plus sensible : modifier le fonctionnement temporel de la ZTL.

Elle propose d’ouvrir la circulation les lundis, mardis, jeudis et vendredis, tout en imaginant un système d’alternance un week-end sur deux, afin de réserver ponctuellement la Presqu’île aux piétons et mobilités douces. Une formule qui, selon l’ADPL, permettrait un "partage consensuel de l’espace public" et une meilleure prise en compte des besoins économiques et résidentiels.

L’ADPL réclame une réintroduction partielle des bus rue de la République, dans le sens sud-nord entre Cordeliers et Hôtel de Ville, estimant que le dispositif actuel rue Grenette est "dangereux et inefficace". L’association pointe notamment la cohabitation difficile entre vélos et bus, des embouteillages récurrents et des arrêts jugés mal positionnés aux Cordeliers.

En parallèle, elle imagine une piste cyclable bidirectionnelle différenciée rue de la République nord, ainsi qu’un réaménagement de la rue Grenette en sens unique, avec maintien des bus dans un couloir dédié et réouverture partielle à la circulation automobile. Des visuels accompagnent cette proposition dans le document transmis à la Métropole.

"Il nous apparaît urgent que cette partie de votre programme trouve enfin une réalisation concrète. Notre cœur de ville mérite que nous trouvions, tous ensemble, les moyens de lui redonner une pleine attractivité sans qu’aucun de ses usagers ne soient délaissés", conclut Maxime Le Moing dans une relance faite à Véronique Sarselli.